Aragón contabiliza ya 50 explotaciones de vacuno con fiebre hemorrágica y los ganaderos advierten que "habrá muchas más"

La enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE) se extiende por la Comunidad. Por el momento, en Aragón se contabilizan cerca de medio centenar de explotaciones afectadas –y siete animales muertos– por el virus causado por el mosquito y que afecta especialmente al vacuno. Es una cifra que podría quedarse pequeña en horas porque la enfermedad avanza con rapidez y, con toda probabilidad, barerrá toda la región, como lo hará en el conjunto del país.

Los datos los han ofrecido este jueves el consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón, Ángel Samper, el director general de Calidad y Seguridad Alimentaria, Fernando Laguna, así como los representantes de las agrupaciones de defensa sanitaria (ADS) de Sobrarbe y Cantavieja, tras mantener un encuentro, en el que también han participado los colegios de veterinarios y en el que se ha analizado la situación provocada por la EHE y las posibles medidas a tomar.

Los focos confirmados se suscriben a dos comarcas situadas en Huesca y Teruel, con unos 29 y 20 casos respectivamente, pero el consejero ha reconocido que eso no significa que la provincia de Zaragoza esté libre del virus sino que se sospecha que no todos los ganaderos están comunicando los contagios «porque tienen miedo», ha señalado Samper, que ha hecho un llamamiento al sector para que "traslade los datos reales" para tener una radiografía real de la expansión del virus en la Comunidad "y actuar lo antes posible".

No ha concretado cifras, pero el titular de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Ejecutivo PP-Vox ha anunciado que el sector dispondrá «de apoyos económicos» a través de las ADS para hacer frente, hasta en un 50%, a los gastos que supone la desinsectación de los animales, única medida preventiva para frenar el virus. Samper, ha insistido en que la enfermedad no afecta a los humanos, ha llamado a la responsabilidad "para no crear alarma social" que pueda provocar "un grave daño comercial e importantes pérdidas económicas".

Samper ha repartido responsabilidades. Ha señalado primero al Ministerio de Agricultura por no haber puesto en marcha el necesario protocolo de actuación, aunque ha insistido en que no quería "echar balones fuera", porque pretende mantener la colaboración con esa Departamento "sea del color que sea". También ha vuelto a señalar a los anteriores responsables de la consejería de Agricultura al insistir es que "este es un problema heredado".

"Está destrozando la moral de los ganaderos"

Al complicado momento que está atravesando el sector le han puesto voz la representante de la ADS de Cantavieja, Rocío Marín, y el presidente de la cooperativa de Sobrarbe, José Ramón Olivar, que han asegurado que la aparición de la enfermedad en Aragón "ha sido un palo tremendo porque hay muchas explotaciones afectadas".

"Está destrozando la moral de los ganaderos porque es dantesco ver cómo quedan los animales tras ser caer enfermos", ha explicado Olivar que ha insistido que esa sensación solo puede entenderse entre los profesionales del sector, que no solo se dedican a criar y vender sus animales sino que tienen "mucha empatía con ellos".

Aunque ha valorado las ayudas anunciadas por Samper para la desinsectación de los animales, Olivar ha reconocido que se iba "triste" de la reunión, porque había ido al encuentro con la intención de analizar posibles indemnizaciones para los ganaderos pero los responsables de Agricultura les han dejado claro «que no se pueden articular, no son posibles».

Por eso, Olivar ha pedido entonces al consejero que hable con Agroseguro para que la enfermedad hemorrágica se incluya "a un precio razonable" entre los riesgos indemnizables del seguro agrario. "El problema no es solo la muerte de los animales. Nos estamos encontrando con partos muy difíciles y con numerosos abortos, por lo que pedimos que el seguro incluya el lucro cesante, ya que la productivas de las vacas va a bajar y si vendemos la mitad de terneros vamos a tener muchas pérdidas", ha detallado el presidente de la cooperativa de Sobrarbe.

Samper ha recogido el guante y se ha mostrado dispuesto a trasladar esta demanda porque, recordando una máxima muy repetida por las administraciones, ha afirmado que "si todo lo que es asegurable no es subvencionable, lo que no puede ser subvencionable tiene que poder estar cubierto por el seguro".

El consejero ha insistido en que desde su departamento ya se está trabajando para dar "una vuelta extraordinaria al seguro agrario, para que se reconduzca en todos los sistemas productivos".