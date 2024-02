Políticos, empresarios y deportistas destacan la cercanía de un zaragozano "innovador"

Ferrán Adriá conoció a César Alierta en una cena del Club Bildeberg, que reúne a algunas de las personas más influyentes del mundo, políticos, empresarios y otras personalidades capaces de tomar decisiones que cambian la evolución de la economía o los contrapesos de poder global. Lo ha revelado el cocinero catalán este lunes en el homenaje al empresario zaragozano celebrado en el Palacio de Congresos de Zaragoza, al que acudieron más de 700 personas. "Después de la cena, él estaba de pie y me dijo: 'Tenemos que hacer algo juntos'", ha reseñado Adriá. "Así lo hicimos después", ha añadido.

"Al cabo del tiempo, le pregunté por qué lo había hecho y me dijo que la cocina es una de las actividades más importantes", ha seguido contando el catalán. "La red social más importante no es Facebook, es la comida, que tiene un lenguaje maravilloso para explicar la innovación, me dijo", ha incidido Adriá, que no ha dudado en calificar a Alierta como "un visionario, un gran innovador", el directivo que le abrió el camino a formar parte de la "familia Telefónica".

El creador de El Bulli ha sido una de las personalidades de alcance nacional que ha acudido al homenaje del zaragozano más universal organizado por el Gobierno de Aragón. A esta ciudad se han desplazado también directivos de multinacionales españolas importantes como José María Álvarez Pallete, sucesor de Alierta como presidente de Telefónica, y Florentino Pérez, presidente de ACS y del Real Madrid, que formó parte del Consejo Empresarial de la Competitividad creado por el ejecutivo aragonés en 2011, en plena crisis económica.

Políticos, empresarios y representantes del deporte aragonés han estado presentes en el evento, entre ellos hombres y mujeres que tuvieron relación con Alierta en su momento y muchos de los que ejercen a día de hoy puestos de responsabilidad. Jorge Azcón, presidente del Gobierno de Aragón, ha estado acompañado de varios miembros de su equipo, entre ellos la vicepresidenta segunda y consejera de Economía, Empleo e Industria, Mar Vaquero, así como Roberto Bermúdez de Castro, Octavio López, José Luis Bancalero, Mamen Susín, o Ángel Samper. Ahí han estado, también, la actual presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández, y miembros del anterior Ejecutivo autonómico como Mayte Pérez o Carlos Pérez Anadón.

La clase empresarial aragonesa ha estado representada al máximo nivel. Además de Miguel Marzo, presidente de CEOE, y de Jorge Villarroya, presidente de la Cámara de Comercio de Zaragoza, en la cita estaban dirigentes destacados como Jorge Blanchard, presidente de la Asociación de la Empresa Familiar de Aragón (AEFA); Benito Tesier, presidente de la Federación de Empresas del Metal de Zaragoza (FEMZ) y del Clúster de Automoción y Movilidad de Aragón (CAAR); Amado Franco, presidente de la Fundación Ibercaja, Íñigo de Yarza, vicepresidente del grupo HENNEO.

Del mundo del deporte, además de la paraolímpica Teresa Perales, estaban accionistas y miembros de la directiva del Real Zaragoza actual y pasada como Juan Forcén, Raúl Sanllehí o Christian Lapetra, quien ejerció la presidencia del club y en el homenaje ha asegurado que "si hay alguna palabra que define a César Alierta esa es zaragocismo". "Él sacó adelante un proyecto que estaba muerto, y nos queda la espina de no haber devuelto el equipo a Primera", ha dicho Lapetra. "Salvó al Real Zaragoza de la desaparición", ha señalado finalmente, lo que ha dado lugar a un cerrado aplauso por parte del público presente.