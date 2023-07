Los padres del María Zambrano de Zaragoza insisten en trasladar el colegio: "Las soluciones son insuficientes"

Los padres y madres del colegio María Zambrano de Parque Venecia se han concentrado frente a sus puertas para reiterar su preocupación por su localización. El centro, que quedó completamente arrasado por la tormenta torrencial del 20 de junio, se encuentra en el cauce del ‘Barranco de la Muerte’. La Ampa ha solicitado su traslado en numerosas ocasiones.

"Pedimos un cole seguro", ha explicado Noemí Corbatón, presidenta de la Ampa. Cerca de 400 progenitores y niños han ocupado la calle en la que se sitúan las instalaciones educativas, todos portaban un cartel donde se leía la palabra "seguridad". "Este es el mayor muro de protección que tiene el María Zambrano", ha dicho de ellos Isabel Blázquez, vocal de la Junta.

Beatriz Tundidor, también miembro de la Ampa, ha sido la encargada de leer el manifiesto. "Nunca hubiéramos imaginado esta tragedia", ha lamentado. Además, ha afirmado con rotundidad que "las familias no elegimos parcela" y no habían tenido poder de decisión en la ubicación del colegio. Ha contado que el barrio había demandado durante mucho tiempo un centro de infantil y primaria propio, y que su inauguración había traído mucha alegría a todos: "El colegio María Zambrano es un centro muy luchado".

En su discurso, ha mostrado su solidaridad con los afectados y ha declarado su orgullo por las familias y profesores. Asimismo, ha reclamado la constitución de un Gobierno regional lo antes posible que pueda "tomar las decisiones oportunas con urgencia".

Corbatón, ha contado que iban a realizar una asamblea informativa nada más terminar para exponer a las familias la información recabada y manifestar sus propuestas. Ha afirmado que están dispuestos a trasladar a los niños a aulas prefabricadas u otros centros mientras se reubica el colegio. No obstante, por ahora el María Zambrano está en proceso de reparación, que Corbatón ha admitido que iba "muy rápido" y seguramente estaría terminado para el nuevo curso en septiembre.

Los padres tienen miedo

"Frustración" ha sido la palabra que ha usado Amanda Domingo para expresar su descontento con la situación. Ha afirmado que las soluciones propuestas del muro de protección, las cámaras de vigilancia y la creación de un primer piso eran "insuficientes", ya que "son para algo que saben que va a volver a pasar". Su hijo de cuatro años es alumno del centro. No veía con buenos ojos las reparaciones: "Se están gastando un dineral en un colegio que no queremos que esté ahí".

Beatriz Rueda, también madre del María Zambrano, ha recalcado su "preocupación, incertidumbre y miedo". "No puede estar un colegio en el cauce de un barranco", ha señalado. Para ella, las medidas ofrecidas para el inicio del curso demuestran que "saben que el colegio está en un lugar peligroso" y no logran tranquilizarla. "No podemos depender de una cámara -ha denunciado-. El agua cae de golpe, no daría tiempo a evacuar a los niños". La reubicación es lo único que le daría confianza: "Pago mis impuestos, quiero un colegio público seguro".