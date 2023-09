Los sindicatos elevan a 27 los muertos en accidente laboral en la protesta de hoy

De auténtica sangría han vuelto a calificar la siniestralidad laboral en Aragón los responsables de Seguridad y Salud Laoral de los sindicatos mayoritarios. En una nueva concentración de protesta hoy ante el monumento a la Constitución de Zaragoza, José de las Morenas, secretario de politica industrial de UGT Aragón, ha desvelado que no son 26 los fallecidos como se contabilizaba ayer mismo sino 27 al incluir la muerte de un trabajador de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) de 55 años que perdió la vida el pasado 4 de julio de un infarto de miocardio agudo mientras realizaba trabajos para esta institución.

"Esta concentración de hoy lamentablemente no será la última", ha dicho, llamando la atención sobre el mayor número de trabajadores que mueren en el tajo a consencuencia de patologías no traumáticas, es decir, infartos o ictus asociados a las condiciones de trabajo. "No son 26 sino 27 los muertos en accidentes laborales en Aragón en lo que va de año", ha reiterado, al contabilizar la muerte el pasado 4 de julio del empleado de la CHE.

"Hay que poner el foco en parar esta lacra. Ni es justo ni corresponde a un Estado de derecho que los trabajadores pierdan la vida donde van a ganársela". La mutua ha reconocido como accidente laboral, ha explicado, este accidente por infarto de miocardio agudo que se produjo hace casi tres meses. "Hay que realizar", ha afirmado, una "mayor evaluación de los riesgos psicosociales. No solo atender las condiciones físicas en el trabajo sino las psíquicas que tienen mucho que ver con el rtimo, los plazos, el estrés que llevan muchos empleados para cumplir con las tareas", ha señalado.

Por su parte, Luis Clarimón, secretario de Salud Laboral de CC. OO. Aragón, ha explicado su presencia en la protesta de hoy en repulsa de los accidente laborales mortales. "Son 27", ha subrayado, una "cifra insoportable e intolerable cuando se repite de esta manera y fallan las medidas de seguridad de forma estrepitosa".

En el caso de ayer, ha señalado, refiriéndose al trabajador de mantenimiento de carreteras de la DGA de 59 años que cayó desplomado mientras hacía trabajos en Huesca, "se trata de un accidente no traumático y no hay ninguna duda de que es accidente laboral porque sucede en el trabajo y por causas relacionadas con el trabajo".

Ha indicado además que "el Instituto de Seguridad y Salud Laboral en Aragón (ISSLA) estudia este tipo de accidentes y esperamos que lo concluya con eficiencia y pueda dar luz sobre porquñe suceden tantos accidentes de este tipo". Ha recordado también que el fallecido ayer en Huesca era delegado de Comisiones Obreras, "una persona muy comprometida y vamos a lemanter su pérdida y recordar sus figura".

Hoy se ha celebrado un minuto de silencio para recordar al fallecido de ayer y a los 27 que han perdido este año su vida en el trabajo en Aragón. Ante la sede de UGT, ha habido otra concentración minutos antes para poner el nuevo número 27 en el 'contador de la vergüenza'.