Una mirada al campo aragonés con ojos europeos

La diversidad de la agricultura y ganadería aragonesa; su envejecimiento y lo mucho que se le resiste el relevo generacional; las dificultades para encontrar mano de obra, la rentabilidad (o lo complicado de mantenerla); la larga historia de las necesarias infraestructuras de regadíos que han dado vida a los cultivos y al medio rural; la innovación –tecnológica y medioambiental– que se aplica en sus variadas producciones y, por supuesto, el impacto de la Política Agraria Común (PAC) en sus explotaciones. Son algunos de los temas que a buen seguro se podrán leer, escuchar o visualizar en reportajes elaborados por en catorce idiomas de los muchos que se hablan en los países socios de la Europa comunitaria.

Los han escrito o locutado (o lo harán en próximas fechas) 16 periodistas especializados en información agroalimentaria que la pasada semana viajaron hasta Aragón para conocer cómo y cuánto hay de sostenibilidad (en sus tres vertientes: económica, social y medioambienta) y de innovación en el sector agroalimentario de la Comunidad.

Invitados por Ag.press, la plataforma que sirve como ventanilla única para periodistas interesados en la agricultura y el desarrollo rural europeos gestionada por el equipo de comunicación del Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea, los informadores hicieron parada en las tres provincias aragonesas para conocer el mayor sistema de riegos de Europa (en Huesca), la calidad y diferenciación de la fruta y el aceite del Bajo Aragón (Teruel) o la mayor cooperativa de ovino de España, cuya sede se encuentra en Mercazaragoza.

Lo hicieron acompañados por responsables de comunicación de dicho departamento del Ejecutivo comunitario, con Cristina Rueda al frente; por Iman Boot, senior experto, jefe de equipo en la Unidad de Sostenibilidad Económica, Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea, e Ignacio Atance, subdirector de Planificación de Políticas Agrarias, Secretaría General de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España.

Llegados de Irlanda, Alemania, Croacia, Italia, Francia, República Checa, Eslovenia, Rumania, Países Bajos, Austria, Suecia, Eslovaquia, Bulgaria pa y Grecia, un grupo de periodistas agroalimentarios europeos ha puesto el pie en tierras aragonesas para no perder detalle de qué hacen, cómo son y en qué se diferencian los agricultores y ganaderos de la Comunidad, cuáles son sus preocupaciones y dificultades y de qué manera afrontan el cambio climático o la exigida sostenibilidad, no solo medioambiental sino también, y especialmente, económica y social y cómo aplican la innovación en sus explotaciones. El objetivo es conocer. Y, por supuesto, explicarlo después a sus conciudadanos en los medios especializados en el sector (tanto televisión, como agencias, sitios web o revistas) en las que trabajan.

Han llegado de la mano de la Dirección General de Agricultura de la Unión Europea, a través de la plataforma Ag Agriculture, que cada año organiza dos viajes de prensa a aquellos países que ostentan la presidencia semestral del Consejo de la UE. «El objetivo es el intercambio de conocimiento para que los periodistas puedan transmitir cuál es la realidad agroalimentaria de otros países entre los ciudadanos de sus territorios», explica Cristina Rueda, responsable de Comunicación de la DG Agricultura de la Comisión Europea.

Así, y coincidiendo por tanto con la presidencia española, este era el país que debía acoger esta actividad. Si de todo su extenso territorio se ha elegido Aragón fue por «su diversidad productiva», añade Rueda. Y, además, señala la responsable de Comunicación, la Comunidad no solamente puede presumir de disponer de sistemas con claro sello español, como los regadíos, sino que cuenta con una destacada ganadería extensiva –un sistema muy desconocido en Europa– en torno a la cual trabaja el grupo cooperativo de ovino más grande de España y líder de la evolución del sector en Europa.

Sorprendidos por la aridez del paisaje que les ha recibido en su trayecto entre Zaragoza y la comarca oscense de los Monegros, los periodistas han tomado buena nota de la importancia del regadío en la agricultura aragonesa y cómo la gestión del agua en un año de sequía extrema como el actual ha permitido salvar cosechas. Interesados por la contestación social a la construcción de embalses –como sí sucede en países como Francia–, por cómo se priorizan en momento de escasez los usos de un agua que comparten los ciudadanos, las explotaciones agrarias e incluso las industrias o por el coste de infraestructuras y quién lo financia, han comprobado además la mucha tecnología con la que se están dotando las comunidades de regantes, tanto de base como generales, –todo un descubrimiento para los periodistas europeos–, para utilizar de forma eficiente y sostenible el recurso, pero también para ahorrar costes energéticos.

En este viaje han podido conocer los problemas que supone la falta de mano de obra o las dificultades de continuidad de las explotaciones por el escaso relevo generacional, aunque también han podido retratar el interés de los jóvenes por el sector. Han anotado las técnicas (cubiertas vegetales, transformación de residuos en biomasa, plantas fotovoltaicas...) con el que los agricultores y ganaderos aragoneses contribuyen al cuidado del medio ambiente.

Han comprobado que la diferenciación (Ternasco de Aragón o Melocotón de Calanda) exige un rigor en la producción y su control, pero ofrece mejores expectativas de mercado, en especial económicas. Y se han llevado plasmado en su cuaderno la relación amor-odio que el sector mantiene con la Política Agraria Comunitaria (PAC), sin la que no podrían vivir (las ayudas son imprescindibles), pero a la que acusan de estar hiriendo de muerte al sector.

"Los desafíos de los productores españoles son los mismos que tienen todos los europeos, entre ellos el cambio climático o la falta de mano de obra", explica Rueda, que insiste en lo satisfactorio que resulta haberse encontrado a lo largo del viaje "con unos profesionales que están entusiasmados con una profesión a la que aman".

El retrato del sector agroalimentario aragonés no solo ha volado a los más variados países europeos anotado en los cuadernos de sus informadores o inmortalizados en sus cámaras. También en sus paladares, porque en el periplo han podido degustar una muestra de la gastronomía aragonesa como las migas o el ternasco, el queso o el jamón, las olivas o el aceite, el vino, la torta de pimientos o las tortas de alma.

En la sede de la comunidad de regantes de Montesusín. Heraldo.es

Agua que reparte futuro

Primera parada. Riegos del Alto Aragón, el sistema de regadío más grande de Europa, que integra a 49 comunidades de base, y lleva el agua, a través de más de 2.500 kilómetros de canales, a un total de 134.973 hectáreas situadas en la zona central de Aragón, unas tierras cuya densidad de población apenas alcanza los cuatro habitantes por kilómetro cuadrado. Abastece además a más de un millar de explotaciones ganaderas, especialmente de vacuno. Diez mil familias dependen de este sistema, ya que abastece también a más de 119 núcleos de población que "si no no tendrían acceso a agua de calidad". Datos, impresionantes a ojos europeos, que detallan su presidente, José Antonio Pradas, y su jefa de área de Abastecimientos y Medio Ambiente, Yolanda Gimeno, que insisten, además, que el agua, como bien público que es, no tiene precio. Lo que se paga es el consumo. Un dinero que se revierte en la financiación de la propia infraestructura, en la que también existen usuarios hidroeléctricos –entre ellos la propia comunidad de regantes– que utilizan o extraen la fuerza energética del agua y contribuyen en función de los kilovatios producidos.

"Tenemos un consumo medio entre 750 y 850 hectómetros cúbicos anuales, pero nuestra capacidad de reserva es menor, con lo que nuestro sistema necesita una gestión muy ajustada para poder alcanzar todas las necesidades que hay", señala Gimeno. La prueba de fuego la está poniendo dos años de sequía que se han podido soportar "con una mínima quiebra económica (en términos de abandono de actividad), gracias a una gestión y planificación óptima", afirma Gimeno.

A la sostenibilidad económica que aporta el riego se suma la social. "La correcta utilización del agua asienta población", explica Pradas. De hecho, añade Gimeno, "el número de jóvenes y mujeres en zonas de riego es el triple del que tienen aquellas que no disponen de regadío".

Para la correcta gestión de tan escaso recurso, la tecnología se ha convertido en la principal aliada, como lo demuestra la comunidad de regantes de Montesusín, ejemplo en materia de telecontrol, en modernización y en el uso de energía fotovoltaica aplicada al regadío. "Llevamos 14 años de inversiones para optimizar el uso de agua y hacer rentables y sostenibles nuestras explotaciones", matiza su presidente, Alberto Anadón.

En la Finca Torre Castiel de Calanda. Heraldo

Fruta con diferenciación

Es mediodía y el grupo de periodistas europeos hace escala en Calanda (Teruel), más concretamente en Finca Torre Castiel, una explotación situada en este municipio en la que Gregoria Escuín e Ignacio García, junto a dos de sus tres hijos, producen melocotón tardío (variedad autóctona) en una explotación familiar de 7 hectáreas (2.400 árboles), dotada con riego a goteo y en la que los restos de la poda se convierten en una cubierta vegetal que alimenta estos suelo.

Aunque la cosecha ha terminado y ya no queda melocotón en los árboles, la comitiva puede degustar esta preciada fruta de gran tamaño y excelente sabor y dulzura. Cualidades que se logran gracias al mimo con el que se son tratados. Para ello se utiliza la técnica del aclareo –quitar el 70% de los frutos hasta dejar una distancia cómoda de 20 centímetros entre frutos–, se protegen con una bolsa de parafina para librarlos de plagas y evitar el uso de fitosanitarios y se recogen en el momento óptimo de maduración. Unas labores que se realizan «a mano y uno a uno», lo que despierta la curiosidad de los informadores por la disponibilidad de trabajadores y sus condiciones laborales.

De esa diferenciación y del mejor precio con el que el mercado la recompensa saben mucho en la cooperativa San Miguel, que aglutina a 80 socios que producen Melocoton de Calanda con denominación de origen, donde reconocen que el mayor reto es la falta de mano de obra

En la almazara de la cooperativa de Valdeargorfa. Javier Navarro.

Oro líquido de alta calidad

Anochece en los campos de Valdealgorfa (Teruel) cuando los informadores europeos pisan tierra en el olivar. Les sorprende el trabajo de las máquinas que sacuden los árboles, desplegando un gran paraguas al que caen, en poco más de un minuto, los 15 kilos de oliva que produce cada árbol.

Lo explican el presidente y el secretario de la D. O. Aceite del Bajo Aragón, Alfredo Caldú y Juan Baseda, respectivamente. Ambos detallan el impacto de la sequía en el cultivo –el 80% es de secano–, pero sobre todo el efecto del intenso calor, que ha mermado considerablemente la cosecha –a excepción de las producciones de Matarraña y Mezquín, donde sí ha habido lluvias.

Aseguran que no echan cuenta con la PAC porque "es muy poco, apenas 100 euros por hectárea" y, aunque recuerdan que los costes de producción se han disparado, insisten en que el motivo del incremento del precio del oro líquido hay que buscarlo en la reducción de la cosecha, pero advierten que por este encarecimiento, el consumo ha caído un 25%.

Las olivas cargadas en el remolque se trasladan "inmediatamente" a la almazara de la cooperativa de Valdealgorfa, que integra a 100 socios, donde se transforman en aceite. "Es importante que el proceso se haga rápido, en apenas dos días, porque es así como se mantienen las cualidades", explican los responsables de esta entidad, que ha ampliado sus instalaciones para ganar capacidad de almacenaje.

Con el rebaño de la familia Enfedaque. Heraldo.es

Guardián de la biodiversidad

A primera hora de la segunda (y última) jornada del viaje, la familia Enfedaque recibe en su explotación de Villanueva de Gállego a los visitantes europeos. Son ganaderos de ovino extensivo (un sistema prácticamente desconocido en Europa) y, a pesar de las dificultades de este sector para atraer a profesionales jóvenes, ellos ya tienen garantizado el relevo generacional. A Antonio se le han sumado sus hijos, Ángel y Antonio, ya tercera generación, que aseguran que siempre han tenido claro que querían formar parte de esta explotación (tienen ahora 3.000 cabezas) tecnificada, que invierte constantemente en su profesionalización y en la productividad de sus animales a través de avanzadas técnicas de manejo, así como de servicios y tratamientos innovadores en los que se utiliza, por ejemplo, la inteligencia artificial.

Todo ello con el asesoramiento de Oviaragón-Grupo Pastores, la cooperativa de ovino más grande de Aragón, con 700 socios ganaderos y 170 trabajadores, que dan vida a 400 pequeños pueblos, y principal productor y comercializador de la IGP Ternasco de Aragón. En sus instalaciones de Mercazaragoza, los periodistas han conocido la complicada realidad de este sector, el principal guardián de la biodiversidad, para el que la cooperativa exige medidas, entre ellas, mayores ayudas de la PAC, apoyo a la calidad diferenciada y su promoción, un plan de reestructuración y cláusulas espejo a las importaciones