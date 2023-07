José Luis Yzuel: "Soy progresista y liberal: la vida no se puede ver con un solo ojo"

De poner cafés en Sariñena a presidir la Confederación Empresarial de Hostelería de España. Reconozco que su itinerario me fascina…

Todo tiene el valor que cada uno quiera concederle. En mi caso, probablemente todo esté relacionado con mi carácter activo. La vida de cada uno se planifica menos de lo que pensamos. Va pasando…

Usted dice que no lo planificó, pero convendría saber cómo se llega hasta allí.

Ya llevaba un tiempo en el comité ejecutivo nacional, donde estábamos doce presidentes. Los compañeros decían que mi perfil encajaba. Me dijeron: «Maño, tienes que dar un paso al frente». Y lo di. Salí elegido por unanimidad.

Le ha tocado un tiempo difícil, con la covid en medio.

La verdad es que nos hemos encontrado adversidades en el camino. Alguna de ellas, como la covid, absolutamente imprevista. Pero, afortunadamente, hemos logrado salir adelante: en estos momentos, superamos los datos de 2019, algo que no han alcanzado todos los sectores.

Abruma el PIB turístico español…

Del 12,5 al 14 por ciento. Sin turismo ni hostelería, España se para. Los datos de empleo también son extraordinarios, con casi dos millones de empleados. Y siguen faltando trabajadores para satisfacer la demanda.

En España hay más de dos millones y medio de parados…

Pues en hostelería, comercio y agricultura faltan trabajadores…

Hace demasiado tiempo que no entiendo nada…

No es una opinión, son datos. Y un motivo de reflexión.

Regresemos al hotel de Sariñena. ¿Cuándo puso su primer café?

Era muy pequeñito. Hasta me tenía que subir a una caja para llegar a la cafetera. Éramos siete hermanos. Nos gustaba trabajar. Yo he trabajado desde que aprendí a andar. Con 15 años ya me puse en el bar de forma estable. Con 22 años, bajé a Zaragoza. Estuve en la Cruz Roja y después cogimos la cafetería de Hacienda.

Hasta que llegó el Náutico, con Paco y Quique Marcuello. El que no iba al Náutico, no era nadie en Zaragoza…

Tuve la suerte de dar con gente innovadora. Yo procuré aportar criterio empresarial. Lo pasamos fenomenal y salió muy bien. También comenzamos con la comida a domicilio cuando todavía no existía Telepizza.

Querían amanecer en el Ebro y lo lograron con el Náutico. Zaragoza miró por fin a su río bastantes lustros antes de la Expo de 2008.

El Náutico era un gran producto. Por eso triunfó. Esta pasada semana recordamos ese tiempo tan bonito con Quique Marcuello y con Hermógenes, padres de otro local de referencia, La Nicolasa.

Bares, qué lugares tan gratos para conversar…

Con los datos que hemos valorado anteriormente, entenderá que estamos hablando de algo muy serio. Y, además, unido al carácter español. En el mundo, hay hoteles como los españoles, pero el carácter español es absolutamente diferencial. Es esencial en el éxito turístico de España. Sin discusión, una referencia mundial.

¿Qué tal se lleva con los políticos?

Bien. Hay que llegar a consensos. Por supuesto, defiendo mi sector, pero es mejor llevarse bien para alcanzar acuerdos.

¿De izquierdas o de derechas...?

De Hostelería de España.

Decía Ortega y Gasset que ser solo de izquierdas o de derechas era una hemiplejia moral, una limitación del pensamiento.

Coincido totalmente con él. La vida no se puede ver bien con un solo ojo: yo soy progresista y liberal.

¿Algún político le ha sorprendido últimamente?

Yo destacaría a Casado: muy preparado, muy inteligente.

¿Alguna otra sorpresa?

También me sorprendió muy gratamente José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Yo procuro entenderlos. No son mala gente los políticos...