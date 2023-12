Javier Orús: "La IA no suplanta la creatividad humana, no tiene empatía"

Javier Orús dirige PredictLand, empresa que nació en Zaragoza en 2017 con el objetivo de acercar el big data y la inteligencia artificial a las empresas y se ha convertido en estos últimos años en el más claro referente de especialización en IA en la Comunidad. Orús y su equipo (15 personas en total) desarrollan proyectos para grandes compañías industriales –como BSH, Repsol, Campofrío o Stellantis– y participan incluso como compañeros de viaje de consultoras tecnológicas de gran tamaño.

«El ChapGPT, que se lanzó hace un año para uso libre en todo el mundo, ha acercado la inteligencia artificial a la gente», admite Orús, que reconoce que los textos de esa aplicación de Open AI pueden tener «alucinaciones que se llaman, por lo que hay que ponerlos en cuarentena». Es como cuando buscas algo en internet y encuentras cosas buenas y malas», indica. «Ahora se ha dado la tormenta perfecta», prosigue, «se puede tener inteligencia artificial en el móvil, pero lo esencial en todo caso es la administración de los datos».

Defiende Javier Orús, como no puede ser de otra manera, las posibilidades que ofrece la IA para mejorar procesos industriales o combatir enfermedades. «Ahora mismo hay algoritmos que son capaces de detectar tumores cuando la persona no tiene ni síntomas», reseña. La inteligencia artificial, indica también, se está utilizando para ayudar a los médicos a tomar decisiones. «Y no es que los médicos sean mejores o peores, es que no son capaces de ver, por ejemplo, las trazas de un tejido, que ahí se va al píxel», apunta.

La inteligencia artificial, asegura el cofundador de PredictLand, «no suplanta la creatividad humana, lo que pasa es que está evolucionando muy fuertemente, y en ese sentido hay que decir que no tiene empatía». El experto cita al pintor Pablo Picasso para ser más claro: «Las máquinas nunca reemplazarán a las personas porque son muy buenas dando respuestas pero muy malas haciéndose preguntas».

Legislación en la UE

Javier Orús considera positivo que la Unión Europa sea pionera en el desarrollo de una ley que limite los excesos que se puedan cometer con la utilización de la inteligencia artificial. Él cree que está bien que se regule lo que tenga que ver con el aspecto privado de las personas, pero cuando hablamos de procesos industriales no hay nada que frenar. «Optimizar un proceso de fabricación para que haya cero defectos en los productos es positivo, ahí no hay afecciones a la vida privada ni se entra en temas personales», señala.

El experto reconoce que Estados Unidos y Asia «nos llevan muchísima delantera en IA, pero hacemos lo que podemos». «Hay mucha gente que se quiere subir al carro pero no sabe cómo, así que hay que acabar de aterrizarlo», indica. «Lo que decimos nosotros desde hace siete años es que esto no va a quitar trabajo, sino que nos va a hacer la vida mejor», añade.

Con la inteligencia artificial se pueden mejorar procesos y también, asegura Orús, desarrollar nuevas líneas de negocio. «Es la gran diferencia con otras tecnologías», sostiene.