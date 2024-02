Los comerciantes de cereales creen que los precios han tocado fondo y prevén una tendencia al alza

El presidente de Accoe, Marcos Martínez, confía en que los precios de los cereales hayan tocado fondo y comiencen a recorrer una senda alcista, aunque prevé que se mantendrán planos al menos durante las próximas semanas. Así lo ha reconocido en el marco del XXI Encuentro Nacional de Operadores, organizado por esta asociación que integra a comerciantes, fabricantes de piensos y productores de harinas y que ha reunido este jueves en Zaragoza a unos 500 participantes que han analizado la situación actual y el futuro que se prevé para el sector en el contexto de la economía española y mundial.

Durante la inauguración del encuentro, celebrado en el Auditorio de Zaragoza y en el marco de la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola (FIMA), Martínez ha insistido en que a pesar de la fortaleza que mostró el sector durante la pandemia, la volatilidad extrema, la incertidumbre por las vías de abastecimiento y las malas condiciones climatológicas globales sufridas desde entonces "han creado un escenario que ha puesto de nuevo a prueba la resistencia de toda la cadena".

Por eso, ha pedido un reconocimiento para todos aquellos "que están contribuyendo con su esfuerzo y profesionalidad a mantener abastecido el mercado de estas materias primas", un mercado, que aunque desconocido para el gran público, constituye la base de la alimentación humana, bien de forma directa o por la transformación del cereal en los piensos con los que se alimenta la cabaña ganadera.

"Venimos de un año agrícola muy malo, tanto a nivel nacional como regional, pero la campaña actual todavía tiene muchas incertidumbres en cuanto a la producción nacional", ha explicado el presidente de Accoe, que ha avanzado que ya se está viviendo un "descenso significativo tanto en cereales como en oleaginosas".

Martínez ha reiterado que el motivo que explica los bajos precios en los que se mueve ahora el mercado del cereal hay que buscarlo en el exceso de oferta, una circunstancia que puede parecer una paradoja cuando España ha recogido tan mala cosecha pero que se produce porque "estamos en un mundo globalizado y estamos recibiendo una cantidad de mercancía del exterior muy superior a la de otros años y a precios muy bajos".

Pese a todo, el responsable de esta organización espera que las cotizaciones no continúen a la baja. "El sector lo está pasando muy mal. Hay que recordar que a principios de 2023 los precios de los cereales estaban en el entorno de 300 euros y ahora está en el entorno de 200 euros por tonelada", por lo que confía que los precios hayan tocado fondo y puedan iniciar una cierta tendencia al alza, si bien ha adelantado que “la previsión es que sigan planos en las próximas semanas”.

Martínez ha negado que hay gran cantidad de grano almacenado en los puertos, como aseguran los productores. Lo que ocurre, ha insistido es que hay un consumo en España que había que atender y para ello es necesario acudir siempre a producciones exteriores. Ha reconocido, sin embargo, que "el problema no es que se hayan producido estas importaciones, sino a los precios a los que están llegando, que han provocado una bajada brusca de los precios a nivel interno". Eso sí, ha recordado que las importaciones son necesarias y que España las necesita para abastecer a los fabricantes de piensos y harinas, "en definitiva, para alimentar a los ciudadanos españoles".

No cree además que haya llegado a España cereal procedente de países que no son habituales importadores. Lo que está sucediendo, ha señalado, es que está llegando una cantidad superior a la que era habitual. "Está viniendo principalmente maíz brasileño y bastante cereal de Ucrania y evidentemente Bruselas tendrá que proteger su mercado", ha advertido Martínez, que ha reconocido que la Comisión Europea ya ha tomado medidas en los países que están más cerca de Ucrania para no dejar entrar esta mercancías sino únicamente que pueda pasar en tránsito. "Vamos a ver cómo actúa con países como Alemania, España, Francia, que es donde está ahora el problema o las reivindicaciones de los agricultores", ha matizado.