Pedro Lozano: "Usar el corazón no es una debilidad, es una fortaleza"

Esto no es virtual, es real. ¡Qué alegría! Pedro Lozano, cofundador de Imascono, referente en el metaverso, es también vicepresidente de Startups e Innovación de la Confederación Nacional de Jóvenes Empresarios de España.

Yo también estoy muy feliz de estar con usted aquí, después de tantas vivencias que hemos compartido en el fútbol.

El central de bandera que iba para futbolista del Real Zaragoza, y que se lesionó cuando estaba tan cerquita, ahora es referente empresarial español.

Nunca me he rendido, eso es esencial. Además, todo lo que he hecho ha sido con el corazón. Los valores son lo más importante. El objetivo de cualquier empresa debe ser construir un mundo mejor. Paradójicamente, no hay nada más egoísta que ser solidario: cuanto más das, más te devuelven...

Presidió la Asociación de Jóvenes Empresarios de Zaragoza.

Fue una experiencia enriquecedora. Tuve la suerte de entrar joven en la junta de AJE, con 23 años. Entró Alejandro Calle de presidente, que es de La Puebla de Alfindén, como yo. Esto fue en 2012. Yo era un chaval. Acababa de fundar la empresa Imascono unos meses antes con mi socio Héctor Paz.

Comenzaron con una empresa con tres mil euros.

Exactamente, 3.006 euros. A la par que empezábamos, se abrieron las puertas de AJE. Estaba con gente muy competente, como Sergio López, de Hiberus; Víctor Alfaro, de Podoactiva, Calle...

Nivelazo.

Mucho nivel, sí. Entré con las orejas bien abiertas, como una esponja. Aprendí mucho. Mis padres y los valores que me transmitieron fueron básicos. El fútbol también ha sido muy importante. Lo explico en algunas charlas.

Magnífico símil entre el fútbol y la empresa.

Enseña muchísimo el fútbol. También, a competir. Trabajo en equipo, respeto, juego limpio… Tuve la fortuna de formarme en una gran cantera, como el Real Zaragoza.

Fue valiente y se marchó a Inglaterra. Lo dejó por lesión.

La resiliencia es fundamental. La vida es un Dragon Khan (montaña rusa) y tienes que asumir que hoy estás arriba y mañana estás abajo. Lo que nunca puedes escatimar es el esfuerzo. El esfuerzo siempre merece la pena, frase de Rafa Nadal, con quien hemos tenido la suerte de trabajar.

¿Trabajó con Nadal...?

Sí. También recuerdo que dijo que cuando das todo, nadie te puede reprochar nada. Otro ejemplo clarísimo es César Alierta. Asistí a su homenaje y fue otra lección.

Hablan mucho de su corazón...

Soy una persona pasional, no tengo problemas en mostrar mi pensamiento. Muchas veces nos cuesta abrirnos, pero es bueno actuar con el corazón, aunque desde el punto de vista estrictamente empresarial se vea como una debilidad. Pienso que usar el corazón es una fortaleza, no una debilidad. Como pedir perdón. Pedir perdón no es síntoma de debilidad.

Por supuesto que no. Es más: es síntoma de valentía.

Totalmente de acuerdo.

También dicen que usted es un tipo con suerte. Hasta cuando se lesionó...

La suerte hay que buscarla… Te tiene que llegar trabajando. Si te pilla con los brazos cruzados… Mi rotura de menisco cuando estaba en Inglaterra, por ejemplo, fue magnífica viendo lo que me ha ocurrido después: trabajar con Rafa Nadal, Ferrán Adrià, con el imperio Disney. La suerte es un concepto abstracto que hay que saber manejar. Las cosas pasan por algo, pero hay que hacer que pasen.

También tuvo momentos muy duros.

Sí, como la enfermedad de mi padre; pero entendí que por él también había que salir adelante.

Allá donde esté, seguro que estará orgulloso de usted.

Muchas gracias.

Antes de acabar, ¿un libro de economía para leer en mis noches de insomnio...?

Mi libro de cabecera es ‘Lecciones de liderazgo creativo’, de Robert Iger.

¿Mejor que Max Weber o Adam Smith?

Me gusta muchísimo este libro. Iger es el CEO de Disney.

¿Mejor que ‘Robinsón Crusoe’, de Daniel Defoe? No es un libro de aventuras, es de economía…

En serio, léase el libro de Iger. Salió de la compañía en 2020 y ha tenido que regresar. Un genio. La introducción es bestial. En un parque de atracciones de Estados Unidos, un caimán se come a un niño de cinco años. A él le pilla en China negociando el contrato más importante de la historia de Disney. ¿Conclusión? Siempre surgen crisis y fallos para los que nunca puedes estar preparado...

Usted siempre estaba preparado para cualquier contingencia, dentro y fuera del campo.

Es que usted siempre me vio con muy buenos ojos...