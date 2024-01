El número de funcionarios se dispara en más de medio millón desde que Sánchez llegó a La Moncloa

El Gobierno de Pedro Sánchez se ha convertido en una máquina de crear empleo público: el número de funcionarios se ha disparado en más de medio millón en poco más de cinco años. Este colectivo, formado por policías, sanitarios, profesores, administrativos. pero también ministros, altos cargos y asesores del Ejecutivo, se convirtió en uno de los grandes motores de la recuperación tras la debacle que provocó la pandemia. Se necesitaban más que nunca médicos, enfermeras, psicólogos para combatir el virus, pero también profesores para unas clases más fragmentadas y administrativos para gestionar todas las prestaciones y ayudas que hubo que poner en marcha.

La crisis sanitaria ha pasado, pero, aún así, el empleo público sigue teniendo un peso muy importante, primordial, en el crecimiento del mercado laboral español. De los más de 1,8 millones de nuevos afiliados medios que se han dado de alta en los últimos cinco años y medio, casi 520.000 se concentran en la Administración; es decir, más de uno de cada cuatro nuevos puestos, según datos extraídos del Ministerio de Seguridad Social.

Cuando Pedro Sánchez llegó a La Moncloa, en junio de 2018, había en España algo más de 2,4 millones de funcionarios. En la actualidad, su número se ha disparado en más de un 21% hasta rozar por primera vez en la historia los tres millones. Nunca antes se había visto un ritmo de creación de empleo público tan espectacular, que duplica con creces el 9,6% que ha avanzado la afiliación con carácter general en este periodo.

Las sucesivas ofertas récord de empleo público están detrás de este fuerte aumento. El ejercicio pasado se convocaron cerca de 40.000 plazas y desde que Sánchez se convirtió en presidente se han lanzado más de 180.000, aunque una cantidad importante no son nuevos puestos sino que están destinados a la estabilización de empleos para reducir el abuso de interinos.

Fin a los recortes

En cualquier caso, se trata de una cifra histórica, que triplica los 63.400 puestos que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy. Con la llegada de Sánchez se puso fin a los años de recortes de empleo en la Administración Pública, unos recortes que comenzaron con José Luis Rodríguez Zapatero y que siguieron con Rajoy para combatir la crisis de la burbuja inmobiliaria, cuando se frenó en seco la renovación de los puestos vacantes y se impuso una tasa de reposición cero. Ahora por fin se crea empleo neto gracias a una tasa de reposición del 120% en los sectores prioritarios y del 110% en el resto.

Pero para los sindicatos no es suficiente y exigen que se elimine totalmente la tasa de reposición para renovar unas plantillas que siguen siendo insuficientes y están muy envejecidas. Así, la Administración General del Estado tiene 2.400 trabajadores menos que en el año 2010 y, además, sufre otro grave problema: el 60% de la plantilla se jubilará en los próximos ocho años, por lo que urge una renovación exprés. "Tenemos una carencia en el empleo público estructural", sostiene Francisco Lama, secretario de Acción Sindical de CSIF, que asegura que "no queremos ni un empleado público más ni uno menos de los necesarios".

Menos funcionarios que la UE

Porque España, pese al récord, aún sigue estando muy por debajo de la media del nivel de funcionarios de la OCDE y muy lejos de las cifras de Francia y ya no digamos de Noruega, Suecia o Dinamarca.

La mayor parte de funcionarios trabajan para las Comunidades Autónomas, donde se concentran el 60% de esos tres millones de trabajadores, un 26% más que en 2018. El grueso de esta plantilla de 1,8 millones de trabajadores son sanitarios y profesores, puesto que estas dos competencias están transferidas, y otra parte significativa se dedica a los servicios sociales. Otro 24,5% del personal público presta sus servicios para los ayuntamientos o corporaciones locales, donde se ubican más de 733.000 funcionarios, el colectivo que menor incremento ha experimentado con Sánchez: un 4,2%.

La gran explosión de funcionarios se ha registrado en el Estado, donde el número de empleados se ha disparado un 34,8%, más que el triple que el avance del mercado laboral. Incluso el alza se eleva al 55% en el caso del personal de ministerios y organismos autónomos. Es decir, la plantilla que depende directamente del Ejecutivo con más ministerios de la historia (22) ha sido la que más ha crecido: 55.000 trabajadores más.

Hay casi 300.000 empleados públicos con contratos de menos de seis meses y en prácticas

La Administración Pública padece desde hace décadas una disparatada temporalidad que no consigue atajar. Un 30% de los empleados públicos son temporales, es decir, no cuentan con un puesto fijo, sino que tienen una fecha de caducidad. Esta temporalidad que duplica a la de las empresas es un problema conocido y para el que se ha aprobado una ley que persigue reducirla al 8%, aunque por el momento ha servido de poco.

Pero lo que hasta ahora se desconocía era que el nivel de precariedad llega hasta tal punto, que un 10% de toda la plantilla firma contratos de menos de seis meses o incluso de prácticas. Concretamente, el Estado y las comunidades autónomas tienen 224.000 efectivos con un contrato como personal laboral con una duración inferior a seis meses, mientras que hay otros 70.000 que han suscrito un contrato de formación o prácticas.

Así lo reconoció recientemente el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública tras publicar el último Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. Este documento, que es el que ofrece de manera oficial una radiografía del empleo público en España, incorporó en su última edición una serie de cambios "para dar una imagen más fiel del empleo público" e incluyó por primera vez «todos los contratos temporales» suscritos por la Administración, también los inferiores a seis meses y los de formación, según explicó el ministerio dirigido ahora por José Luis Escrivá.

Esto ha permitido aflorar a prácticamente 300.000 trabajadores públicos que hasta ahora no se contabilizaban y ha situado la cifra total en 2.966.987, un número que prácticamente se equipara al de la Seguridad Social, aunque sigue estando muy por debajo de los 3,6 millones que refleja la Encuesta de Población Activa (EPA), que incluye también jueces, fiscales, altos cargos, etc., que no contabiliza el boletín.