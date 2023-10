René de Jong: "En España se ama a los emprendedores y se odia a los empresarios"

René de Jong (1959) es un holandés que vive en España desde 1991. Un emprendedor ‘en serie’ que invierte en ‘start up’ como ‘business angel’ o ángel de los negocios. De su experiencia habló en el foro ‘Startup Fest’.

¿En qué se fija un inversor antes de decidir apoyar el proyecto de un emprendedor?

Ver qué valor añadido ofrece, qué le hace especial, cómo se distingue de la competencia, qué hacen sus competidores y qué hacen ellos. También si es escalable y tiene proyección internacional.

En la decisión de una inversión, ¿cuánto obedece al corazón y cuánto a la razón?

Es importante darse cuenta en qué fases se invierte. Yo invierto mucho en personas que tienen un plan pero no tienen ventas, el ‘due diligence’ (análisis) personal. Si me fio o no me fio de la persona, si me cae bien o mal. Porque si me cae bien, cuando hay problemas se pueden solucionar, pero si me cae mal no hay nada que hacer. El análisis tiene su importancia porque quieres que haya un mercado suficientemente grande, quieres que haya hablado con posibles clientes para saber que tal caerá su producto, si ofrece algo que nadie quiere. Yo diría, si todavía no hay ventas, que un 60% de importancia es la persona y un 40% lo demás. Porque si es alguien que transmite confianza, sabrá ajustar el rumbo según de dónde venga el viento.

¿En qué está invirtiendo ahora?

Estoy en 30 proyectos solo en España. Estoy en todo pero no hago cripto, moda y salud, porque no entiendo esas cosas ni tengo contactos ahí si hay algún problema.

¿Invierte en proyectos cuando conoce los sectores?

No necesariamente, aunque ayuda. Pero en cripto, salud y moda mi desconocimiento es total. En otras empresas hay cosas que son fáciles de analizar:cuál es tu margen bruto, cuánto te cuesta llegar a un cliente, que has probado, qué inversión has hecho, el tema de distribución si hay barreras de entrada...

¿Hay parámetros que ayudan a definir?

Sí.

¿Ha venido a un foro a Zaragoza. ¿Cómo ve el emprendimiento en Aragón o qué noticias tiene de él?

La mejor noticia es el evento en sí. Yo estoy aquí por Sergio (Martínez). Le vi hace un año en un evento en Salamanca y me dijo que quería montar algo aquí. A todo lo que es el ecosistema y los que quieren desarrollarlo yo les ayudo si puedo. Con Sergio hablamos sobre qué hacer y estoy aquí para apoyarlo.

¿Está con los ojos abiertos por si surge una posible inversión interesante?

Yo ahora estoy en 30 empresas y necesito salir de alguna antes de meterme en alguna más. Por inversión no quiero estar sobreexpuesto y también por tiempo: tengo un trabajo de voluntario que me quita mucho.

¿Cómo está España respecto a otros países en materia de emprendimiento?

Hay diferentes cosas a considerar. Para empezar, en número de empresarios por millón de habitantes estamos en la cola. En inglés se dice ‘venture capital’ cuando se habla de inversión, pero en español es capital riesgo, fíjese qué cosa cultural. Y tercero, en España se ama a los emprendedores y se odia a los empresarios. Va Amancio Ortega y dona no sé cuantos millones para aparatos para hospitales y la crítica es porque no paga sus impuestos. Ya ha pagado sus impuestos y le sobra.

¿Ha cambiado esto mucho desde que usted llegó a España en 1991?

Sí. Yo veo mucha mejora. Yo empecé a invertir en ‘start up’ en 2005, cuando éramos cuatro gatos. Ahora hay un ecosistema en España con muchos ‘business angels’, incubadoras, aceleradoras, ‘venture builders’ fondos de inversión... Hay muchísimo ahora en comparación