La subvención al transporte público no logra sacar al coche de las ciudades, según Esade

El Gobierno estableció en septiembre del año pasado la gratuidad de los abonos para trenes de cercanías y una subvención que -sumada a la de las comunidades autónomas- llega a suponer descuentos de hasta el 60% en los abonos de metro y autobús de las ciudades españolas. A estas medidas se les asignó 700 millones de euros en 2022 y en el último plan presentado ante Bruselas esta misma semana se han presupuestado 1.440 millones para 2024, por lo que se entiende que es una medida que no se pretende retirar en enero como sí que es probable que ocurra con las demás (rebajas del IVA de la luz y alimentos, entre otras).

Pero esta medida no ha tenido el efecto esperado, al menos a nivel medioambiental. Un estudio de Esade asegura que la subvención al transporte público no ha logrado bajar el tráfico de las grandes ciudades. En concreto, el estudio ha analizado cómo ha influido esta medida de ayudas públicas en la reducción de coches por las calles de Madrid y la primera conclusión es que ni en las zonas de mayor intensidad de tráfico, ni por zonas de mayores o menores niveles de renta, ni para vías de acceso a la ciudad, ni en zonas con mejor acceso a trenes de cercanías o metro se ha observado un efecto de reducción del vehículo privado respecto a antes de la implantación de la medida.

Por tanto, pese a ser una de las políticas más ambiciosas de las emprendidas en los últimos años para fomentar el transporte público y reducir así las emisiones de CO2, no se ha logrado este objetivo. Para evaluarlo se han utilizado datos en tiempo real de tráfico de vehículos privados en Madrid y se observa que la diferencia entre antes y después de la medida "no es significativa". El estudio de Esade mide también si hay algún efecto por grupos, zonas o periodos concretos pero comprueba que "no hay efecto alguno".

Sobre el bolsillo de los ciudadanos sí ha tenido un efecto indudable ya que los abonos de cercanías han pasado a ser gratuitos y los de transporte urbano tienen descuentos de hasta el 60%. Sin embargo, el estudio indica que si bien pueden haber aumentado el número de usuarios de transporte público, ello no ha supuesto que disminuyan los del vehículo privado.

Por ello, desde Esade indican que en lugar de estas subvenciones generalizadas, recomiendan priorizar la inversión en hogares con ingresos más bajos y peajes basados en niveles de renta (como el peso del vehículo) para acceder a las ciudades y así incentivar el cambio modal y cimentar la inversión adicional.

La Autoridad Fiscal (Airef) ya analizó el impacto de las distintas medidas de respuesta a la guerra de Ucrania y el 'shock' de precios y concluyó en octubre de 2022 que las bonificaciones al transporte beneficiaban más a los hogares de mayor renta.