Oviaragón se convertirá en la primera organización de productores de ovino de España

Oviaragón-Grupo Pastores, que agrupa a 800 ganaderos que suman casi 400.000 ovejas, no está dispuesto a dar la batalla por perdida para evitar el continuo retroceso del sector ovino en Aragón. A su apuesta por la mejora genética en los rebaños, por los avances en la alimentación animal, por el desarrollo tecnológico en las explotaciones, por la formación para que haya disponibilidad de pastores y relevo generacional, así como su constante innovación en nuevos productos y mercados, el grupo aragonés suma ahora una nueva iniciativa. Se convertirá en organización de productores (OP) de ovino, la primera en España, una figura muy conocida en sectores como el de frutas y hortalizas y que ahora se abre paso entre las actividades ganaderas comenzando por el vacuno, el ovino y el caprino de carne.

"El sector necesita una reestructuración y esta herramienta puede ser de gran ayuda", señala el director general del grupo cooperativo, Ángel Tarancón, que explica que la decisión de acogerse a este figura, regulada en el Real Decreto 1154/2021, de 28 de diciembre, tiene la mirada puesta en la PACy más concretamente en una línea denominada ‘intervenciones sectoriales’, que permitiría a los productores acceder a ayudas con las que abordar la modernización y mejora de sus explotaciones.

Para ello ya ha dado el primer paso. El pasado 29 de diciembre, los responsables del grupo cooperativo presentaron la solicitud ante la consejería de Agricultura, Ganadería y Alimentación para que la DGA reconozca a Oviaragón como OP y así lo traslade al Ministerio de Agricultura. Un trámite que tendría que resolverse con celeridad porque incluso el decreto que regula esta nueva herramienta reconoce que fue la propia Comisión Europea la que recomendó a España que en la elaboración del Plan Estratégico para la aplicación de la nueva PAC tuviera en cuenta el desarrollo legislativo para el reconocimiento de organizaciones de productores en aquellos sectores que aún no contaban con normativa a este respecto.

Dotación presupuestaria

Pero solo con este reconocimiento, que también tienen previsto ir solicitando en un futuro próximos varias cooperativas del sur español, no basta para que los productores puedan disponer de las ayudas comunitarias. Porque de momento, señala Tarancón, la línea prevista en la nueva PAC para tal fin no está dotada de presupuesto. "Durante la elaboración del plan estratégico, solo Castilla y León como comunidad autónoma pidió que esta línea fuera dotada de presupuesto. Se insistió muchísimo también desde Cooperativas, pero parece que había otros intereses y no se consiguió", detalla el director general de Oviaragón-Grupo Pastores, que no solo ha pedido al consejero de Agricultura, Ángel Samper, que apoye esta petición sino que ha trasladado al Ministerio del ramo la urgencia de dotar de fondos esa nueva línea de actuaciones de la PAC "para reestructurar el sector a través de las organizaciones de productores".

Los apoyos económicos a los que podrá acceder Oviaragón convertida en OP –y una vez que haya recursos– irán destinados a los ganaderos, "los grandes olvidados de la PAC", como ha denunciado en reiteradas ocasiones el grupo cooperativo. "No se trata de ayudas directas, sino de fondos de los que pueden disponer los productores y sus explotaciones, que es donde consideramos que hacen falta", matiza Tarancón, que explica que el trabajo de la cooperativa aragonesa como organización de productores será hacer de intermediario entre los beneficiarios y el Ministerio.

El representante del mayor grupo cooperativo de ovino de Aragón tiene clara la utilidad de la OP y de los fondos europeos a los que podría tener acceso. "Creo que tenemos explotaciones en las que hay que mejorar bastante. Hay que reconocer que este es un sector que, en cuanto a instalaciones, se ha quedado un poco anticuado respecto a otros", afirma. Por eso, cuando Tarancón habla de modernización de las granjas hace referencia a la necesidad de invertir para automatizar procesos, integrar nuevas tecnologías y aplicar una mayor digitalización, "porque de ello depende poder hacer frente a los retos que tenemos por delante", añade. Y todo eso hay que hacerlo, recuerda el director general de Oviaragón, sin dejar de trabajar, como hasta ahora, en productividad y mejora genética.