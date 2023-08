Más turismo de autocaravana pero menos ventas

La pandemia visibilizó el crecimiento de otra forma de hacer vacaciones con más libertad y sin estar sujeto a reservas. Es el turismo de autocaravana, que tiene cada vez mayor demanda aunque las ventas de este tipo de vehículos hayan bajado. "Se ha hecho muy popular en todas las edades, desde gente joven que se camperiza la furgoneta a seniors. Hay una fiebre tremenda por esta forma de viajar", asegura José Manuel Jurado, presidente de Aseicar (Asociación Española de la Industria y el Comercio del Caravaning). "Aunque el interés es cada vez mayor, hay un 25% menos de ventas que el año pasado", afirma.

La razón es el precio. Hace un año, las autocaravanas nuevas se vendían desde 60.000 euros y ahora a ese precio no hay nada. Son a partir de 70.000 euros. "Cuando el sector estaba camino de la recuperación, llegó la guerra de Ucrania, la crisis de suministro y el aumento tremendo de los plazos de entrega en este tipo de vehículos". Algo que, indicó, sumado al mayor coste de los materiales y también de la financiación ha hecho que en los últimos ocho o nueve meses el precio de las autocaravanas nuevas se haya disparado. De ahí que registre una caída en ventas respecto al año pasado.

"El mercado de segunda mano ha aumentado muchísimo ya que se pueden encontrar autocaravanas a partir de 25.000 euros. Hay gente que ha vendido su autocaravana con tres años al mismo precio que la compró porque la gente lo paga", asegura Jurado, con más de 40 años de experiencia en el sector y propietario y gerente de Roulot Autocaravanas.

En España, el año con más ventas, unas 9.000, fue en 2007. Este 2023, estima, se cerrará con unas 5.323 ventas (incluidas las furgonetas camperizadas) en total en España, de las que Aragón representa el 2,75% aproximadamente. Según el presidente de Aseicar, lo que se ha producido es un repunte del mercado del alquiler. Cobran por día de autocaravana de cinco plazas entre 160 y 190 euros, comenta.

"No hay que estigmatizar este tipo de turismo. Ha llegado para quedarse. No va a parar de crecer porque es sostenible, siempre que se haga dentro de la legalidad", añade Benjamín Alonso, miembro de la junta directiva nacional de Aseicar y director de Al-Ko España, compañía fabricante de chasis para autocaravanas. "Lo que sucede es que no todo el mundo es propietario y desde Aseicar instamos a que el alquiler se haga entre empresas especializadas. Desaconsejamos hacerlo entre particulares porque no tienen garantía de los vehículos. Decimos siempre que vayan a alquilar a las empresas", señala.

Una familia italiana, de viaje por España, en el área de autocaravanas de Zaragoza Rubén Losada

En cuanto a las trabas para que se desarrolle más este segmento vacacional, Alonso asegura que "faltan en España más de 2.000 áreas de pernocta y estacionamiento para autocaravanas, camper, y caravanas con zona para llenar los depósitos de agua y vaciar los de aguas negras". Eso facilitaría mucho, dice, este tipo de turismo.

Zaragoza, cuenta con una gran área, la del Actur, con cabida para unos 200 vehículos, que debería dar algún servicio más. "Aunque es suficiente para el tránsito ya que un caravanista no suele quedarse mucho (dos o tres días), debería haber otra más", apostilla.

España tiene un déficit importante de áreas para autocaravanas frente a países como Francia, que tiene 7.000, o Alemania, con 6.000. "Somos receptores de turismo y la iniciativa privada tendría que entrar más, junto con la pública y que los ayuntamientos lo facilitasen", demanda José Manuel Jurado.

Una autocaravana o camper a la hora de estacionar se rige por la misma normativa que cualquier otro tipo de vehículo. "Lo dice la Dirección General de Tráfico en la nueva instrucción PROT 2013/2014 para que no haya lugar a interpretaciones", afirma. "Define con claridad el estacionamiento y la parada, diferenciándola de la acampada. Por tanto, no podrá considerarse que esté acampada ni podrá ser sancionada una autocaravana correctamente estacionada", destaca. Otra cosa es, precisa Alonso, "que se abra la autocaravana y se haga uso de los espacios aledaños con toldos o sillas".

En cualquier caso, el consejo de Aseicar es que "vayan a las áreas habilitadas y en caso de no haberlas, que hagan un uso cívico de cualquier zona donde paren". En Aragón, reconoce Alonso, "en algunos pueblos lo han regulado y han hecho áreas, pero en muchos otros no" y, por eso, durante la pandemia hubo colapsos en algunas zonas del Pirineo a las querían acceder autocaravanas y campers precisamente por esa carencia de áreas habilitadas.

Gran demanda de alquiler

"Si tuviéramos cien autocaravanas, las alquilaríamos todas en agosto, pero el problema es que no se puede mantener tanto vehículo solo con un mes", señala Mayte Blanco, directora y administradora de Autocaravanas Aragón, empresa que abrió en marzo de 2020 después de haber trabajado 20 años en otra firma del sector.

"Ahora tenemos 8 unidades alquiladas: cuatro camper y cuatro autocaravanas y queremos llegar a las 20 en 2024. El problema este año es que no había disponibilidad", recuerda. "Venimos de unos años de pocos vehículos. Durante 2020 y 2021 los clientes, por las crisis de semiconductores, tenían que soportar hasta dos años de demora para recibir la autocaravana. Y ahora que sí hay, el problema es que han subido mucho de precio, por lo que las ventas han caído y el alquiler se ha incrementado", explica esta autónoma, que da trabajo a tres personas en sus instalaciones de la carretera de Castellón en la que vende autocaravanas, camper y también caravanas.

Mayte Blanco, en Autocaravanas Aragón, junto a unos clientes. Rubén Losada

Precisamente a pedir presupuesto a Autocaravanas Aragón fue Filiberto Yeste: "Compré una caravana de segunda mano hace ocho años y ahora quiero una nueva", confiesa. Aficionado a este tipo de turismo, le gusta la libertad que da: "No tiene nada que ver con estar en una habitación de hotel". Junto a su familia le encanta moverse. "Hemos estado unos 7 u 8 días en la Costa Brava y ahora subiremos a un camping en Laspaules (Huesca) a pasar otra semana". Reconoce que se ha notado el incremento en precios y que se lo va a pensar.

Atendiendo al fuerte aumento en la demanda de alquiler, ha ampliado instalaciones en el polígono Centrovía de La Muela -están ahora en pleno traslado desde las antiguas en la carretera de Huesca -la empresa Top Caravaning, del Grupo Orly. Creada en 2021, con una plantilla de 45 personas y una flota de 150 autocaravanas de alquiler entre sus bases de Zaragoza, Barcelona, Madrid, Málaga y Bilbao a las que se unirán en unos meses dos más en Sevilla y Valencia, tiene ya más de 3.000 clientes de 30 nacionalidades.

La empresa, perteneciente al grupo inversor aragonés Yolmence, explica que son importadores en exclusiva de la marca italiana de autocaravanas Rimor para su venta en España y que disponen además del servicio y reparación de caravanas y autocaravanas desde hace más de 40 años. Sin embargo, reconocen que las ventas se han visto frenadas este 2023 en vehículo nuevo por el alza de precios, pero lo ha compensado el mercado de vehículos de ocasión.

"En Top Caravaning cerramos el círculo. Lo que es vehículo de alquiler a los dos años lo vendemos como de ocasión. Así no paga impuesto de matriculación, el cliente se ahorra un 10% y está prácticamente nuevo", aseguran desde la compañía.

Manuel Villanova, junto a May Flores, en las instalaciones de Top Caravaning en Zaragoza. Ruben Losada/FotografiArte

Del futuro que tiene por delante un sector impulsado por la pandemia, no duda el presidente de Aseicar, quien recuerda que Aragón es una comunidad con gran tradición en la industria de las caravanas y que pese a las crisis y la concatenación de problemas de estos últimos años conserva una fábrica en Pinseque, Adventure Activity Caravaning, que fabrica autocaravanas con la marca Ilusion.

Jurado rememora que Caravanas Moncayo fue de los fabricantes pioneros en España, que posteriormente el grupo Joint Camping creó otra fábrica en Alagón que también cerró y que quien fuera su director general en Zaragoza es ahora el propietario de Ilusion Caravaning, una marca producida en Aragón y con reconocimiento internacional que estará presente el 25 de agosto en la feria alemana de Düsseldorf, la más importante del sector. "Hay que defender la industria. Solo queda esta fábrica en Zaragoza, otra pequeña en Alicante, y la mas grande, Benimar, que produce autocaravanas en Peñíscola desde 1974, y que en la actualidas es propiedad del grupo francés Trigano", reseña.

"Las exportaciones, el 80% de las ventas de Ilusion"

La empresa aragonesa Adventure Activity Caravaning lleva más de 7 años en el mercado, aunque su marca Ilusion y su personal directivo tiene entre 15 y 25 años de experiencia en el sector. Con una base procedente de antiguas sociedades ya extinguidas como Caravanas Moncayo y Joint Camping y ubicada en Pinseque, emplea en la actualidad en Aragón a más de 150 personas entre la propia fábrica y las auxiliares.

El sector, según Ágata Borja, gerente comercial de esta firma, «vive un momento de auge en España» con más consumidores deseosos de comprarse una autocaravana. Un deseo que, dice, se ha visto frenado por la crisis de suministro de chips en automoción y la guerra de Ucrania, así como por los grandes incrementos de costos de los materiales (chasis, aluminio, maderas, electrónica, plásticos, etc.), lo que ha dejado las autocaravanas fuera del alcance de muchas personas.

Aún así, indica, "sigue latente esa intención de compra y el ansia por aprovechar el tiempo libre en la naturaleza y el deseo de viajar en libertad por cualquier parte del mundo después del muy triste encierro por la covid". Lo que ocurre es que el alquiler prima sobre la compra en este momento en España. Otros países le llevan la delantera y las que se hacen en Zaragoza se exportan en un 80% a Europa principalmente a Alemania y Escandinavia.

Un trabajador de la fábrica de autocaravana de Pinseque. S. E.

Con plena ocupación desde mitad de julio está el camping de Zaragoza. Es principalmente un turismo nacional (70% frente al 30% extranjero) el que acude en verano a estas instalaciones gestionadas por personal del grupo Oceáno Atlántico. "En invierno acuden más los de fuera, pero en época estival se llena de visitantes españoles que hacen escala un par de días en Zaragoza para luego seguir de camino hacia la costa", señala una de las trabajadoras del camping municipal.

Camping de Zaragoza: "Han aumentado las reservas"

"Sí se nota el auge de las autocaravanas y de las camper. Junto con las caravanas que llegan, representan el 60% de la ocupación en estas fechas", indica esta trabajadora. Muchas de ellas proceden de Francia, Italia, el Reino Unido y Holanda y en ellas viajan sobre todo familias, aunque también tienen furgos camperizadas con gente más joven.

"Nos llegan clientes que vienen en ferry desde la ciudad portuaria de Portsmouth a Bilbao o Santander y luego bajan por el interior para volver a salir hacia la costa", explica.

En cuanto a ocupación, señala que han recuperado ya las cifras de antes de la pandemia, que están contentos en verano, incluso tienen que reforzar en cinco personas la plantilla de unas 14 del resto del año. El problema, dice, es conseguir mantener la ocupación después de la época estival o tras fechas muy señaladas, como las fiestas del Pilar: "Hay que conseguir que la temporada no sea tan limitada sino que vengan más clientes durante todo el año atraídos por actividades que han de organizar".

Clientes de una furgoneta camperizada en el camping de Zaragoza. Rubén Losada

Según el personal del camping de Zaragoza, los clientes valoran mucho la amplitud de las instalaciones que haya tantos jardines y espacio y por supuesto la piscina y el ambiente de solidaridad que se crea entre los campistas que se ayudan mutuamente. Y lo que piden al Ayuntamiento es que ponga una parada de autobús justo debajo del camping para dar un mejor servicio de transporte público a los campistas, una petición que, recuerdan, llevan formulando desde hace tiempo.

Preferencia por el camping: "Es práctico para viajar"

Solo en la autocaravana porque ha preferido quedarse en el camping que irse de compras a Zaragoza con la familia, el holandés Oscar Debye confiesa que lo que más le gusta de la autocaravana es lo práctica que resulta a la hora de viajar.

«Te permite llevar también las bicicletas y hacer deporte pedaleando», señala. Además, recuerda, los campings son parte importante en su vida ya que, nacido en Ámsterdam conoció a su mujer, que es francesa, en un camping de Francia, eso sí, confiesa, hace muchos años, y ahora viajan con sus hijas de 16 y 19 años y el novio de una de ellas.

Junto con Aragón, van a visitar parte del Pirineo francés, especialmente la parte de Pau y Tarbes, para hacer ‘rafting’ y otros deportes de aventura. Reconoce que hacer turismo "en movimiento" es mucho más cómodo a la hora de ir a cualquier sitio ya que te permite "disfrutar de los paisajes pero también de las ciudades".

Oscar Debye, de Ámsterdam, en el camping de Zaragoza. Ruben Losada/FotografiArte

También en autocaravana viaja la francesa Batty Renata con su marido, ambos de Toulouse, a veces acompañados de sus nietos. "En invierno tienen colegio y no pueden acompañarnos. Estamos jubilados", explica desde el camping municipal de Zaragoza.

Hace años que adquirieron la autocaravana y en una de las paredes van poniendo el escudo de todos los países recorridos, que ya son muchos porque dedican la mitad del año a viajar, sobre todo por los países mediterráneos pero también por Centroeuropa.

"Nos gusta mucho España. Mi abuela era de Barbastro", apunta tras destacar que le gusta Aragón. De hecho, al dejar Zaragoza van a visitar las Bárdenas y después ya volverán a Francia por el túnel del Somport. Andalucía, dice, es otro de sus lugares preferidos. "Vamos siempre de camping en autocaravana porque te da mucha libertad de ir donde quieras. Nos gusta mucho España por la calidad de vida y por sus fiestas".

La francesa Batty Renata, junto a su marido, en el camping de Zaragoza. Ruben Losada/FotografiArte

Desde Aseicar insisten en que países como Alemania o Francia "nos llevan 20 años de ventaja en el turismo sore ruedas", pero que ahora "somos el país con una curva ascendente mayor" en uso de estos vehículos. Es una forma de viajar sostenible, desestacionalizada, cuyas novedades podrán verse a partir del 7 de octubre en el Salón Internacional del Caravaning en Barcelona.

"No cambio la libertad que nos da la camper"

"Acabo de venir de vacaciones de Ibiza con mi mujer y mi hija y siempre acudo a este área preparada para autocaravanas en el Actur para vaciar las aguas", explica Raúl Rubio, que se queja de que en la isla balear "apenas había zonas preparadas como esta de Zaragoza".

En su caso compró la furgoneta camperizada de segunda mano hace ya tres años en 2020 con la pandemia. Le costó entonces unos 23.000 euros porque estaba muy bien acondicionada y asegura que ahora podría venderlo al mismo precio. "Esto no se devalúa". Al contrario, hay bastante demanda, señala, de este tipo de vehículos. "Son muy versátiles. Te permiten aparcar en cualquier sitio. Y nunca hemos tenido problemas", dice, ni en España ni fuera porque han pernoctado tanto en el valle de Pineta (Huesca) como en distintas ciudades del País Vasco, de Galicia u otras europeas de los Países Bajos.

Aunque fuera de España hay muchas más áreas habilitadas, "aquí se empieza a tomar conciencia de que nos faltan. Tendrían que poner muchas más porque esta forma de viajar está en crecimiento", destaca Rubio.

Raúl Rubio, con su hija, en la camper que les ha llevado a Ibiza Rubén Losada

Los camper están muy cotizados, confiesa también Charo Martín, de Huesca, acampada en el camping de Zaragoza, con la que le ha prestado su hijo. "Parece pequeña, pero tiene de todo y aún sobran cosas", comenta. Vivir en naturaleza y en libertad son las ventajas que da este tipo de vehículo.

"Hemos recorrido todo el norte de España y gran parte del Pirineo de Huesca". Además, "me encanta el ambiente del camping, donde todos te ayudan y si se te rompe un enchufe, siempre encuentras a alguien que te lo arregla. Este camping de Zaragoza es muy de paso, pero en otros he permanecido largas estancias", asegura.

Un enamorado de las vacaciones en camping se declara también el francés Robert Lionel, que viaja con su mujer y sus dos hijas y acompañados por amigos en otra autocaravana. "El relax, los espacios abiertos, la posibilidad de detenerte cuando quieres es lo que te ofrece esta forma de viajar", cuenta, desde el camping de Zaragoza después de haber venido desde Burdeos y visitado a Alquézar y la sierra de Guara para estar en la capital aragonesa un par de días y posteriormente seguir rumbo.

Dos familias llegadas en autocaravana desde Francia, una la de Robert Lionel, disfrutando de la piscina del camping de Zaragoza. Rubén Losada

Buena parte de España y Europa se ha recorrido el transportista Carlos Lamarca con su autocavana. "No me canso de viajar. Establezco una base en un sitio y me quedo unos cuantos días ahí hasta que me apetece cambiar", explica. A veces es la sintonía con la gente que conoce lo que hace que se quede más o menos tiempo en las áreas preparadas para autocaravanas. La afición por la carretera le viene de su profesión. "Ahora es distinto. No voy pendiente del reloj y elijo los destinos", añade.

Es también lo que hace, aunque en su caso pendiente del calendario laboral y cuando puede, Edgar Carrillo, que se compró la autocaravana tras divorciarse y que asegura ser la envidia de sus compañeros en una empresa de bricolaje en Zaragoza. "Los fines de semana me voy a la playa o a la montaña. Me gusta esta forma de viajar. Si me dicen que me compran la autocaravana, no la vendo. Forma parte de la vida que quiero llevar", asegura Carrillo. La adquirió hace tres años al fabricante Benimar, convencido de que "hay que invertir en España" donde encontró trabajo hace ya bastantes años al venir de Nicaragua.

Edgard Carrillo y Carlos Lamarca, en el área de estacionamiento de caravanas en Zaragoza. Rubén Losada

"Ahora no salgo tanto por Europa", comenta Lamarca después de haberse recorrido ya Alemania Holanda y Francia. "En estos países hay mucha tradición de autocaravanas. Nos llevan años de ventaja, pero en España, es ahora con el ‘boom’ que hubo durante la pandemia cuando se empieza a ver mejor, de otra manera, esta forma de viajar". dice. Antes, apunta, la visión era más negativa y se catalogaba esta forma de turismo como la que menos consumía o la que más ensuciaba, pero eso va cambiando.

Hay espléndidas autocaravanas que cuestan mucho dinero y se detienen aquí, reconoce Lamarca mirando la de la familia Santucci, un matrimonio con dos hijas procedentes de Caserna (Campania) llegados a España desde Nápoles para recorrerse la costa mediterránea y ciudades como Zaragoza, Barcelona o Valencia y bajar después a Andalucía y Portugal. "Nos gusta lo cómoda que es la autocaravana, que te permite vaijar donde quieras con tranquilidad y ver playas y ciudades", cuenta Mimmo, el padre de familia, tras hacer una parada en la capital aragonesa un par de días para verla y disfrutar de su centro histórico y monumentos.