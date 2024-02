Estas son las rentas que están obligadas a hacer la declaración y las que no

La campaña de la Renta en España de 2023 empezará este 3 de abril de 2024 y finalizará el 1 de julio, salvo las declaraciones a ingresar en las que se quiera domiciliar el pago, que podrán presentarse hasta el 26 de junio. Así lo ha recordado la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en una información en la que también ha apuntado las novedades fiscales que encontramos en 2024.

La OCU ha señalado que lo "más destacado son las novedades introducidas por la Ley de Vivienda, que entran en vigor en este 2024". Pero, estos no son los únicos cambios, ya que también habrá algunos cambios en la obligación de declarar en el IRPF

Algunos cambios en la obligación de declarar en el IRPF



Para la campaña de la Renta 2023 que empieza este 2024 hay que saber que, según la normativa, no están obligados a declarar los contribuyentes cuyos ingresos íntegros del trabajo no superen los 22.000 euros, siempre que cumplan el resto de los requisitos para no declarar.

Lo importante es que, hasta el año pasado, este límite se reducía a 14.000 euros si los ingresos del trabajo proceden de más de un pagador siempre que las cantidades recibidas por los demás pagadores superen los 1.500 euros. En la próxima declaración a presentar correspondiente a 2023 este límite queda fijado en 15.000 euros.

También hay novedades respecto a la obligación de declarar de los autónomos, que estarán "obligados a declarar este año si en cualquier momento de 2023 hubieran estado de alta, como trabajadores por cuenta propia, en el Régimen Especial de Autónomos o en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar", apunta la OCU. Hasta el año pasado no tenían que hacerlo si la suma de todos los rendimientos, incluidos los de su actividad, no superaban los 1.000 euros anuales.