Laura Ros: "España puede atraer nuevas inversiones en fábricas de baterías de otros OEMs como Volkswagen"

Tener ya un 10% de coches eléctricos en 2024. Ese es el camino hacia el que va este país, según ha apuntado hoy la directora general de Volkwagen España, Laura Ros, al protagonizar la nueva sesión del Foro ADEA 2023 celebrada en el Hotel Hiberus de Zaragoza. "Estamos a las puertas de un punto de inflexión en el coche eléctrico", ha dicho.

Si bien no le ha puesto fecha general al momento en que el precio de los enchufables puede equipararse a los de combustión, la directiva ha barrido para casa y ha anunciado que Volkswagen en 2025 tendrá fabricado aquí en España su primer utilitario, el ID.2, que ya presentó como 'concept car' en el último Salón del Automóvil y que será el primer vehículo eléctrico de su gama por debajo de los 25.000 euros. "Un precio ymucho más accesible que nos permitirá democratizar la movilidad eléctrica".

De que avance más la implantación del eléctrico, ha señalado que "dependerá del despliegue de infraestructuras, que ya está avanzando de manera importante, y también de las ayudas". Y en este sentido, ha valorado como "una magnífica noticia la extensión del Moves III hasta mediados del año que viene" ya que evita que hubiese un parón de la demanda a cierre de este año y les permite ser optimistas en relación a que España "va a seguir con crecimientos de dos dígitos en el despliegue de la movilidad eléctrica".

De si la electrificación no supondrá una pérdida de empleo para la industria automovilística española, ha asegurado que lo que hay que hacer es "atraer inversiones adicionales" y ha vuelto a poner el ejemplo de Volkswagen. "No solamente se van a invertir 3.000 millones de euros en la construcción de esa gigafactoría en Sagunto, sino que eso va a permitir la creación de miles de puestos de trabajo".

Algo que ha añadido la directiva, les "permite proteger el empleo y sobre todo abordar la transformación del tejido productivo de España".

A la pregunta de porqué esta planta decidieron levantarla en Sagunto y no en Zaragoza, ha respondido la directora general de Volkwagen España que no podía contestar "al no haber formado parte de las reuniones para tomar esa deccisión y haberse liderado todo desde Seat Martorell, única sede mundial del grupo en España". Si detalló que "se valoraron 500 variables y se optó por Sagunto por tener puerto pero no fue solo un criterio sino un compendio de todos ellos en lo que se basó la decisión".

De las posibilidades de que Zaragoza pueda albergar otra gigafactoría de baterías de la mano de Stellantis y de si conseguirá los casi 200 millones de euros de incentivos públicos a través del Perte VEC que han conseguido ellos, insistió en que no podía responder al no disponer de la información.

Y de si había sitio para varias fábricas de baterías, aseguró que "por supuesto" ya que "España es el segundo fabricante europeo de vehículos por detrás de Alemania y el noveno en el mundo". Y desde luego, ha añadido, "igual que hemos sido capaces de atraer la fabricación de modelos de múltiples competidores, tanto europeos como de fuera de Europa, podemos atraer invesiones de otras OEMs (original equipment manufacturers') en el caso de las gigafactorías".

De cómo ve la posición de Aragón en esta industria, ha reconocido que "Aragón ha sido una de las grandes comunidades autónomas, donde la industria se ha implantado de forma muy sólida, igual que puede ser también Galicia, Valencia o Cataluña, y que tiene que seguir jugando un papel importante en esa transformación hacia el futuro de la movilidad".

Y en cuánto a cómo proteger Europa del avance de China en electrificación con modelos que fueron de los más vendidos en agosto en España, señaló que "más que proteger, diría que desde luego el automóvil es un sector estratégico para Europa, uno de los pocos sectores donde realmente tenemos una hegemonía a nivel mundial, y por supuesto debería estar en la hoja de ruta de todos los gobierno proteger una industria que genera tanta riqueza, un peso del 10% en el PIB, y sobre todo que genera tantos puestos de trabajo y de calidad y más en el momento en que estamos de transformación hacia una movilidad sostenible.