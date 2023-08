Aprobado un ERTE de fuerza mayor en BSH La Cartuja hasta que se pueda volver a trabajar

Un total de 90 días a aplicar desde el 21 de agosto hasta el 31 de diciembre son los que incluye el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que la dirección de la fábrica de lavadoras de BSH en La Cartuja piensa utilizar a partir de la vuelta de vacaciones de los cerca de sus 400 empleados. Aunque en esa fecha debían haberse incorporado, no podrán hacerlo dado que la planta se ha visto gravemente afectada en sus líneas de producción por la tromba de agua del pasado 6 de julio.

Sumando a los días de flexibilidad que tenían y alguno de 2024 que se usará ya, el ERTE acordado permitirá enviar a la plantilla al desempleo estos días en que no se va a poder producir porque la fábrica continúa inhábil y en reparación. Llegó a entrar más de un metro de agua con la fuerte tormenta del 6 de julio y las obras que es necesario hacer para restablecer circuitos electrónicos, sistemas y poner las máquinas a punto se extenderán al menos hasta el 18 de septiembre.

La fecha en que se podría -si todo va de acuerdo a lo previsto, según informaron fuentes del comité- ponerse en marcha al menos una de las líneas, la de las lavadoras con tambor de 10 kilos y 600 revoluciones que la planta zaragozana producirá en exclusiva durante un tiempo. Su montaje se estaba ultimando cuando llegó la tormenta que inundó el polígono de La Cartuja causando graves daños a empresas y para el que se ha solicitado declaración de zona catastrófica.

En el comunicado sobre el ERTE del pasado 18 de julio, se deja constancia de que «la dirección está haciendo todo el esfuerzo material que está en su mano para que la actividad se pueda reanudar en La Cartuja lo antes posible».

Se destaca también que en casos de ERTE de fuerza mayor no hay obligación de negociar nada sino únicamente de informar a la representación de los trabajadores. Pese a ello, el ERTE se ha pactado y firmado», indicaron fuentes del comité, y como medidas económicas para reducir su impacto, los días de ERTE no afectaran a la generación de vacaciones ni pagas extras. Estas se generarán al 100%. Tampoco tendrá efectos en las primas de calidad y productividad ni en variables por objetivos. Además este expediente no se aplicará a los jubilados parciales. Sí a «la totalidad de la plantilla, con las excepciones que se irán produciendo por diversas circunstancias, etapas y colectivos», apuntan las mismas fuentes.

«Puede que algún departamento que tenga que ver con oficinas o pedidos pueda incorporarse antes, pero la ilusión de plantilla, y lo que espera la dirección de BSH La Cartuja, es poder volver a producir el 18 de septiembre», destacaron desde el comité. Fue el 6 de julio cuando se interrumpió abruptamente la producción de unas 2.400 lavadoras diarias. Todas pasaban por una de las líneas, en torno a 800 por turno y estaban trabajando a tres cuando se produjo la tromba de agua.

«Hay material en los almacenes con lo que posiblemente no se produzcan roturas de stock», indicaron las mismas fuentes. Lo primordial, dijeron, es volver a fabricar en la planta de La Cartuja, pero si hubiera mayor demanda, se podría cubrir con lavadoras que producen las fábricas de Polonia, Alemania y Turquía. La de Zaragoza es la tercera por tamaño y capacidad de las europeas del grupo alemán y será la primera, una vez se arreglen los desperfectos y se retome la producción, que fabrique un producto bastante demandado: las lavadoras con carga de 10 kilos.

Esta sería la primera línea que podría echar a andar a partir del 18 de septiembre y luego la otra, pero la fecha está todavía por ver si se podrá cumplir. Lo que sí parece claro es que a unos 30 eventuales que terminaban contrato con la llegada de las vacaciones, de momento no se les podrá renovar.