Samper anima a las movilizaciones agrarias pero llama a la "sensatez y la unidad"

El consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Ángel Samper, ve con buenos ojos las movilizaciones agrarias porque, ha señalado este lunes, “es un momento único para que la UE entienda la magnitud de la torpeza que ha tenido tenido hasta ahora”.

Samper, que ha calificado la PAC como la política “agria” común ha criticado a la Comisión Europea de gobernar “no para poner en valor el territorio, sino para ir contra de él”, con normativas “inasumibles”, ante las que el Departamento que dirige está “luchando desde el minuto uno” para intentar cambiar.

Ante las movilizaciones convocadas en Aragón, unas impulsadas por las organizaciones agrarias y otras que ya están realizando de forma espontánea, el consejero ha hecho un llamamiento “a la sensatez” y ha pedido que sea cual sea la decisión que se tome, que esta “vaya acompañada de todos los actores del sector, de las organizaciones agrarias”.

Samper ha advertido que “la UE no va doblar la rodilla por el hecho de que salgamos individualmente a la calle, las cosas no se arreglan en el bar, se arreglan las organizaciones agrarias unidas y los políticos unidos sean del color que sean”. Porque, ha insistido, lo que está en juego no es solo la agricultora y la ganadería sino “el consumidor y el territorio”.

“Nos estamos jugando mucho, por eso, en este momento en el que la UE se está dando cuenta de que hay un problema llamo a la unidad de acción, a cerrar filas para que esto no sea flor de un día y haya determinación para que se puedan cambiar las políticas europeas”, ha señalado Samper, que ha insistido en que “para conseguir resultados, en la suma está la multiplicación”.

En Bruselas

El consejero aragonés, junto con sus titulares de Agricultura de Vox en los Gobiernos de Castilla y León, Comunidad Valenciana y Extremadura se reunirán el próximo 14 de febrero con el comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Janusz Wojciechowski, para presentarle las principales demandas del sector primario español.

Los cuatro representantes viajarán a Bruselas tras haber trabajado de manera coordinada en las últimas semanas para dar una respuesta "conjunta e inmediata a la alarmante asfixia que padece el campo", según un comunicado de la formación.

Vox ha denunciado que esta situación es "fruto del abandono" del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, así como de la escalada de los costes, la sequía y las "imposiciones climáticas" de la Unión Europea (UE).

En la reunión con el comisario europeo estarán el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León, Gerardo Dueñas; el de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Aragón, Ángel Samper; el de Agricultura, Ganadería y Pesca de Comunidad Valenciana, José Luis Aguirre; y el de Gestión Forestal y Medio Rural de Extremadura, Ignacio de Higuero.

Todos ellos están trabajando en diversas iniciativas, como la elaboración de un documento conjunto de alegaciones a la Política Agraria Común (PAC) que será entregado a Wojciechowski, tras haber escuchado a las principales organizaciones del sector.

Los cuatro consejeros de Vox se reunirán también en Bruselas con representantes de las organizaciones agrarias, en el compromiso de "seguir defendiendo el campo y adoptando políticas realistas que incentiven el medio rural, favorezcan el relevo generacional y la dignificación de una actividad esencial para la economía española y de la que depende la alimentación saludable de todos los ciudadanos".

El eurodiputado de Vox Jorge Buxadé será el encargado de cerrar el encuentro que ha organizado el partido la próxima semana en la capital belga.