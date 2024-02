José Luis Yzuel, empresario aragonés, sufre cáncer: "La pelea depende de cómo responda mi cuerpo"

José Luis Yzuel, aragonés presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España, afronta uno de sus momentos más complicados tras anunciar que ha sido diagnosticado de un cáncer recientemente. El hostelero de 62 años se está sometiendo actualmente a un tratamiento para luchar contra la enfermedad, que le habría sido detectada el pasado mes de enero, según ha difundido él mismo en sus cuentas en las redes sociales.

Yzuel, nacido en Sariñena (Huesca), ha desarrollado su carrera en la hostelería, sector en el que trabaja su familia. Ha sido miembro del Pleno de la Cámara de Comercio de Zaragoza y presidente de la Confederación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Aragón. Preside la patronal Hostelería de España desde 2017, además de formar parte del comité Ejecutivo de CEOE y ser vicepresidente del consejo de Turismo CEOE nacional, con cuya actividad habitual continúa.

Mensajes de apoyo

El líder de los hosteleros españoles ha publicado en sus redes sociales un sincero mensaje informando sobre el diagnóstico de cáncer de páncreas que recibió a principios de año. El empresario, que afronta con entereza la noticia, ha recibido hasta ahora cientos de mensajes de apoyo para enfrentar la lucha contra la enfermedad. "Desde el minuto uno, sosiego total", ha asegurado sobre su reacción tras conocer el tipo de cáncer. "Es inoperable e incurable", ha confesado. Por ello, ha señalado que "a partir de ahí depende de cómo te siente el tratamiento, la pelea depende de cómo responda mi cuerpo al tratamiento". Notó los primeros síntomas a finales del año pasado. "Empecé con un dolor de tripa en noviembre", ha contado. Tras unas pruebas en diciembre, el diagnóstico definitivo le llegó el pasado 2 de enero.

"Mi entorno ya lo sabía y me daba rabia que gente que conozco se enterara por otras personas", ha explicado sobre su decisión de hacer pública su dolencia este miércoles en las redes sociales. "En el AVE de las 7.36 en el que iba a Madrid lo he colgado", ha contado sobre el mensaje que se puede ver en Facebook. Actualmente se somete a un tratamiento experimental en una clínica madrileña.

"Dura pelea"

En su mensaje ha mostrado su confianza en el tratamiento y el ensayo en el que se encuentra incluido actualmente para que "me permitan aguantar unos años más, con los que quiero y me quieren". En una sincera declaración ha tenido un recuerdo también para la Virgen del Pilar.

El empresario asegura que se enfrenta a esta "dura pelea" y espera seguir haciéndolo "siempre con una sonrisa". Con ella manda dos fotos de los que llama sus "primeros chutes de quimio" y se muestra listo para ir "a por el bicho".

Yzuel mantiene su energía habitual. "Yo soy así. No hay que darle vueltas y apechugar con lo que toque, en positivo, sin ningún drama", ha asegurado. En cualquier caso, ha reconocido que "esto es una montaña rusa".

Acerca de su comunicación pública, afirma no entender "tener que ocultar algo que te pasa en la vida y que va a ser evidente". Respecto a su valentía en hablar tan abiertamente de su dolencia ha asegurado que "yo he sido toda mi vida así. No lo considero un mérito, la realidad es la que es".