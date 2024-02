Renfe cancela más de 300 trenes de media y larga distancia por la huelga del viernes

Los trabajadores de Renfe irán a una huelga este viernes 9 de febrero que afectará al servicio de Cercanías, media y larga distancia, incluidos los AVE.

Comisiones Obreras ha convocado una jornada de paro desde la medianoche del viernes hasta las 23 horas de ese mismo día para exigir el desbloqueo de los convenios colectivos ya pactados entre sindicatos y empresa y que el Gobierno ha paralizado, con servicios mínimos que irán del 50% al 75%, según la resolución publicada este miércoles por Transportes.

Según esta resolución, de los 330 trenes de larga distancia afectados por la huelga, circularán en servicios mínimos de 241, el 73%. Es decir, habrá 89 trenes de larga distancia cancelados. En media distancia circularán 420 de los 641 trenes afectados por la huelga, lo que supone la cancelación de 221 de estos viajes por los servicios mínimos del 65%.En total, se cancelarán 310 trenes, además de los afectados en la red de Cercanías, para los que el ministerio ha establecido servicios mínimos del 50% durante la jornada, que subirán al 75% en hora punta (de 6 a 9 horas, de 13 a 15.30 y de 18.30 a 20.30).

A los viajeros cuyo tren no esté en el listado de servicios mínimos, Renfe ofrece viajar en otro tren en el horario más próximo al adquirido, siempre que haya plazas. También se puede anular o cambiar para otra fecha el billete sin coste, señala la operadora.

Concretamente, el sindicato denuncia que el Ministerio de Hacienda no ha aprobado la eliminación de las categorías de ingreso en Renfe, mientras que el Ministerio de Transportes ha revocado la jornada laboral de 35 horas acordada en Adif.

No obstante, Renfe mantiene la mesa de negociación abierta con los representantes de sus trabajadores y no descarta alcanzar un acuerdo por el que desconvocar la huelga del viernes en las próximas horas. La última huelga convocada por los trabajadores de Renfe y Adif para cinco jornadas en noviembre y diciembre se desconvocó en el último momento en un acuerdo in extremis con el ministro Óscar Puente.