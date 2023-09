El comercio cierra la campaña de rebajas de este verano con impresiones «positivas»

Las rebajas de verano han concluido ya y los negocios pueden empezar a valorar su impacto. El secretario general de la Federación de Empresarios y Comercio y Servicio de Zaragoza y Provincia (ECOS), Miguel Pedraza, afirma que "ha ido bien". A falta de un balance oficial, la impresión general en ECOS es "positiva", en línea con los resultados del año pasado. Según asegura Pedraza, las dos primeras semanas de rebajas fueron el pico de afluencia y, durante el resto del verano, se mantuvo el ritmo usual. Resalta que, en Zaragoza, agosto es un mes en el que apenas hay movimiento, ya que la ciudad "queda desierta" debido a que la población local se va de vacaciones.

Pedraza afirma que en los últimos días de rebajas hubo "momentos muy atractivos para el consumidor", puesto que, según explica, muchos comercios incrementaron sus descuentos para intentar vender lo que quedaba de sus productos de temporada antes del cambio de estación. Además, la vuelta al cole estaba ya más cerca. Las rebajas son una oportunidad de conseguir algunos de los productos esenciales a menor precio.

El secretario general de ECOS no cree que la inflación haya podido ser un problema, todo lo contrario. "La inflación debería haber afectado positivamente", dice. Razona que la subida de los precios debería haber animado a los consumidores a aprovechar los descuentos veraniegos.

José Ángel Oliván, presidente de la Unión de Consumidores de Aragón (UCA), comparte esta visión. Él tampoco cree que la inflación haya afectado realmente a la temporada, pues según afirma, en ese sector "está por debajo del 2%". Considera que "han sido unas rebajas muy tranquilas". Lo atribuye a la tendencia de cada año y al caluroso mes de mayo, mes en el que mucha gente, en lugar de esperar a julio, "compró ropa de verano ya entonces", razona.

Yolanda Serrano, propietaria de la tienda de calzado Atikka, también señala que la temporada de verano empezó antes de lo debido. Sus mayores números en ventas de zapato de temporada se dieron en mayo, e incluso comenzó a vender algunos en marzo. Ha sentido el efecto de la inflación en que "la venta es mucho más complicada". "La gente se lo piensa dos veces antes de comprar algo", afirma. Aún así, no hace un balance negativo de las rebajas, "no nos podemos quejar", dice.

La dependienta de Javier Simorra, Cristina Peribáñez, también define este verano como "normal". Afirma que su afluencia a fluctuado según el calor, con la tienda vacía en las horas centrales del día y llena por la mañana temprano: "La gente a madrugado más". La inflación apenas ha afectado a su clientela fiel, que ha seguido comprando al mismo ritmo, pero sí asegura haberse percatado de que "el público quiere gastar menos en eventos y ceremonias".

Últimos descuentos de la temporada de verano de este año. Toni Galán

Esto último también lo ha notado Leonor Díaz, cuya tienda, Canela, se dedica por completo a este sector. Asegura que sus precios se inclinan hacia lo barato y que, siendo consciente de las necesidades de sus clientes, decidió mantener los del año pasado a pesar de la inflación. Considera que ha valido la pena. Este verano ha sido "un poco mejor" que el año pasado, principalmente debido a que ha tenido más ceremonias, apunta. Sus consumidores empezaron a venir en abril y mayo y estos días se ha dedicado a hacer pequeños retoques o vender complementos. Se trata de un mes de verano bajo, pero admite que "es un agosto normal, sabemos que no hay mucha gente".

En Harper & Meyer también han intentado compensar los altos precios, en su caso, aumentando el descuento este año, según afirma una de sus dependientas. Admite que, como en el resto de comercios, agosto ha sido flojo, pero considera que esta temporada ha transcurrido "un poco mejor" que la del año anterior.

Las condiciones de las devoluciones pueden variar

José Ángel Oliván, presidente de UCA, asegura que no han recibido muchas denuncias por parte de los consumidores durante este verano. Gran parte de los casos se ha debido a confusiones por el emplazamiento de los productos. Aquellos que están rebajados deberían poder distinguirse fácilmente de los que no, explica, pero no siempre es así. Desde su experiencia, puede ocurrir que los productos rebajados se encuentren en la misma estantería que otros que no lo están, incluso con los de nueva colección. En muchas ocasiones, el cliente no es consciente del malentendido hasta la hora de pagar, precisa.

También están los cambios en las condiciones de devolución, que, según explica Oliván, son el problema más habitual. Algunos comercios no permiten devolver un producto rebajado del mismo modo que uno con el precio habitual. El periodo de tiempo límite puede ser menor, o tal vez no se devuelve el dinero sino que se debe intercambiar por un vale de la tienda u otro producto del mismo valor. Esto genera conflictos con aquellas personas que cambian de idea en sus domicilios y buscan la devolución al cabo de poco tiempo. "En Aragón es algo bastante frecuente", afirma el presidente de la UCA. Para evitar malentendidos recomienda que se pregunte siempre.

Otro problema que puede darse, según Oliván, es que un negocio suspenda un servicio habitual o que este pase a ser de pago. Por ejemplo, arreglos textiles o reservar un producto. De acuerdo con el presidente al UCA, estas prácticas están prohibidas, ya que "lo único que se puede cambiar durante las rebajas es el precio". Este año, estas incidencias han sido mínimas.

Se trata de casos comunes que tienden a repetirse a menudo. Desde la Unión de Consumidores de Aragón se esfuerzan en resolverlos.