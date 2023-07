Mauro Guillén: "Si se regula bien, la inmigración es muy positiva"

Una operación de menisco obligó a Mauro Guillén (León, 1964) a "colgar las botas" y cambiar su pasión por el baloncesto "por correr y nadar, sobre todo, en verano". Y a eso piensa dedicarse este agosto en Puerto Rico de donde procede su mujer este brillante sociólogo y economista con residencia en Filadelfia. Catedrático en las universidades de Cambridge y Pennsylvania, jurado habitual del Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales y padre de dos hijas, es también autor de libros como '2030. Viajando hacia el fin del mundo tal y como lo conocemos', en el que pronostica que esta década que vivimos será un punto de no retorno.

¿Así que tenemos potencia estadounidense para rato?Otro medio siglo puede aguantar, pero más tiempo no lo veo claro. A menos que en China haya una catástrofe, claro.

¿La guerra en Ucrania inaugura un nuevo orden mundial?Rusia es un gato panza arriba. Tiene nostalgia de la grandeza del pasado y capacidad para crear problemas porque es una potencia nuclear, pero no puede dominar el mundo. No tiene la envergadura, la economía. No tiene nada.