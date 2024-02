El impacto en los mercados de dos años de guerra en Ucrania

#

'El mercado se acostumbra pronto a la guerra' (Óscar del Diego, director Técnico y de Análisis de Ibercaja Gestión)

Lamentablemente (o afortunadamente, según se mire) el mercado se acostumbra demasiado rápido a los conflictos bélicos. El precio del crudo se disparó hasta 126 dólares/barril, pero ha vuelto al rango de 70-90 dólares y no ha caído más gracias a los recortes de producción de la OPEP+ (también en su día EE. UU. redujo sus reservas estratégicas para limitar el ascenso del precio). El petróleo ruso, que acababa en Europa en su mayoría, ha seguido fluyendo en buena parte hacia China e India; y muchas veces lo hemos acabado comprando refinado. En otros mercados que duplicaron su precio en la primavera del 2021 como el trigo, el precio ha vuelto a niveles de 2020; es decir, como si nada hubiese pasado.

Lo que sí que se nota, sobre todo en Centroeuropa, es la falta del gas ruso, que llegaba por gaseoducto a precios muy interesantes. No hay problemas de abastecimiento, pero a los precios internacionales mucha industria de la zona no es rentable y el consumo industrial de Alemania, por ejemplo, seguía hasta hace poco en niveles de -20% con respecto al consumo pre-guerra. La economía europea en su conjunto ha tenido peores datos de crecimiento que otras zonas geográficas, y Alemania destaca por su mal comportamiento, pero es difícil de separar el efecto de la guerra del resto de cosas que han sucedido (tipos, China, Oriente Medio, etc.).

La alta valoración y las exigentes previsiones de beneficios para este 2024 nos hacen ver poca recorrido al alza en los próximos meses.

En cuanto a las previsiones de los mercados para 2024 debería ser un buen año para la renta fija y un año de transición para la renta variable. En el primer caso, el exigente punto de partida tras el 'rally' desde octubre se ha corregido en buena parte en estos dos primeros meses del año y desde aquí, aprovecharíamos para alargar duraciones y diversificar las cartera hacia renta fija privada de alta calidad crediticia. Los momentos de corrección los vemos como oportunidad de compra. En renta variable, el mercado ha seguido subiendo en este inicio de año y los indicadores técnicos y de posicionamiento están en niveles todavía más elevados de los que presentaban en diciembre. La alta valoración y las exigentes previsiones de beneficios para este 2024 nos hacen ver poca recorrido al alza en los próximos meses. Tampoco vemos bajadas muy importantes, pero siempre existe el riesgo de una recesión. En conjunto, vemos mejor binomio rentabilidad-riesgo para la renta fija.