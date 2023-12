María Pía Canals: "Podemos destinar 56 millones a rehabilitar y hay solicitudes por 148"

¿Cómo piensa favorecer el acceso de los jóvenes a la vivienda?

El acceso a la vivienda es un problema para todo el mundo aunque es todavía más difícil para los jóvenes, sin capacidad de ahorro tal y como están los sueldos. Hay un programa del Plan estatal de vivienda cuya convocatoria acabó a final de noviembre para que a cualquier joven menor de 35 años que comprase una vivienda en un pueblo de menos de 5.000 habitantes se le diera una subvención de 10.800 euros o el 20% del precio de la vivienda si su coste era inferior. Lo que queremos es impulsar más la vivienda en el mundo rural sin limitarnos únicamente a un segmento de edad.

¿Y cómo piensa hacerlo?

Se va a favorecer la ayuda a los promotores. En Zaragoza se atreven a construir, pero irse a municipios más pequeños tiene sus riesgos. Entonces, desde la DGA les ayudaremos a que compren suelo siempre que lo destinen a un uso residencial. Vamos a dar también subvenciones a las personas que quieran adquirir vivienda condicionando dichas ayudas a las distancias que haya a la capital de provincia o a la capital de comarca, es decir, que no tenga la misma el que se va a La Almunia de Doña Godina que el que se va a Chodes. No podemos tener unas empresas potentes que van a venir a trabajar en un municipio, como por ejemplo en Épila, y que no tengan vivienda los trabajadores. Entonces eso es lo que se va a intentar fomentar con estos programas.

¿No es el precio de la vivienda la principal barrera?

El precio de la construcción no lo podemos tocar porque es un mercado libre. Lo que haremos, por ejemplo, en los convenios con ayuntamientos que necesitan viviendas, es que sean ellos los que pongan el suelo para construir. Y eso sí que tiene una repercusión en el precio. Los ayuntamientos ceden el suelo gratuitamente y ese promotor que va a construir no puede repercutir el precio del suelo en las viviendas. Por lo tanto, tienen que ser seguro un 20% o 25% más baratas que una normal, sea protegida o libre. Esa es la idea para que la gente vaya a los pueblos; que siendo el suelo propiedad municipal, no se repercuta en el precio de la vivienda.

¿Y ven voluntad en los ayuntamientos?

Sí. Muchísimos ayuntamientos se están poniendo en contacto con nosotros porque tienen demanda y necesitan vivienda. Y están buscando suelos para conseguir este tipo de ayudas y que venga el promotor, que se atreva a ir a los pueblos.

¿Retomarán la construcción de vivienda de protección oficial?

Sí, sobre todo teniendo en cuenta que los últimos ocho años no se ha hecho casi ninguna promoción pública de vivienda protegida. El Gobierno de Aragón en la última legislatura, en cuatro años, hizo 86 viviendas. Entonces, cualquier cosa que hagamos para mejorarlo, siempre va a ser un éxito.

En rehabilitación, ¿están teniendo bastante demanda las ayudas?

Han sido 5.054 solicitudes para ayudas a la rehabilitación las recibidas a través de tres programas. En total, se han presentado solicitudes por 148 millones y solo podemos destinar 56. Ahí se ve que está funcionando y no se va a parar. Hay más demanda en este momento que fondos disponibles.

Y también un colapso a la hora de resolver los expedientes, ¿no?

Cuando llegamos al Pignatelli, se había gestionado el 1,4%. Y ahora llevamos más del 30%. El objetivo fue no perder las ayudas. Y hemos hecho un convenio con los colegios profesionales de arquitectos y aparejadores para que nos ayuden. Hay cinco programas destinados a rehabilitación que suman 86 millones. Lo que pasa es que el programa 1 y el 6 son para los ayuntamientos, para regenerar barrios y construir vivienda eficiente energéticamente, y se llevan 30 millones. Y así quedan 56 millones directamente para los ciudadanos y las comunidades de propietarios.

¿Cuántas viviendas necesitan ser rehabilitadas en Aragón?

En la Comunidad hay unas 800.000 viviendas. De ellas, el 70% son primera residencia. De ese 70%, más del 50% están construidas antes del año 81. ¿Eso qué quiere decir? A partir de 1975 es cuando empieza a existir aislamiento en las fachadas de los edificios. Luego, todas estas viviendas de las que he hablado no son eficientes energéticamente y en muchos casos tienen problemas de accesibilidad. Entonces, las ayudas que llegan desde Europa son necesarias y la gente se está animando a solicitarlas. Los agentes rehabilitadores nos dicen que hay gente que, aunque no le llegue la ayuda, se anima a rehabilitar por los beneficios que obtiene.

¿No deberían reaprovecharse las viviendas vacías en Aragón? ¿Cuántas hay?

Según el Instituto Nacional de Estadística, hay 129.870 viviendas vacías en Aragón. Pero hay que tomar esas cifras con mucho cuidado. Porque se puede considerar vacía una vivienda de pueblo que se utiliza solo en verano u otro tipo de casuísticas que la estadística no ve, pero sí contabiliza como viviendas vacías cuando no lo son.

¿Ha sabido el sector de la construcción adaptarse tras el ajuste sufrido con la crisis financiera?

Siempre está hablando el sector de la necesidad de industrializarse y algunas grandes empresas están apostando por ese modelo que les permite agilizar plazos. Por ejemplo la prefabricación en fachadas está utilizándose cada vez más, pero falta mucho.

¿Qué otros problemas tiene?

La construcción es ahora un sector muy solvente tras la crisis del 2008, que fue una auténtica debacle en pérdida de empleo y empresas. Es verdad que en cuanto a capacidad de mano de obra no se ha recuperado. La gente que se marchó a otros sectores no ha vuelto y falta mano de obra especializada. Cuesta encontrar carpinteros o encofradores. A veces hay empresas que no pueden hacer la obra que tienen adjudicada porque les falta personal. Lo que hay que conseguir es volver a hacer atractivo este sector.

¿Se está frenando la compraventa de viviendas?

Es verdad que la subida de los tipos de interés desincentiva la compra. Desde Aragón vamos a crear una ley de vivienda que palíe los efectos negativos de la ley estatal y que abarque lo que es todo el conjunto de la comunidad.