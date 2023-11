La reforma del subsidio del paro puede beneficiar a 14.570 personas en Aragón

En Aragón hay 14.572 personas que cobran el subsidio por desempleo, según los datos de prestaciones de octubre del Ministerio de Trabajo. Esta ayuda abarca un variado grupo de situaciones y a nivel nacional llega a 710.600 personas. Todas ellos se encuentran pendientes de los cambios que puedan aprobar el Gobierno central y que se han comenzado a conocer estos días.

El subsidio por desempleo consiste en una paga mensual de 480 euros que perciben desde quienes no han cotizado lo suficiente para tener derecho a una prestación por desempleo a las personas que han agotado esta última, entre otras situaciones.

Beneficiarios por edades y provincias

En la comunidad hay 53.059 personas inscritas en las oficinas de empleo, según los datos de octubre. Atendiendo a las estadísticas de prestaciones que gestiona el Servicio público de empleo (SEPE), actualmente 10.878 personas cobran el subsidio en Zaragoza, 2.235 en Huesca y 1.459 en Teruel. El grueso de los perceptores se concentra entre los mayores de 45 años, siendo el grupo de personas de 60 y más años los que perciben casi la mitad de los subsidios totales, con 5.956 (4.587 en Zaragoza, 791 en Huesca y 578 en Teruel). Les siguen los desempleados entre 55 y 59 años con 3.915 beneficiarios, de los que 3.022 son zaragozanos, 495 oscenses y 398 turolenses. El colectivo de beneficiarios se ampliaría si la ayuda se extiende a los menores de 45 años sin cargas familiares.

En cuanto a la próxima reforma, hasta ahora lo que ha quedado claro han sido las discrepancias entre el Ministerio de Asuntos Económicos que dirige Nadia Calviño y el de Trabajo de Yolanda Díaz. Los dos partidos de la coalición de Gobierno, PSOE y Sumar, han chocado en cómo afrontar la modificación del subsidio. El primero apuesta por una prestación decreciente y aumentar la vigilancia, vía sanciones, para potenciar que los desempleados no puedan rechazar ofertas o cursos. Mientras, los puntos que se han conocido de la propuesta de Díaz transitan hacia ampliar la prestación a más colectivos y eliminar burocracia. Su modificación lleva tiempo pendiente y figura entre las medidas comprometidas con Bruselas para conseguir fondos europeos a través del Plan de Recuperación y Resiliencia.

Trabajo ha elaborado un borrador sobre la reforma del subsidio por desempleo. Entre los puntos que se incluyen figura ampliar la cobertura a los parados menores de 45 años sin cargas familiares. Además, la propuesta del equipo de Díaz incluye que no sea necesario esperar a que pase un mes desde que se agota el paro hasta que se puede solicitar el subsidio e incluso compatibilizar su cobro con el primer mes de salario si se encuentra un empleo.

No se ha producido aún ningún acuerdo con los agentes sociales, pero desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), su presidente, Antonio Garamendi, ha querido llamar la atención sobre la necesidad de tratar este tema también dentro del diálogo social, con patronales y sindicatos. Ha preferido no entrar a valorar todavía las medidas por no haberse planteado de forma oficial, al igual que Cepyme.

Mecanismos de control

Desde los sindicatos aguardan también a conocer los detalles, se sitúan más cerca de la postura de Trabajo que de Economía. Pablo Castillo, secretario de Acción sindical de CC. OO. Aragón, coincide en la necesidad de eliminar ese paréntesis de 30 días sin cobrar. "Quien viene del paro no parece que disponga de recursos para aguantar ese tiempo", afirma. Además, apunta nuevos elementos que debería contemplar la reforma como solucionar los problemas de los "vacíos de cotización a la Seguridad Social" a lo largo de la vida laboral. Así, entre las personas que cobran este subsidio se encuentran "personas que han cotizado, pero no han alcanzado los 12 meses para tener una prestación contributiva". El subsidio no cotiza, por lo que este colectivo "cuando llegues a la jubilación te aparecerán vacíos de cobertura" algo que impacta en la pensión final ahora que la "tendencia es a coger cada vez más años para el cálculo de las pensiones".

El sindicalista entiende que se debe plantear también la "suficiencia del subsidio", actualmente fijado en 480 euros al mes y que considera que debería ser más alto. Aumentar el número de beneficiarios o la cuantía no cree que desincentive aceptar un empleo. Aunque existan casos de fraude, asegura que "no es la generalidad y existen mecanismos de control y sancionadores".

En cualquier caso, entiende que resulta necesario abordar una reforma "conjunta" con otros elementos como "los mecanismos para mejorar la empleabilidad, la formación e intermediación laboral" de los servicios públicos de empleo. Así, desde el sindicato se viene alertando de que el 42,2% de las personas paradas lo son de larga duración, es decir, llevan más de un año buscando empleo. En la media nacional, el 40% del total de parados de larga duración son mayores de 50 años, según el último informe de talento senior de la empresa de trabajo temporal (ETT) Randstad.

Los sindicatos aseguran que en España las cuantías económicas de las prestaciones no disuaden de buscar trabajo. "Con las prestaciones o subsidios difícilmente llegas a sobrevivir", afirma Castillo. De ahí que considere que pese a que algunos sectores vienen denunciando la falta de mano de obra, esta no se soluciona recortando prestaciones ya que afirma que existe una bolsa de paro "estructural". En Aragón la tasa de desempleo ha bajado al 7,77% en octubre, cuatro décimas por debajo de la media nacional, una de las menores de los últimos años.

