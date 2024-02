Los agricultores exigen en Zaragoza "precios justos" para el cereal y que sus operadores  prioricen "las producciones nacionales"

Varias decenas de agricultores, unos convocados por las organizaciones agrarias (UAGA, Asaja, Araga y UPA) y otros movilizados por algunos de los grupos del movimiento 6F (La Litera, Monegros o las Cinco Villas orientales) que desde hace diez días protagonizan sonoras tractoras en las carreteras, se han concentrado este jueves ante las puertas del Auditorio de Zaragoza donde se celebra el XXI Encuentro Nacional de Operadores de Cereal en la primera movilización conjunta en la que participan miembros de los sindicatos agrarios y participantes de las protestas "espontáneas".

Querían mostrar la difícil situación que atraviesa todo el sector primario en general, y especialmente los productores de herbáceos, que a la notable merma de cosecha que ha provocado la extrema sequía se ha sumado unos bajos precios. Con sonoras pitadas han recibido los agricultores a cada uno de los participantes que iban llegando al encuentro, a los han reprochado "sus buenos sueldos" frente a "la ruina de los productores".

"A los operadores de cereales se les ha ido la mano con las importaciones y han terminado bloqueando el comercio. No solo han bajado las cotizaciones, sino que además no quieren nuestro producto, no se lo podemos vender a ningún precio", ha lamentado el secretario provincial de UAGA en Zaragoza, José Antonio Miguel.

Los agricultores critican que la guerra de Ucrania ha permitido que los fabricantes de piensos y harinas pudieran adquirir "mucho cereal a bajo precio", ha explicado Miguel, lo que ha convertido a España, un país deficitario y más con la escasa cosecha de la pasada campaña, convertirse en el mayor importador de estas producciones, muchas de ellas "atascadas ahora en el Puerto de Tarragona".

No solo es la cantidad lo que indigna al sector. Los productores critican duramente la entrada de producciones, especialmente de Brasil y Argentina, que han sido tratadas con fertilizantes y fitosanitarios o cultivados con semillas modificadas genéticamente, no autorizados en la Unión Europa.

Y por si fuera poco, ha denunciado el representante de UAGA, muchos de estos operadores "son también fabricantes de fertilizantes, que regulan el precio de los mismos en función de lo que podemos pagar porque conocen nuestros ingresos". "Es decir nos atornillan tanto en las compras como en las ventas", ha matizado Miguel, que también es agricultor cerealista de Gallocanta, en la comarca de Daroca.

Ante este escenario, los agricultores piden "sensibilidad" a los operadores y que antepongan las producciones españolas a las que llegan de terceros países. Esperan además que el ministro de Agricultura limite las condiciones para la entrada de maíz argentino y brasileño, a cuyas importaciones se abrió la mano ante la carestía que supuso el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, el granero de Europa.

Las reivindicaciones de los agricultores se han escuchado a las puertas del Auditorio, pero también dentro del edificio, justo en la sala se celebraba el encuentro nacional. Fernando Luna, presidente de Asaja Huesca, y Federico Lorente, presidente de Araga, han compartido mesa inaugural con el presidente y el secretario general de la Asociación de Comerciantes de Cereales y Oleaginosas (Accoe), Marcos Martínez y José Manuel Álvarez, que han invitado a los representantes de las organizaciones agrarias para que dieran voz a las dificultades que atraviesa el sector.

"Comprendemos y respaldamos en gran parte las reivindicaciones, aunque no entendemos la protesta", ha señalado Martínez antes de ceder la palabra a los representantes agrarios, a lo que ha recordado que unos y otros están "en el mismo barco". Les ha recomendado además que el mejor método para solucionar los problemas es la negociación. "Les pedimos que dialoguen con las autoridades por el bien del sector", ha señalado el presidente de Accoe.

Durante su intervención, Luna ha reflejado con cifras la crítica situación que ha soportado el sector cerealista en un "año malísimo por la climatología, no por el cambio climático", ha destacado. Ha recordado las dificultades del regadío por la falta de infraestructuras para disponer de agua. Y ha denunciado que se da la paradoja de que Europa permite consumir maíz trasgénico que llega de otros países, pero no permite su producción a los agricultores europeos.

El presidente de Asaja, que ha enumerado las reivindicaciones del sector, ha asegurado que si el campo ha optado por las movilizaciones es porque "está hasta las narices de exigencias legales, laborales y medioambientales" que, sin embargo, no tienen que cumplir sus competidores en países terceros. "Somos proveedores suyos y si estamos en la calle es por la falta de rentabilidad de las explotaciones", ha añadido el máximo representante de Araga, que ha pedido a los operadores de cereal que "también alcen la voz y nos ayuden en nuestras reivindicaciones".

Primera movilización conjunta

La de este jueves ha sido la primera movilización conjunta de las organizaciones agrarias y miembros de varios grupos que participan en las protestas no comunicadas ni autorizadas. Identificados con sus chalecos amarillos con los que están dando visibilidad a las protestas, algunos de los manifestantes han reconocido que su presencia en esta concentración responde al convencimiento de que "son los representantes de los sindicatos agrarios los que pueden transmitir las preocupaciones del sector al Gobierno porque ellos son los interlocutores", ha explicado Aznar Jiménez, agricultor de La Litera.

Aseguran que no pertenecen a ningún movimiento ni plataforma, se llame 6F o no, y que han salido a las carreteras a demostrar su "hartazgo" a título personal y organizados por grupos comarcales, sin ninguna filiación política, si bien aunque satisfechos de "haber dado el primer paso", consideran que ahora "hay que ir al lado de las organizaciones agrarias", porque cuando ellos dejen la protesta, ellas serán las que continuarán estando en la defensa del campo.