Las aragonesas Libelium, Imascono, Signos IoT y Teltronic llevan sus innovaciones al Mobile World Congress de Barcelona

La innovación aragonesa está presente en el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, que ha abierto este lunes sus puertas con un amplio despliegue de las tecnologías más vanguardistas, desarrollos punteros de ámbito internacional cuyas aplicaciones llegan a todo tipo de sectores de actividad. La zaragozana Libelium participa con un 'stand' en el pabellón de España; la 'start up' Signos IoT expone un nuevo proyecto en el espacio 4YFN (Four Years from Now), destinado a emprendedores, y Teltronic, que este año cumple 50 años, se estrena en el certamen con una sala de reuniones para presentaciones personalizadas durante los cuatro días de la feria.

Veterana en este salón, Libelium, firma especializada en tecnología del denominado internet de las cosas (IoT), presenta en Barcelona un visualizador 3D que ayuda a entender iris360, su espacio de datos "capaz de integrar diferentes soluciones que empresas y ciudades pueden aplicar en su camino hacia la sostenibilidad", según precisa la empresa. Diseñado en colaboración con la también zaragozana Imascono, firma especializada en realidad virtual, este visualizador 3D "facilitará a los usuarios un acercamiento al catálogo de soluciones inteligentes de Libelium de manera inmersiva e interactiva". Es decir, que desde el control de la calidad del agua hasta zonas de bajas emisiones, pasando por la gestión de plazas de aparcamiento, el visualizador 3D "facilita una comprensión más profunda de casos de uso del IoT en diferentes contextos y aplicaciones que se pueden desarrollar con irirs360".

Alicia Asín, cofundadora y máxima responsable de esta compañía, ha señalado que "herramientas como el visualizador 3D, que Imascono ha hecho para iris360, el espacio de datos de Libelium, ayudan a acercarse a tecnologías complejas como el IoT y gemelos digitales, permitiendo a ciudades y empresas comprender todo el potencial de estas soluciones para sus planes de sostenibilidad".

La zaragozana Signos IoT, por su parte, está presentando en Barcelona su producto SiChock, un calzo 'inteligente' inalámbrico que se coloca en las ruedas de los camiones previniendo el movimiento inesperado y mejorando la eficiencia mediante una plataforma digital. El dispositivo, desarrollado con el Clúster Logístico de Aragón (Alia), Carreras Grupo Logístico, Aralogic, We Logistics y Tecnara, el clúster de empresas tecnológicas de Aragón, está compuesto por un calzo convencional con celdas en las que se han integrado petacas con sensores y baterías, y está conectado a una plataforma digital que recibe y almacena todos los datos de la operación, convirtiéndolo en un calzo 'inteligente'.

Teltronic, por su parte, participa por primera vez en el Mobile World Congress, aunque lo hace sin 'stand', con la reserva de una sala de reuniones para poder presentar sus innovaciones de modo personalizado a lo largo de los cuatro días del certamen. "Exponemos redes privadas 4G y 5G para aplicaciones de la industria 4.0", explica a este diario Miguel Simón, portavoz de la compañía, que este año celebra 50 años de andadura, cinco décadas desplegando redes desde su sede del polígono zaragozano de Malpica, donde hoy trabajan unas 300 personas. La empresa ha llegado a Barcelona después de un intenso trabajo previo para contactar a posibles clientes con quienes poder reunirse en el certamen. A ellos ofrecen redes 4G y 5G privadas que aportan grandes ventajas frente al wifi, que vienen muy bien para sectores críticos y que "reclaman una mayor calidad que las redes comerciales", apunta Simón.

Al MWC de Barcelona acuden también profesionales aragoneses cuyas empresas no tienen espacios expositivos reservados, pero que no pierden la ocasión de contactar con posibles clientes y proveedores que pueden ser importantes para el futuro. Además de los 'stands', en la feria se celebran mesas redondas y debates sobre temas muy específicos. Este miércoles, por ejemplo, Alicia Asín participará en uno de esos foros para hablar de la ciberseguridad de los datos.