Primer día del AVE de Zaragoza a Marsella: "Es una experiencia salir desde Zaragoza, nos vamos el fin de semana"

La Estación de Delicias de Zaragoza ha recibido este viernes el AVE procedente de Madrid y con destino a la ciudad francesa de Marsella, con parada en la capital aragonesa, que empieza una nueva etapa con varias paradas en suelo francés. El estreno en plena operación salida del verano ha hecho que el tren fuera completo a su llegada a Zaragoza, con pasajeros que querían cruzar la frontera en tren y otros que se quedaban en Barcelona.

El convoy ha salido a las 14.50 y tiene hora de llegada prevista a su destino final seis horas después, a las 21.30.

Algunos viajeros que iban a cruzar la frontera habían comido algo "ligero" antes de salir, pero otros se habían llevado un bocadillo por si acaso. "Tengo una hermana que vive en Marsella desde hace 50 años y siempre que hemos ido en coche ha sido una odisea", ha contado Amparo Castillo, jubilada vecina de Caspe (Zaragoza), en la sala de espera antes de bajar al andén. Su otra hermana, que vive en Badajoz, había cogido el mismo tren, pero en Madrid, y se reunirían a bordo, aunque no habían conseguido asientos en el mismo vagón. "Para nosotras es una gozada. Me monto aquí y no voy a tener que hacer trasbordo", ha comentado. La visita era una sorpresa.

Amparo Castillo, pasajera que va a visitar a su hermana a Marsella. Javier Belver

Además, habían conseguido billetes de los más baratos, 29 euros por trayecto. Se los sacó su hija en cuanto se pusieron a la venta. Esperaba que a partir de ahora las tres hermanas se pudieran volver a reunir más a menudo.

Viajeros hasta distintas paradas

La puesta de largo de la línea Renfe completa una fase más de su despliegue operativo en Francia con sus trenes AVE. El recorrido incluye paradas en Tarragona, Barcelona, Gerona y Figueras, antes de salir de cruzar la frontera hacia Perpiñán, Narbona, Beziers, Montpellier, Nimes, Aviñón y Aix en Provence, hasta su destino en Marsella.

En algunas de ellas se bajaban otros viajeros que esperaban en el andén como el caso de las francesas Fanny Daval y Léa Bonenfant, que pasaban el control de billetes con sus cascos de ciclistas puestos y las bicicletas en una funda. Su destino era Perpiñán, el primero en suelo francés. "Hemos hecho una ruta entre Puigcerdà y Huesca de 600 kilómetros en nueve días", han contado las deportistas. Se alegraban de la conexión y de que se pudieran llevar bicicletas.

Fanny Daval y Léa Bonenfant, pasajeras francesas que han estrenado el AVE Zaragoza Marsella. Su parada es Perpiñán. Javier Belver

Horarios Ave Madrid-Marsella Renfe

Entre los pasajeros, Manuel Clavero, Carmen Agustín y su hija Alba Clavero, habían organizado dos escapadas este verano a dos ciudades de la ruta. La de este primer día era a Aix-en-Provence y en agosto tenían ya los billetes para Béziers. Alba se había encargado de organizar el viaje. Cuidan a una persona mayor y no pueden faltar muchos días de casa. "Es una viaje cómodo para hacerlo en un fin de semana y son ciudades pequeñas que se pueden visitar andando o en transporte público", explican. La información turística que incluía Renfe en su web les ayudó a decidirse por las paradas, descartando otras que ya conocían o Marsella porque "es una ciudad muy grande".

Entre los primeros viajeros había muchos amantes del tren. "Viajar en tren es cómodo, puedes mirar por la ventanilla, te puedes levantar y puedes 'pegar la hebra'", decía Carmen antes de subir al convoy, que ha llegado puntual a la estación.

Los precios varían según la ciudad francesa a la que se viaje. Se pueden encontrar algunos días tarifas promocionales de 29 euros por trayecto desde España a ciudades como Marsella, Aviñón y Aix en Provence. El precio de algunos días con oferta es de 19 euros por trayecto al resto de ciudades y la operadora españa publicita ofertas a 9 euros entre destinos franceses. El siguiente objetivo de Renfe es llegar hasta París.