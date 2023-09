UGT y CC. OO. exigen más control para atajar la cifra "indecente" de 25 muertes por trabajo

Más control en los puestos de trabajo. Eso además de incrementar la formación en prevención son las claves para frenar unas cifras en siniestralidad laboral "indecentes" con 25 muertos en los puestos de trabajo en lo que va de año en Aragón. Hacen falta recursos y "voluntad política" para poner en marcha cuanto antes un plan de actuación que ataje el repunte en accidentes de trabajo ocurrido en un verano "trágico". Así lo han puesto hoy de manifiesto los líderes de UGT y CC. OO., José Juan Arcéiz y Manuel Pina, respectivamente, en la rueda de prensa convocada de forma conjunta.

Lo que hay que hacer, ha dicho, Pina es "utilizar buenas experiencias que hemos tenido en el ámbito de la formación y el control y plantearle al Gobierno la experiencia de la Expo de Zaragoza en la que "los agentes sociales íbamos a las obras y durante esa época no hubo ningún accidente mortal porque estábamos encima".

"La concienciacion es imprescindible pero el control también", ha reiterado Pina. "Uno es el que hace la Inspección de Trabjo, que es la policía laboral, y otro el que hacemos los agentes sociales aconsejando a las personas que estan directamente en el trabajo y en las obras de que las medidas de prevención nunca son malas y hay que adoptarlas", ha añadido.

Incidiendo en el control, ha subrayado Pina, "podremos conseguir reducir accidentes que son absurdos por los dramáticos" como por ejemplo, ha indicado, "que alguien se suba a un tejado, no se agarre a ningún lado y se acabe cayendo: eso no puede seguir pasando", ha advertido, y eso hay que evitarlo con más control.

"Tenemos ejemplos que ya están funcionando", ha recordado Arcéiz, como en el sector de la construcción. "A travñes de la Fundación Laboral de la Construcción tenemos una serie de visitas en la cual participan las dos organizaciones con la patronal del sector y se visitan obras, más de 300 visitas al año en Aragón. Son visitas que no son sancionadoras, revisamos que se cumple el manual de prevención y se le dice al jefe de obrate falta esto o te falta lo otro". Y eso, ha indicado el secretario general de UGT "es perfectamente exportable a cualquier sector".

Lo que tiene que haber, ha señalado, "es una voluntad política de querer financiar esas visitas". Y ha precisado que "hace años las había en el sector del metal". "Si somos capaces de que estas visitas no sancionadoras se exporten a todos los sectores ganaremos en seguridad y sobre todo se armonizará la legislación de como tienen que estar las cosas en las empresas", ha indicado. También, se puede exportar el hecho de que "en algunas empresas se den charlas de seguridad sobre todo al día siguiente del accidente, que sean de diez minutos o cinco, y expliquen qué ha pasado y que hay que hacer para que todo esto no vuelva a pasar". Sin embargo, ha destacado. "todo eso es dinero y presupuesto". Y no "es un gasto sino una inversión", ha constatado.