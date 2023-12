La Unión de Consumidores de Aragón califica de "abusiva" y no justificada la subida de las tasas de agua y basuras

La Unión de Consumidores de Aragón (UCARAGÓN) califica la subida de tasas que ha anunciado el Ayuntamiento de Zaragoza de "abusivas", al suponer un 8,5 % el incremento del recibo del agua y un 29 % el de recogida de basura, algo que consideran que no está justificado.

Así, han anunciado que en primer lugar ya han presentado alegaciones que en el caso de no ser atendidas terminarán en una demanda contencioso-administrativa.

José Ángel Oliván, presidente de la asociación, ha explicado en rueda de prensa que esta subida la han justificado desde la corporación a través de un informe que ha calificado de "incorrecto" en el que se mezclan diferentes parámetros y por ello consideran que están "mal hechos" y en algunos casos "de manera muy estimativa".

De hecho, ha recordado que la previsión municipal en la capital aragonesa es ingresar con estos impuestos indirectos unos 15 millones más con estas subidas, mientras que por otro lado anuncian la congelación de impuestos directos como el IBI o el IAE.

Oliván también ha subrayado que en ambos impuestos el agua es el parámetro por el que se va a aplicar lo que consideran un "tarifazo" porque cuenta con la ventaja de que "tiene un contador" con el se puede medir el consumo, mientras que en los casos del reciclado, la reducción de residuos o la reutilización "no existe contador".

Por ello, la propuesta que van a realizar al consistorio es que cambie el criterio para determinar la tasa de basuras e incluya otros criterios e incentivos fiscales.

En su análisis ha puesto como ejemplo la bonificación que anunció el equipo de Gobierno para familias numerosas, con el que no están de acuerdo porque no se tiene en cuenta la renta además de que "no es una realidad económica".

En su opinión, el ayuntamiento de la capital aragonesa con los criterios que va a aplicar en esta doble subida ha acudido "a la manera fácil" pero esta "no es justa y es ilegal", por lo que demandan el establecimiento de medidas para conocer la cantidad de residuos porque lo que están haciendo es "cambiar el espíritu de la ley" que tiene como objetivo incentivar la reducción de la producción de residuos.

También ha incidido en que "el ayuntamiento es el que paga ese impuesto y puede o no repercutirlo a los ciudadanos", en una ley que establece que las tasas y tarifas públicas no pueden ser elementos recaudatorios, es decir deben ajustarse al coste del servicio que se presta. "Pero creemos que no es así en este caso", ha dicho.

Oliván ha asegurado que los incrementos que se proponen están "muy por encima de las previsiones de incremento del IPC para este 2023 y no pueden ser arbitrarios".

En el prolijo informe que ha presentado UCARAGÓN se considera que "no se justifica debidamente" el importante incremento de tasas municipales porque la subida de costes no ha sido la que se refleja en la subida de las tasas.

Desde UCARAGÓN instan al Ayuntamiento de Zaragoza a buscar un sistema que repercuta los costes en función del residuo producido a través del que "cada uno pague lo que realmente contamina".