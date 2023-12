La agricultura familiar se reivindica con los I Premios UPA Aragón

Acercar a la sociedad el valor del trabajo en el campo es lo que pretenden los I Premios que entrega la Unión de Pequeños Agricultores (UPA Aragón), organización que dirige José Manuel Roche.

«Los galardonados los ha elegido nuestra junta directiva por unanimidad», ha afirmado. Entre ellos, ha explicado, están «sindicalistas históricos como Lorenzo Ramos» que recibió el Premio Semilla.

El Premio Raíces ha correspondido a uno de los agricultores fundadores de UPA en los años 80, Javier Arna; y el galardón al esfuerzo por visibilizar la realidad del mundo agrario ha sido para la periodista Chus García (HERALDO).

"Es para mi un honor recibir este premio, que en gran parte es vuestro porque sin vuestras informaciones, sin vuestras explicaciones, vuestra infinita paciencia y la total disponibilidad con la que me atendéis cuando os necesito, no estaría hoy aquí", señaló Chus García. «He pasado por sequías informativas y he tenido que pelear por conseguir espacio para las informaciones del campo, pero también he cosechado grandes frutos, y este premio es uno de los mejores», agradeció emocionada.

Los Premios UPA reconocieron además a los pueblos de colonización, "el germen de la lucha y defensa de la agricultura que viene desde abajo sin prácticamente nada", según Roche, y a Natalia y Lucía, de Abejas Moncayo, por atreverse a cambiar su proyecto de vida en Zaragoza por el de agricultura apícola en Talamantes.

El Premio ‘La Huerta’ fue para Miguel Gallego, de 25 años, de Fuentes de Ebro, agricultor y jugador de baloncesto, que agradeció a sus padres y abuelos haberle enseñado a "amar la tierra y a cumplir sus sueños tras quedarse sordo con un mes de vida".

En la entrega de los I Premios UPA ha estado el consejero de Agricultura, Ángel Samper, que ha felicitado a los premiados, entre ellos, a la periodista de HERALDO, ejemplo de buen hacer, «ante el déficit de comunicadores» en un sector (campo y alimentación) que debería ser tan valorado como la sanidad o la educación.

Ha insistido también Samper en que el medio rural solo se puede defender "unidos agricultores y ganaderos". Ayer, ha explicado, "en el Consejo sectorial de Agricultura le dije al ministro que los agricultores y ganaderos están sometidos y desanimados y que no somos conscientes de su situación". Y abogó por simplificarles las cargas administrativas.

Defendió Samper que se aligere la carga burocrática para la nueva PAC en marzo mediante la digitalización interna, cometido para el que habrá una dotación de 2,5 millones. "Les exigimos a los agricultores celeridad cuando es el propio sistema de la Administración el que colapsa". De ahí que se vaya a reforzar económicamente, ha explicado, a la vez que ha anunciado otros 2 millones para la puesta en marcha del "cuaderno digital". Un calendario que ha pedido se flexibilice y no se haga "por imposición".

Ha recordado también que tiene que haber "presión por parte del sector para elevar los presupuestos" y en cuanto a los pagos de la PAC ha dicho que "la orden está dada pero luego Hacienda tiene que cruzar datos" y ha argumentado que "hasta que no lo hace no se abona a los agricultores y ganadores, con lo cual hasta el 28 o 29 de diciembre, previsiblemente no la cobren.

Por su parte, Roche ha recordado la necesidad de que la ley de la cadena alimentaria, conseguida en 2021 gracias a las manifestaciones que hicieron en toda España agricultores y ganaderos se cumpla. "Desgraciadamente no está siendo así porque los grandes poderes de la industria y la distribución hacen que no se tenga mano dura con ellos".

"Lo que no puede ser es que la gente esté pagando por ejemplo un litro de aceite de oliva a 12 euros y se piense que al agricultor se lo están pagando a eso cuando no es así", ha criticado. "Realmente al agricultor se lo están pagando muchísimo menos. No digo que el actual sea un mal precio, pero de lo que le pagan al agricultor hasta lo que tiene que pagar el ciudadano pues puede haber un 300% o un 400% de margen de beneficio para la gran distribución", ha añadido.