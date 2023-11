Francisco Gracia: "Habría que revisar la financiación autonómica. Nos sentimos infradotados"

Partidario de seguir la labor que venía realizando su antecesor Javier Nieto, el auditor de cuentas Francisco Gracia quiere impulsar nuevas alianzas con otras organizaciones empresariales y que el Colegio de Economistas de Aragón sea un activo más relevante para la sociedad. De la Comunidad, cree que vive un buen momento económico pero que tal vez tendría que alzar más la voz para recibir una mayor financiación por parte del Estado. En cuanto a las perspectivas, apunta a que 2024, aunque la economía se esté enfriando, será parecido al año en curso

Acaba de relevar a Javier Nieto como decano del Colegio de Economistas de Aragón. ¿Qué quiere cambiar y qué mantener?Sí. Soy el nuevo decano, pero también exvicedecano. He estado con Javier Nieto 13 años Y por lo tanto, para mí esto no es nuevo. Lo primero es consolidar lo que se ha venido haciendo y continuar en la línea de ser un agente social cada vez más relevante. Tenemos relación con todas las organizaciones: censores, auditores, la Universidad de Zaragoza . A Javier le gustaba decir, con toda razón, cuando íbamos a ver a los consejeros del área nuestra que nunca vamos a pedir sino a ofrecernos. Financieramente somos absolutamente solventes, tenemos superávit cada año y una cuenta muy saneada, incluso ahorros. Y no cobramos ni un euro de fondos públicos.

¿Cuántos asociados tienen?Unos 1.500. Y la colegiación no es obligatoria. No es como los abogados o los arquitectos. En nuestro caso viene dada por el interés de lo que ofrecemos. Y eso nos hace estar siempre atentos a ser útiles, a dar una respuesta. Es verdad que a nivel nacional la colegiación está bajando un poco porque la gente joven no está tan enfocada al asociacionismo y los veteranos se van jubilando. No obstante, en Aragón tenemos el gusto de decir que nos mantenemos.

"oy a crear una comisión que no existía de nuevas tecnologías y digitalización y he incorporado a dos compañeros de primerísimo nivel en este ámbito, que son Jesús Lorente y Chema Marco"

¿En qué le gustaría dejar su impronta?Querría potenciar las alianzas. Una institución como esta puede crecer por su propia fortaleza, pero también complementándose con aquellas instituciones cercanas a la nuestra. Aunque ya viene siendo así y colaboramos con CEOE, Cámara de Comercio, etc., querríamos potenciar más eso, al igual que con APD, la Asociación de la Empresa Familiar o AJE. De hecho, en la nueva Junta del Gobierno del Colegio está Silvia Plaza. He promovido cierta renovación. Y voy a crear una comisión que no existía de nuevas tecnologías y digitalización y he incorporado a dos compañeros de primerísimo nivel en este ámbito, que son Jesús Lorente y Chema Marco.

Si pudiera, ¿qué corregiría en política fiscal?Efectivamente la competencia fiscal entre comunidades no es buena. Aunque es verdad que las autonomías tienen capacidad de sacar sus propias iniciativas fiscales, no parece muy razonable que compitamos unas con otras y que promovamos la movilidad de empresas y hasta de patrimonios y de familias por una consecuencia fiscal. No es bueno, no sé si es evitable. Y luego hay otra cuestión que más que fiscal, es tributaria. Me parece muy bien que exista cita previa desde la pandemia, pero es que la función de asesoramiento de la Administración se ha perdido. Los profesionales a veces nos encontramos con mucha dificultad para mantener una interlocución con Hacienda, algo que hemos tenido hasta hace nada. No se puede permitir que vayamos hacia atrás.

¿Le preocupa la abultada deuda del país?Hay una especie de política del avestruz. Ya no es aquello de que no crezca más, es que habrá que devolverla. Esperemos que los tipos de interés se mantengan y que el impacto de los intereses sobre esa deuda sea asumible. Pero la verdad es que no podemos estar permanentemente en una política fiscal de déficit soportado por un banco central que compra deuda continuamente. Es un poco ficticio, la verdad. Y las cuestiones ficticias no pueden durar y no pueden ser la base sobre la cual se sustenten las políticas fiscales de los países.