¿Qué indemnización puedo pedir por un retraso de un tren de alta velocidad?

Durante el verano los desplazamientos se multiplican y entre ellos los que se llevan a cabo en tren. Si surge algún problema como retrasos o cancelaciones existe una normativa específica que los regula, que dependerá de la duración de la espera, entre otros factores. El pasajero afectado tiene derecho a una compensación económica en algunos casos y a recibir asistencia.

En el caso de que el tren sufra un retraso o cancelación, el viajero tiene "derecho a la información pertinente sobre la situación mientras dure la espera", han explicado desde la asociación de consumidores Ucaragón, que ha elaborado un documento con los principales consejos en estos casos.

El plazo para presentar las reclamaciones es de tres meses siguientes a los hechos que dieron lugar a la misma. Ucaragón recomienda a los afectados que, en caso de haber sufrido algún daño y perjuicio adicional, guarden los justificantes para efectuar la reclamación.

Derechos del pasajero de tren

Si comunican al pasajero que el tren llegará a su destino "con al menos una hora de retraso", tiene derecho a:

- Anular el viaje y solicitar el reembolso inmediato del importe del billete. En unos casos del importe íntegro y en otros solo de la parte del billete no utilizada. En el caso de Renfe y de su filial de bajo coste Avlo se devuelve todo el importe por un retraso de más de 30 minutos y el 50% si supera los 15 minutos. La compañía francesa Ouigo aplica la devolución del 50% si se superan los 60 minutos y solo reembolsa todo el billete si se pasa la hora y media, en línea con el reglamento del sector ferroviario. La normativa europea fija importes menores, entre el 25% y el 50% del coste del billete.

- También puede tener derecho al viaje de vuelta a su punto de partida inicial, si el retraso le impide cumplir el propósito de su viaje.

- El transporte hasta su destino final en cuanto sea posible (o en una fecha posterior, a su elección). Puede tratarse también de un transporte alternativo cuando el tren se haya quedado bloqueado y el servicio esté suspendido.

- Comida y bebida gratuita, en función del tiempo de espera, si puede razonablemente suministrarse.

- Alojamiento, si la espera se prolonga hasta el día siguiente, así como el transporte entre la estación y el lugar donde se hospede. Si decide seguir con el viaje como había previsto o aceptar el transporte alternativo hasta su destino, es posible que tenga derecho a una compensación.

La asociación de consumidores explica que tanto el derecho español como las condiciones de Renfre reconocen a los viajeros indemnizaciones superiores a las previstas en el Reglamento Europeo y que son las que se aplican al transporte ferroviario interno mediante su compromiso de puntualidad, que "varían según se trate de trenes de alta velocidad y de larga distancia, trenes de media distancia y trenes de cercanías".

Cómo reclamar un retraso en tren

La asociación de consumidores recuerda que es la empresa ferroviaria la que debe ofrecer a los viajeros "amplia información sobre la forma de ponerse en contacto con un sistema de tramitación de reclamaciones por medios electrónicos". Los operadores deben disponer de aplicaciones informáticas que permitan a los usuarios acceder a él. Este se recoge en el BOE del 15/06/2022, se publicó el Real Decreto 448/2022, de 14 de junio, por el que se modifica el Reglamento del Sector Ferroviario, aprobado por el Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, cuya entrada en vigor es el día 1 de julio de 2022.

La asociación considera que esta vía busca "facilitar su presentación por parte de los usuarios y posibilitar una actuación más eficiente de los servicios de inspección en su comprobación, constituyendo así un avance importante para garantizar el ejercicio de los derechos de los pasajeros en el transporte ferroviario".

Las compañías deben disponer de un libro de reclamaciones “físico”, que "estará disponible en todas las instalaciones donde se presten servicios al público en general y, en concreto, en las estaciones de viajeros y terminales de mercancías", apunta Ucaragón. Además, las operadoras contarán con uno en las instalaciones fijas de su titularidad "en las que se expendan títulos de transporte, en todos los trenes que realicen servicio de transporte de viajeros y que cuenten con personal de la empresa ferroviaria además del de conducción y en todos los puntos de facturación y entrega de equipajes".

Las compañías deben responder en el plazo de un mes, y deberá ser motivada. "Por causas excepcionales, y cuando el caso lo justifique, informarán al usuario de la fecha para la cual cabe esperar respuesta, sin que pueda ser superior al plazo de tres meses", añaden desde la citada asociación.

En caso de que la empresa operadora de servicios por ferrocarril no acceda a lo solicitado en la reclamación, se puede plantear una reclamación ante la Junta Arbitral del Transporte de Aragón. No obstante, la asociación de consumidores apunta que Ouigo en su hoja de reclamaciones "advierte al consumidor de que no está adherido a ningún sistema arbitral, incluido el de las Juntas Arbitrales de Transporte y no aceptará la sumisión a arbitraje".

