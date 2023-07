Encuesta: ¿Deben pagar los hijos adultos un alquiler a sus padres?  

La polémica está servida. Una pareja estadounidense -Cody y Erika- se hizo viral hace unos días en redes sociales por imponer una medida en su hogar que no dejó indiferente a nadie. Kylee, una joven, terminó en mayo sus estudios. Ante esto, sus padres consultaron en un TikTok a sus seguidores que qué les opinaba lo siguiente: cobrarle una especie de mensualidad como alquiler, ya que su hija, al final, estaba viviendo bajo su techo.

La cantidad ascendía a 200 euros al mes, en caso de que la joven no quisiera contar con la comida que había en la nevera y se hiciera sus propias compras. 300 euros si es con todo incluido. “El objetivo de cobrarle el ‘alquiler’ era que ella se diera cuenta de que no todo es gratis. Y también prepararla para la adultez. Cuando una persona entra en el mercado laboral, tiene que ser responsable de su propio alquiler y comida”, explicó Cody. En su momento, el vídeo de TikTok se hizo viral, y la gente comentaba sus propias conclusiones, aunque las opiniones estaban tanto de su parte como de la contraria. "Un rotundo no. Sé que es raro, pero siempre ayudaré a mis hijos sin importar la edad", "nunca le cobraría a mi hijo", "eso es cruel".

Dejando de lado lo ético, esto que sucedió en Estados Unidos puede ser legal en España. Según el Código Civil, "los hijos deben contribuir equitativamente, según sus posibilidades, al levantamiento de las cargas de la familia mientras convivan con ella". Lo mismo se refleja en el Código Foral aragonés: "Los hijos deben cumplir las reglas de convivencia que los padres dispongan razonablemente y contribuir equitativamente a la satisfacción de las necesidades familiares".

