Decenas de camiones aragoneses, bloqueados por el 'viernes negro' en Francia

Los transportistas aragoneses vuelven a ser los paganos de la ira de los agricultores franceses, que ya amenazaron este jueves con convertir esta jornada en un “viernes negro” para el transporte internacional, especialmente el español, que para llegar hasta los clientes europeos se ve obligado a recorrer las carreteras del país vecino. Una medida con la que han endurecido las movilizaciones que protagoniza desde hace días el sector agrario galo para expresar su malestar no solo por las medidas del Gobierno de Macron sino también contra la políticas que llegan desde la Unión Europea.

“No podemos cuantificar los vehículos que están afectados, pero seguro que son decenas los que se han visto perjudicados por el colapso de las carreteras”, ha señalado Fernando Viñas, secretario general de la Federación de Empresas de Transporte de Mercancías de Zaragoza (Fetraz). Viñas ha detallado que son varias las circunstancias que están afectados a estos profesionales. “Muchos de ellos estaban en Francia y no han podido salir. Otros volvía de otros países y no han podido seguir avanzando y los hay que se han quedado en las empresas de origen siguiendo las recomendaciones de las organizaciones empresariales, que aconsejaban no intentar circular por las vías galas”, ha explicado.

Si la circulación por Francia es complicada para todo tipo de camiones, mucha más precaución tienen que tener aquellos profesionales que transportan productos alimenticios. En ese caso, ha advertido el representante de Fetraz, hay un riesgo añadido, especialmente si la mercancía son frutas y hortalizas, porque dado que las protestas están protagonizadas por agricultores existe el peligro de que los manifestantes terminen volcando los carga sobre el asfalto. “De momento no tenemos noticia de que algún camión aragonés haya sufrido este tipo de ataques, pero tampoco podemos asegurar que no hayan sucedido”, ha matizado Viñas.

Las protestas de los agricultores franceses se han endurecido y han acabado cortando este viernes la autopista AP-7 en la Junquera (Gerona) en ambos sentidos de circulación y para todo tipo de vehículos. En la imagen agentes de los Mossos d'Esquadra informan a los camioneros que .circulan por esta vía David Borrat/Efe

La situación esta siendo caótica en Francia desde primeras horas de la mañana, con cortes y bloqueos en las grandes arterias del país, incluida la capital, París. Hasta la circulación de la AP-7 quedó cortada a mediodía a la altura de La Junquera (Gerona) por una protesta de agricultores franceses en Le Boulou (Francia). A partir de Lyon era imposible continuar el viaje y Toulouse y Burdeos se encontraban totalmente bloqueados mientras la tensión se extendía hacia el norte de Francia.

Fetraz reconoce que es complicado concretar una cifra de las pérdidas que supone la inmovilización del transporte, pero advierte que son cuantiosas "y no solo para los transportistas sino también para sus clientes", ha matizado.

No es la primera vez que este sector sufre las consecuencias de las protestas francesas y han sido numerosas las ocasiones en las que han exigido al Gobierno central y al Ministerio de Exteriores que presionen al Ejecutivo galo para ponga fin a este tipo de movilizaciones "que van contra toda la normativa europea", ha insistido Viñas.

Sin embargo, los resultados de tal exigencia continúan sin dar sus frutos. "Si se le escapa al propio Gobierno francés, poco se puede hacer", reconoce el representante de Fetraz, que asegura que lo que más "duele" a los afectados es "la pasividad de las fuerzas de seguridad, que miran hacia otro lado" mientras los manifestantes paralizan la actividad de los transportistas de otros países y estropean impunemente sus mercancías.

Un listado con los puntos más críticos

Tampoco tiene datos concretos sobre el número de transportistas que han quedado bloqueados e inmovilizados por las protestas francesas La Asociación Empresarial de Transportes Discrecionales de Mercancías de Aragón (Tradime), pero advierte que los camioneros llevan "toda la semana sufriendo los cortes en las carreteras y el vuelco de mercancías", ha señalado este viernes su presidente, José Antonio Moliner.

Moliner ha insistido en denunciar "la pasividad de la Gendarmería francesa" ante estos actos, muchos de ellos vandálicos, que ocasionan graves pérdidas en un sector, especialmente en pequeñas empresas y autónomos, que ya está atravesando un momento complicado. Ha destacado además que desde la organización empresarial no se han hecho recomendaciones para que no se circule por el país vecino, pero se ha elaborado una completo listado señalando aquellos puntos más críticos, las vías en las que se han detectado mayores afecciones y los lugares en los que es más complicado el tráfico. "Luego cada empresa toma sus decisiones", ha insistido.

El sector agroalimentario exige garantías

El sector agroalimentario, cuyos productos corren el riesgo de terminar sobre el asfalto francés, también ha levando la voz para exigir que se respete el libre tránsito de personas y mercancías por la Unión Europea.

Muy crítica se ha mostrado la Federación de Productores y Exportadores de frutas y hortalizas frescas que ha rechazado enérgicamente los actos de protesta que están protagonizando los agricultores franceses desde la semana pasada, que no solo impiden el paso de camiones sino que además "está suponiendo la destrucción del producto".

La organización empresarial entiende el malestar del sector primario francés e incluso asegura compartir gran parte de sus reivindicaciones, entre ellas la falta de coherencia entre la política agraria y la política comercial, que está llevando a los productores comunitarios a situaciones de desventaja competitiva frente a países terceros. Pero se muestra contrario a que para mostrar estas exigencias se utilice cualquier tipo de protesta que provoque daños a las producciones españolas.

El daño que estas movilizaciones están provocando a los exportadores de frutas y hortalizas lo evidencian las cifras. Fepex recuerda que enero es uno de los meses con mayores volúmenes de exportación, unas ventas que se dirigen especialmente a Francia, segundo destino de la comercialización agroalimentaria española y lugar de tránsito obliga para la comercialización a otros países, hacia donde se exportaron en enero de 2023, un total de 1,24 millones de toneladas de productos hortofrutícolas frescos por valor de 1.636 millones de euros.

Casi en los mismo términos se ha pronunciado la organización agraria COAG, a la pertenece la aragonesa UAGA, que ha pedido a la Unión Europea y al Gobierno de España que se garantice la libre circulación de mercancía.

"Los agricultores de COAG podemos comprender los motivos que llevan a los agricultores franceses a movilizarse. De hecho, compartimos casi las mismas reivindicaciones, pero no podemos entender que focalicen sus protestas en la producción española cuando somos miembros de la Unión Europea, lo mismo que ellos", ha criticado el responsable producción agrícola COAG, Andrés Góngora.