Nolasco reconoce que las cámaras de comercio están escasamente financiadas

"Las Cámaras de comercio, como corporaciones de derecho público, tendrían que recibir mucha más ayuda para su funcionamiento interno", ha dicho hoy Alejandro Nolasco, vicepresidente primero del Gobierno de Aragón, al reunirse con responsables de las tres instituciones camerales en Aragón.

Alegando que "ejecutar un presupuesto es complejo", Nolasco no ha dado cifras de cómo piensa revertir esa situación. Se ha limitado a señalar que "hay muchas áreas a las que solo el Gobierno de Aragón o los ayuntamientos o las comarcas o las diputaciones no llegan" al "no tener capacidad". Y ha mostrado su disposición a que el Gobierno de Aragón y particularmente en el área de la que se ocupa, la despoblación, colaboren intensamente y de una manera total.

Y ha insistido en que "hay que ayudarles económicamente desde el resto de entes públicos". En los próximos días, ha añadido, "vamos a tener una reunión para fijar cuáles van a ser los puntos concretos de esas ayudas y dentro de muy pocas semanas vamos a poder ver hecha realidad esa cooperación, como digo, en todas estas áreas".

El consejero de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia se ha comprometido a "trabajar conjuntamente con las Cámaras en multitud de aspectos y proyectos que redunden en beneficio del mundo rural" en la línea de ofrecer multiservicios, asunto tratado recientemente en una reunión en Cuevas Labradas (Teruel), para el que recordó su departamento pone 800.000 euros y el de la consejera de Economía, Mar Vaquero, unos 200.000.

Asimismo, ha recalcado que quiere que "las cámaras sean el compañero de viaje" del Ejecutivo autonómico y ha incidido en que "son un motor importantísimo de dinamismo social y económico en las tres provincias".

La única cantidad que ha mencionado es el presupuesto del Fondo de Cohesión para Teruel, que ha pasado de 13 a 19 millones de euros y de tres líneas de actuación a más de 20. Entonces, "en gran parte de ellas pueden colaborar con nosotros y todos estamos encantados de que lo hagan".

Ha intervenido también el presidente del Consejo Aragonés de Cámaras, Manuel Rodríguez Chesa, que se ha brindado en colaboración con la DGA a seguir trabajando por ayudar a las empresas y todo lo que pueda suponer su desarrollo y por tanto el social y laboral. "Es nuestro ADN de de funcionamiento", ha corroborado Jorge Villarroya, presidente de Cámara de Zaragoza, que se ha referido también a una reunión la próxima semana "en la que vamos a plantear y poner sobre la mesa ambas partes las opciones que hay de colaboración que son muchas y muy importantes en la línea de la empresa y de combatir la despoblación".

Cámara de Zaragoza, operativa en enero

Villarroya ha señalado que los trabajos de rehabilitación de la Cámara, tras el incendio por la tormenta del pasado 6 de julio "se están desarrollando fantásticamente y para el mes de enero ya habrá gente trabajando en las instalaciones del Paseo de Isabel la Catolica de Zaragoza". Y para el mes de mayo, iniciarán obras de otro montante, ha concluido.

De las expectativas, ha dicho Villarroya, que la economía está funcionando a pesar de esa incertidumbre que nos ha mencionado también el presidente del Consejo de Cámaras. "Lo que hace falta es realmente un poquito de sosiego y un cambio de rumbo para que este país no coja una deriva que no la queremos nadie" sobre todo "pensando en clave económica, empresarial y de fomento del trabajo" ya que, indicó "hay ciertas cosas que son bastante inquietantes".

"Una broma" que refleja "el hartazgo de los españoles"

Alejandro Nolasco ha dicho hoy que comparte la frase dicha por Abascal en Argentina de que habría que colgar al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, por los pies. "Es una frase que, en fin, como a todas, se les puede sacar de contexto. Pero creo que lo que quiso decir el presidente Abascal en ese sentido es que los españoles tenemos ya un hartazgo importante con el presidente Sánchez".

Y ha reiterado que sí que comparte la expresión "evidentemente" ya que es lo mismo que decir que "tirar de las orejas o dar un cachete en el culete". Y comparado, ha señaladom "con lo que han dicho los dirigentes de Podemos y las amenazas de muerte que nos han hecho a nosotros; por ejemplo, aquí el señor Cubero, cuando animaba al linchamiento de los miembros de Vox, pues me parece que es una broma".