El precio de la luz cae este domingo: las horas más baratas y caras para poner el aire acondicionado

El domingo es el día predilecto para aprovechar el descanso semanal y, paradójicamente, realizar las tareas domésticas que no da tiempo a rematar con calma de lunes a viernes. Aunque agosto está a la vuelta de la esquina, todavía hay miles de españoles que no se han ido de vacaciones. El domingo, más que el sábado, es el día perfecto para descansar o para disfrutar de planes de ocio fuera del hogar, pero otros lo aprovechan para poner lavadoras o ver esa serie que queda pendiente, mientras el aire acondicionado refresca el ambiente en una jornada donde las temperaturas pasarán de los 35 grados en algunas partes de España.

No ha habido tanta suerte como otros domingos, en los que el precio de la luz ha costado durante varias horas cero euros. No obstante, el coste a 11,20 euros/MWh durante una hora no está mal, aunque no sea la hora más calurosa del día. Concretamente, el precio promedio de la luz para los clientes de tarifa regulada vinculados al mercado mayorista bajará el domingo un 15,86% respecto a este sábado, hasta los 67,79 euros por megavatio/hora (MWh).

Horarios más baratos de la electricidad hoy



Por franjas horarias, el precio máximo, de 113,93 euros/MWh, se registrará entre las 22.00 y las 23.00, mientras que el precio mínimo se dará entre las 11.00 y las 12.00, con 11,20 euros/MWh, según los datos provisionales del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

La media del 'pool' de la electricidad en lo que va de julio se sitúa en los 90,52 euros/MWh, frente a los 142,66 euros/MWh que marcó en el mismo mes del año pasado.

A este precio medio del 'pool' se sumaría la compensación a las gasistas, que tiene que ser abonada por los consumidores beneficiarios de la medida, los consumidores de la tarifa regulada (PVPC) o los que, a pesar de estar en el mercado libre, tienen una tarifa indexada, pero que se sitúa nuevamente en 0 euros/MWh, situación que se repite desde el pasado 27 de febrero.

La denominada 'excepción ibérica' se extendió hasta el próximo 31 de diciembre, tras el acuerdo alcanzado por España y Portugal con la Comisión Europea. Así, se prolonga siete meses, hasta final de este año, y no se excluye que pueda prolongarse más tiempo si dicho marco también se prolonga.

En concreto, el acuerdo no solamente representa una extensión de la excepción ibérica que ya se aplicaba, sino que implica algunos ajustes para acomodarlo, como la referencia de precios, que hasta ahora se incrementaba en cinco euros al mes, y ahora será más suave.

En el acuerdo original, el citado precio de referencia para el gas tenía un valor medio de 48,8 euros/MWh: era de 40 euros/MWh durante seis meses, elevándose 5 euros/MWh cada mes a partir de entonces. Ahora, se incrementará en 1,1 euros/MWh desde el pasado abril, para concluir en 65 euros/MWh.

Actualmente, el mecanismo lleva sin tener efecto sobre los procesos de casación marginal en los mercados mayoristas desde finales de febrero debido al descenso del precio del gas natural por debajo de los umbrales fijados para su aplicación, pero, en caso necesario, la prórroga permitirá mantener un precio razonable, no tan dependiente de la evolución del gas natural.