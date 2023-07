Feria de Zaragoza cifra en 5 millones los daños ocasionados por la tormenta

Importantes daños directos, estimados en tres millones, son los que ocasionó en las instalaciones de Feria de Zaragoza la gran tormenta del pasado 6 de julio. Su presidente, Manuel Teruel, que ha recibido la visita hoy del presidente en funciones, Javier Lambán, y del vicepresidente, Arturo Aliaga, ha dado a conocer esta cifra, a la que ha sumado dos millones más de inversión que serán necesarios en obras complementarias para desviar los pluviales. En total, 5 millones.

Teruel ha recordado que parte de los daños están todavía sin evaluar, dado que la galería subterránea donde están los transformadores y todo el aparataje eléctrico sigue anegada con 40 o 50 centímetros de agua. Llegaron a entrar 5 metros, ha señalado.

"Hay una galería de norte a sur que ha estado inundada en cinco metros de altura y a la que todavía no hemos podido acceder. Han estado trabajando 24 horas con bombas sacando agua, pero queda todavía y además no se puede acceder porque está todo lleno de lodo y por seguridad no se puede entrar hasta que el agua no acabe de bajar", ha dicho Teruel, que se ha mostrado agradecido por el esfuerzo que hizo toda la plantilla de Feria trabajando de sol a sol durante tres días para limpiar lo que pudieron en oficinas y trasladarlas al Palacio de Congresos de la Expo, donde siguen desarrollando su actividad.

Mientras tanto, más de 40 profesionales siguen trabajando con máquinas sacando lodo y agua aunque Feria de Zaragoza continúa sin energía eléctrica. "Los daños finales los veremos cuando saquemos todo el agua. De momento no hay agua ni corriente eléctrica y el estanque de Feria de Zaragoza hay que vaciarlo, limpiarlo y volver a llenarlo. En total los daños directos suman 3 millones y se precisan dos más para obras complementarias", ha dicho, "retirar las pluviales y que no vuelva a ocurrir". Teruel ha explicado que "lo ocurrido con la tormenta podría volver a suceder: las riadas dejan el camino expedito para la siguiente tormenta y rápidamente hay que meterse con eso porque Feria ahora es más frágil y requiere de un presupuesto adicional para estas obras de 2 millones de euros".

Lambán visita la Feria de Zaragoza JAVIER BELVER

Teruel ha señalado además que harán todo lo posible porque la Feria general del Pilar pueda celebrarse en octubre y también la de Smopy, en noviembre pero que de momento "están en el aire" porque aún no conocen toda la afección al sistema eléctrico y los transformadores y no saben si habrá que cambiarlo todo o será suficiente con repararlo.

Por su parte, el presidente en funciones, Javier Lambán, ha señalado que "han incoado expedientes oportunos para que el nuevo Gobierno de Aragón en cuanto tome posesión de sus cargos, pueda aplicar ayudas directas de manera inmediata a Cámara y a Feria. Los expedientes están incoados. No tendrá el nuevo Gobierno mas que rematarlo y habremos cumplido con nuestra obnligacion. Este es el sentido de la visita a Feria de Zaragoza hoy", ha concluido.