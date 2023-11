El ministro de Agricultura es (de nuevo) Luis Planas

No le hacen falta presentaciones porque el nuevo ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación es un viejo conocido. Luis Planas repite en el cargo, al que llegó en 2018 avalado por una larga trayectoria y un gran conocimiento del sector y sobre todo de los entresijos de Bruselas. Fue en dos ocasiones consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía, jefe de gabinete del comisario europeo Pedro Solbes, representante permanente de España ante la Unión Europea, embajador en Marruecos y, también, secretario general del Comité Económico y Social europeo.

Aunque parecía entonces inimaginable, desde el Ministerio situado en la calle Atocha de Madrid, Planas (y especialmente el sector agroalimentario) ha tenido que lidiar en estos cinco años con una pandemia, la erupción de un volcán, una devastadora borrasca de nombre Filomena, el impacto del ‘brexit’, y una guerra a las puertas de Europa que ha disparado los costes de producción, sin olvidar una grave sequía que no ha perdonado prácticamente a ninguna de las producciones españolas y ha contribuido a encarecer la cesta de la compra. Por no hablar de la aplicación de la nueva reforma de la Política Agraria Común (PAC) mediante un Plan Estratégico Nacional que no ha estado exento de críticas, especialmente desde Aragón, donde el sector agrario ha mostrado claramente su rechazo.

Deberes

Las organizaciones agrarias no han dejado pasar ni un día de su nombramiento para ponerle deberes. COAG, organización en la que se integra la aragonesa UAGA, ya le ha trasladado un documento con las 100 medidas que considera necesarias para la nueva legislatura 2023-2027, en las que demanda la necesidad de proteger y reforzar el modelo social y profesional de agricultura, exige precios justos y unas rentas dignas para los hombres y mujeres del campo y la aplicación "en toda su dimensión la ley de la cadena".

Reivindica además un período de adaptación para asumir los importantes cambios que se van a producir, para lo que reclama también un apoyo importante tanto en ayudas como en inversiones, formación y asesoramiento. Exige la creación de un observatorio de los costes, apoyo a la inversiones para reducir la dependencia energética de las explotaciones agrarias, que se favorezca el uso de energías renovables y se avance en la transformación digital de las explotaciones agrarias. Y solicita además, entre otras medidas, la incorporación de un mínimo de 10.000 nuevos agricultores cada año, facilitando para ello "todos los instrumentos necesarios para ello, sobre todo el acceso a la tierra".

UPA ha felicitado y deseado suerte a Luis Planas en su continuidad como ministro, pero le pide que "se reúna y escuche más" a los agricultores y ganaderos. Y le reclama que, ante los desafíos a los que se enfrenta el sector en los próximos años, UPA reclama a Planas que en esta nueva legislatura es imprescindible contar con un Ministerio de Agricultura "fuerte y políticamente relevante, que se ponga a la vanguardia del sector al que representa en el Consejo de Ministros y en el Consejo Europeo".

Muy críticos con la continuidad de Planas se han mostrado desde Asaja, organización agraria que considera una pésima noticia el nombramiento de Planas al frente del Ministerio de Agricultura. La organización agraria, muy crítica especialmente en Andalucía, lamenta el nombramiento del ministro por el "efecto negativo" de sus medidas, sobre todo de la nueva Política Agraria Común (PAC), pero también "por su poca defensa del sector frente a países terceros".

Prioridades

Tampoco el ministro ha perdido el tiempo y ya se ha puesto manos a la obra para diseñar lo antes posible la hoja de ruta de su Departamento para esta legislatura. El pasado viernes presidió la primera reunión del comité de dirección del departamento tras su toma de posesión para un nuevo mandato en la que se trataron los principales objetivos de trabajo para la nueva legislatura.

La estrategia nacional de alimentación -anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el discurso de investidura-, el desarrollo de la Ley de Agricultura Familiar y el impulso de la agricultura ecológica y la regenerativa, serán, según informaron desde el Ministerio, los principales ejes de actuación "para modernizar el sector agrario y pesquero, además de mejorar su rentabilidad y sostenibilidad".

En materia agrícola, ocupará un lugar preferente la modernización de regadíos, mientras que en pesca se proyecta avanzar en la descarbonización y renovación de la flota. Y en ambos ámbitos, explicaron desde el Departamento, "la digitalización y la innovación y el relevo generacional son instrumentos estratégicos imprescindibles para avanzar en la transformación de dos de los principales sectores productivos de la economía española".