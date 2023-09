Begoña Cristeto: "Buscamos que nos asignen coches eléctricos, pero también hay que venderlos"

Begoña Cristeto, experta en política industrial e implicada de lleno en automoción desde diferentes puestos a lo largo de varios años, cree que es mucho lo que hay que hacer para mantener a España bien posicionada en el sector. Socia responsable en automoción de KPMG, corrobora las conclusiones del informe elaborado por Anfac y Sernauto, tanto las relacionadas con la producción como las más vinculadas al mercado.

Sostiene Cristeto a este diario que tenemos que estar presentes en toda la cadena de valor del vehículo eléctrico, desde el punto de vista de país y también desde el de las empresas, muchas de las cuales han sufrido las consecuencias de tener a proveedores muy lejos, como se ha puesto de manifiesto con la falta de chips semiconductores, que ha obligado a todas las fábricas de automóvil españolas a parar durante un número de días muy elevado. «Lo que me gusta decir es que estamos pasando del ‘just in time’ al ‘just in case’», apunta en referencia a las prácticas que se han de extender en el sector: El ‘justo a tiempo’, que exige a los proveedores suministrar piezas al fabricante justo antes de que se ensamblen los vehículos (lo que elimina ‘stocks’ o almacenamientos), y el ‘en caso de’, que tiene que ver con tener a la industria auxiliar cerca para contar siempre con los componentes que se necesitan para ensamblar los coches.

«La crisis de los semiconductores dejó fuera de juego a la automoción, que no había previsto que otros bienes de consumo los necesitarían tanto cuando se produjo la pandemia», reseña esta experta. «Esa es una de las lecciones de la que deben aprender, no solo las empresas sino los gobiernos», añade antes de destacar la importancia del concepto de soberanía industrial. «Y hablo de soberanía industrial, no de proteccionismo», precisa.

«El nuevo vehículo eléctrico nos obliga a posicionarnos», afirma Cristeto, que cree que en España «debemos apoyarnos en lo que ya tenemos, en todas esas fortalezas con las que contamos, pero hay que recordar que competimos con países como Alemania o Francia, donde están las matrices de grupos automovilísticos».

«Hemos sido competitivos, fuertes en el sur de Europa, y para seguir siéndolo hay que posicionarnos en toda la cadena, incluida en las baterías, que al final no dejan de ser una ‘commodity’», apunta. Por ello valora la aportación que harán a la industria española las ayudas del Perte del vehículo eléctrico y conectado (VEC). En este sentido, cree que España necesita tener varias factorías de baterías si queremos mantener elevados volúmenes de producción de automóviles. Estas han de estar cerca de las fábricas que ensamblan vehículos, por ello cree que sería muy positivo que Stellantis ubique una en Zaragoza, «que tiene muchas ventajas», entre ellas la estar en medio de un nudo de comunicaciones.

Preguntada sobre la reducida venta de coches eléctricos en España frente a la de otros países europeos, Begoña Cristeto señala que «es verdad que lo que estamos buscando desde el punto de vista industrial es que nos asignen nuevos modelos eléctricos, pero también hay que vender estos vehículos». En su opinión, la venta de estos coches es aún escasa fundamentalmente por el precio: los modelos que están en el mercado son demasiado caros y la gente ve que puede seguir utilizando los vehículos de combustión. Por ello cree que es muy importante que se incentive la demanda con ayudas que deben ser pagadas en el momento de la compra. Otra cuestión fundamental, reconoce, es la falta de infraestructuras de recarga para los coches eléctricos. «Hasta que no se malle todo el territorio no veo la posibilidad de que se incrementen las ventas», afirma.

Cristeto considera, en resumen, que hay que impulsar los dos aspectos a la vez, los incentivos a la compra de vehículos eléctricos y la instalación de más puntos de recarga.