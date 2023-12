El oro rojo que llega a China desde los campos de Blancas

Licor de azafrán, aceite, miel, un suplemento alimentario en cápsulas, queso de leche de cabra, chocolate, agua de mar de Ibiza con azafrán –utilizada para pulverizar ensaladas–, chocolate, té de roca de Blancas con azafrán e incluso joyas de orfebrería hechas con este producto. Estos son algunos de los originales artículos que vende Azafrán La Carrasca, empresa creada por José Antonio Esteban y su hijo Carlos en 2005 con el fin de recuperar este cultivo para la comarca del Jiloca, donde había sido muy importante años atrás.

"Empecé con esto porque me dolía que todo el mundo hubiese tenido azafrán en el pueblo y que luego ese hábito se perdiese. Yo estuve trabajando fuera, volví a Teruel y decidí plantar algo para que no se pudiese decir que no existía. Hace tiempo que lo tenía en la cabeza, porque desde muy pequeños íbamos a ayudar con ello a nuestros padres, y había sido muy importante para la economía de la zona. Para muchas familias suponía un gran ahorro que invertían en gastos como bodas, la compra de fincas o la mecanización del campo. En el caso de la mía, por ejemplo, compramos el coche vendiendo el azafrán de la cosecha del año anterior", explica Esteban, de 64 años y natural de Blancas, donde su padre ya fue agricultor, además de pastor, y siempre cultivó este producto.

Junto a su hijo y a otra persona dedicada a temas administrativos y de exportación llevan una empresa cuyas ventas al exterior se sitúan entre el 60 y el 70% del total. "No es porque queramos especialmente, sino porque aquí no lo puedes vender. Si valoráramos mejor lo nuestro, podríamos venderlo todo en el territorio. Últimamente sí que ha aumentado algo el consumo, pero no mucho. Y el gran problema es que ese aumento lo está experimentando sobre todo el azafrán de los grandes lineales, que suele ser de origen iraní, porque la producción nacional es pequeña y el precio de este, por la manera de cultivarlo y los salarios de ese país, es mucho más barato, aunque la calidad no tenga nada que ver con la del autóctono", apunta el agricultor.

Así, sus productos llegan a clientes de China, Vietnam, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Alemania o Dubái, unas transacciones comerciales que se han visto favorecidas por el trabajo que han llevado a cabo en su web y sus perfiles de redes sociales.

Entre las razones del éxito de la compañía cabe destacar la visión que tuvo Carlos que, tras terminar el bachillerato, decidió matricularse en un grado superior de Comercio Internacional porque se informó en profundidad sobre el tema y detectó que el azafrán tenía mucha salida fuera de España. "Había visto siempre el que mi padre tenía en el huerto y después de informarse y ver la valoración que tenía nuestro producto, decidió realizar estos estudios. A mí me dio una gran alegría. Le dije que había que ampliar la plantación y así lo hicimos. Ahora yo estoy muy cerca de la jubilación y será él el que seguirá con todo", explica orgulloso José Antonio, agregando que le haría ilusión que hubiese más gente joven que vaya entrando en el cultivo del azafrán y que se monte una cooperativa de productores para que se pueda ir a más volumen de producción y llegar más lejos.

Sello ecológico

Conocido como el oro rojo por su elevado valor de mercado, el azafrán cuenta con unas valiosas propiedades culinarias. "Es el mayor potenciador natural del sabor. Allá donde se pone, sea unas patatas o unas lentejas, aumenta notablemente el sabor de estas. Además, el 80% del azafrán que se produce va a laboratorios farmacéuticos para la elaboración de medicinas", indica Esteban.

El responsable de la empresa señala que fueron los primeros en cultivar azafrán en ecológico en Aragón, España y Europa, y pone en valor el sello de agricultura ecológica, por ser el que más se conoce y se valora en el extranjero y haber permitido a diversas empresas del país venderlo mucho más de lo que lo podían hacer antes de obtener la certificación.

Asimismo, la empresa participa en ‘Go Azafarm’, un proyecto innovador impulsado por el Clúster Aragonés de los Medios de Producción Agrícolas y Ganaderos cuyo objetivo es impulsar el cultivo del azafrán en un sistema vertical, en módulos confinados en cerrado, para optimizar el uso de espacio y recursos y ofrecer una alternativa eficiente y sostenible para la producción.