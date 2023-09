Prácticas universitarias, el primer paso hacia el mundo laboral: “Ahí ves la realidad de tu futuro trabajo”

"Ahora es más fácil pasar por la selección"

Pablo Vela está estudiando el master de Calidad, Seguridad y Tecnología de los Alimentos, que complementa su grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Mientras termina de dar forma a su Trabajo de Fin de Master (TFM), ha iniciado una práctica extracurricular.

"Hacer solo el TFM me sabía a poco", cuenta el universitario, que lleva meses en una conocida empresa de chocolatería aragonesa. Sus prácticas anteriores fueron de carácter curricular, y obligatorias dentro del máster, las hizo en otra empresa alimenticia, esta de panadería y pastelería. Firma que en la empresa anterior estuvo "bien" y que dejó "buen sabor de boca", pero que era consciente de que no lo contratarían al no haber hueco.

Pese a que no descarta volver ahí, asegura que también estar muy contento en su puesto de trabajo actual. Gracias a su experiencia previa, ya no requiere tanta supervisión y ha asumido más responsabilidades. "Ahora estoy más autónomo", asegura.

Vela cree que las prácticas han complementado su formación y lo han convertido en una opción más probable de cara a un futuro empleo definitivo: "Ahora que ya tengo estas dos experiencias, me es más fácil pasar los criterios de selección".