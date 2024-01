Luis Martín Nuez relevará a Silvia Plaza al frente de Jóvenes Empresarios de Zaragoza

Luis Martín Nuez, cofundador y máximo responsable de la Academia de Inventores, empresa participada por la editorial Edelvives, relevará el próximo miércoles, día 24, a Silvia Plaza en la presidencia de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Zaragoza, ya que es el único candidato que se ha presentado para el puesto.

Martín Nuez, que ha formado parte de la junta directiva liderada por Plaza desde noviembre de 2020, anuncia para los próximos años una gestión «continuista», manteniendo los principales programas de la organización, pero a la vez «abriendo el abanico a nuevas opciones, con más independencia», según indicó ayer a este diario.

Los 250 socios con derecho a voto están llamados a participar en las elecciones, que coinciden con la celebración de la asamblea general de la entidad (AJE Zaragoza cuenta con unos 50 asociados más, que colaboran con la organización pero no son socios por razones de edad o de otro tipo).

En esta cita no se elegirá al presidente de AJE Aragón, puesto que ocupa Pedro Lozano, cofundador de Imascono, ya que su relevo está previsto para los próximos meses.

Concurren en la candidatura de Luis Martín emprendedores con y sin experiencia en el asociacionismo. Vicepresidente de la junta directiva será Iván Romero (El creativista); como secretaria general estará Sara Acero (La Zarola) y como tesorero, David Sancho (Cora Consulting). En la lista están como vicepresidentes a cargo de diferentes áreas Alejandro Vallespín (The animal brand), Ignacio Lahorga (Grupo Naera), Rosa Monge (Beonchip), Javier Andrés (Vatios Verdes), Tania de los Bosques (Flores Ohana), Cecilia Marín (Ceste), Adrián Vela (Landa Propiedades) y Álvaro Sierra (ASG Ediciones Digitales). Como vocales aparecen Alberto Oliván, María Cortés y Nuria Retornano, además de quienes se suman con la prevista aprobación por parte de la asamblea general de ampliar a 20 los integrantes de la junta: Amparo Coiduras, Ismael Longás, Lorea Montes, Aroa Soria y Gonzalo Moné.

Después de estar en la junta directiva con Silvia Plaza como secretario general y, sobre todo, como responsable de Innovación, Luis Martín Nuez apuesta para los próximos años por impulsar «nuevos formatos y actividades más adecuadas a los nuevos tiempos». Su carácter innovador no ofrece dudas, no en vano creó la Academia de Inventores con Jorge Mata y Ester Borao (actual directora del Instituto Tecnológico de Aragón, Itainnova), que tras cuatro años funcionando en Zaragoza, el año pasado abrió una nueva sede en Madrid.

Silvia Plaza, por su parte, deja la presidencia de la organización y ahora ejercerá como directora del capítulo aragonés de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), entidad que preside Fernando Gil, director general de BSH Electrodomésticos. «Presidir AJE Zaragoza ha marcado un antes y un después en mi vida gracias a las personas increíbles que he tenido el privilegio de conocer y que, indudablemente, han dejado una profunda huella en mí», señaló Plaza ayer. «A través de mi experiencia en AJE, he descubierto el inmenso talento que reside en nuestra Comunidad, y me he sentido muy respaldada tanto por los socios como por las demás asociaciones e instituciones», dijo. Y agregó: «Estoy enormemente agradecida por esta etapa que ha cambiado mi mentalidad y mi percepción del mundo empresarial, demostrándome que con mucho esfuerzo y pasión, todo es posible».