Azcón urge una conferencia de presidentes para abordar las “justas reivindicaciones” del campo

La primera parada del presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, nada más acceder al recinto ferial de la capital aragonesa donde este martes ha abierto su puertas la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola (FIMA) fue el lugar donde esperaba el grupo de manifestantes que ataviados con sus chalecos amarillos ha formado parte de la comitiva que ha recorrido posteriormente los pabellones en los exponen su mas moderna tecnología un total 1.275 marcas expositoras. A ellos ha trasladado su agradecimiento por sus movilizaciones “pacíficas” y el respeto mostrado con el certamen “que es muy importante para Aragón” y les ha trasladado su intención de buscar nuevas medidas para dar respuesta a sus reivindicaciones.

Pero Azcón ha puesto el foco en Madrid. “Las protestas tienen que ser escuchadas porque son reivindicaciones justas, pero no solo tienen que ser oídas por los consejeros de Agricultura o por el presidente de esta Comunidad y del resto de autonomías”, ha señalado el jefe del Ejecutivo aragonés, que ha aprovechado la ocasión para insistir una vez más en la necesidad de convocar la conferencia de presidentes.

“El presidente de España y todos los de las comunidades autónomas, sin colores políticos, deberíamos de juntarnos para buscar soluciones porque los problemas del campo, el exceso de burocracia que soporta el sector con la nueva PAC, la competencia desleal que ejercen otros productos… merecen soluciones urgentes”, ha insistido Azcón, que considera, y así lo ha señalado hasta en tres ocasiones, que es necesario dicho encuentro para que sea el presidente Pedro Sánchez quien escuche las reivindicaciones del campo.

Ante los agricultores primero y ante los medios de comunicación después, Azcón ha sacado pecho de las medidas puestas en marcha en Aragón para ayudar a los agricultores y ganaderos en tan complicados momentos. “Hablamos con hechos”, ha señalado, para explicar, hasta en cuatro ocasiones, que “hay datos especialmente significativos” que dan prueba de ello. Y los datos que Azcón ha recordado son que de los 260 millones que todo el territorio nacional va a disponer en ayudas para ICO Saeca, 160 millones van a venir a Aragón “porque el Gobierno ha primado un 5% los préstamos”, ha señalado el presidente, que ha calificado la medida de “inteligente”.

No quiso, sin embargo, el presidente hacer referencia a las ayudas directas que su partido prometió en elecciones y que están recogidas en el acuerdo de Gobierno PP-VOX. En su lugar ha vuelto a recordar que el 60% de las ayudas a los préstamos por sequía (ayudas que las organizaciones agrarias insiste en que no son ayudas directas y no van a beneficiar a los que más las necesitan) van a llegar a Aragón. “Las ayudas que damos son ayudas directamente al sector y que llegan más que nunca, no nos creamos las mentiras, la realidad es que las ayudas que estamos poniendo en marcha significa incorporación de jóvenes, significa modernización de regadíos, créditos por sequía". Por lo tanto, ha añadido, si se comparan las partidas presupuestas por su Gobierno con las que anterior Ejecutivo socialista "significan nada más y nada menos que un 43% de ayuda”, ha insistido.

Para el presidente “es mejor hablar con hechos” y, según las cifras que ha detallado, es un hecho que el presupuesto del Gobierno de Aragón destinado a ayudas se ha incrementado un 40%, que ha pasado de 40 millones a los 57 millones de euros. "Esa es la verdad, esos son los hechos. Nunca en la historia reciente de la historia del Gobierno de Aragón ha habido un Ejecutivo que apostara de forma tan clara y contundente por el sector del campo como lo ha hecho mi Gobierno". Un dato que le ha servido además para criticar las políticas agrarias del anterior Gobierno de Javier Lambán y de su partido, el PSOE, al que ha acusado de mentir y de no ayudar al campo como debía.

Tras su intervención ante los medios, Azcón y una nutrida comitiva (más nutrida que en ediciones anteriores) ha accedido a uno de los pabellones justo en el momento en que un grupo de Jóvenes de UAGA lanzaba octavillas con sus reivindicaciones junto con un cartel con la foto del consejero de Agricultura, Ángel Samper, con un cartel que rezaba ‘Se busca, consejero desaparecido”.

A la inauguración de FIMA acudió también la secretaria de Estado de Agricultura, Begoña García, que ha calificado de "muy importante" poder participar en FIMA "porque es un referente nacional y europeo". García ha recordado que ya había estado en la edición de 2022 del certamen, cuando era consejera de Agricultura del Gobierno de Extremadura, y lo hizo entonces para hablar de dos de los aspectos más acuciantes del sector agrario, la incorporación de la mujer al campo y el necesario relevo generacional.

Como no podía ser de otra manera, la secretaria de Estado no ha podido obviar la referencia a las protestas agrarias. Ante la atenta mirada de los manifestantes que han accedido al recinto ferial de Zaragoza, García ha asegurado que el Ministerio de Agricultura está escuchando al sector "porque hay tres organizaciones agrarias, que son ASAJA, UPA y COAG, que son las que tienen la representatividad y que llevan reunidas y trabajando con el Ministerio desde hace mucho tiempo". Ha recordado que ya hubo reuniones en diciembre y enero y que está previsto un nuevo encuentro "en unos días". Además, ha señalado que el departamento que lidera Luis Planas está trabajando conjuntamente con las Comunidades autónomas y con la Comisión Europea porque todo lo relativo a flexibilización de la PAC, simplificación de la burocracia, de las cláusulas espejo, de los acuerdos comerciales… concierne a las tres administraciones.

Más complejo considera que imponer cláusulas espejo a las importaciones de terceros países para que estas producciones entren en el mercado comunitario con las mismas exigencias que aquellas que tienen que cumplir los agricultores europeos.

"A los agricultores que piden que se apliquen las cláusulas espejo y a la sociedad, les digo que el primero que habló de este asunto fue el ministro de Agricultura, Luis Planas, pero también hay que decir que España es un país netamente exportador y que no podemos estar en contra de los acuerdos comerciales", ha señalado. Y ha echado manos a las cifras: el sector agro español exportó 70.000 millones de euros en 2023 y tiene una balanza comercial, que en 2000 era negativa, tiene ahora un superávit de 14.000 millones de euros..

Y es que, para su aprobación, las cláusulas espejo tienen que contar con mayoría cualificada en el Consejo de Europa, por lo que, ha señalado García, "por mucho que lo pida España o que lo pida Francia, por mucho que se adhiera también Portugal, necesitamos que el resto de los países de la UE quiera también las cláusulas espejo y hay países que no están dispuestos a aceptarlas", ha matizado.