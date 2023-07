Naturgy casi duplica sus beneficios al verse aún impulsado por el alza de precios

Naturgy ha obtenido un beneficio neto de 1.045 millones de euros en el primer semestre del año, lo que representa un incremento del 87,6% con respecto al mismo periodo del ejercicio pasado. Es decir, prácticamente el doble de los casi 500 millones registrados hasta junio de 2022. La compañía destaca que este resultado se debe al "buen desempeño de las actividades liberalizadas internacionales, en particular, por las actividades de gestión de la energía y comercialización, y la evolución positiva del resultado financiero, que refleja el fuerte desapalancamiento logrado en el periodo".

El negocio liberalizado internacional de la compañía se ha seguido beneficiando del contexto de los últimos meses de precios elevados aunque poco a poco han ido remitiendo a lo largo de este ejercicio; mientras que las actividades reguladas experimentaron un ligero incremento respecto al primer semestre de 2022. Además, la energética ha anunciado que el próximo 7 de agosto un dividendo a cuenta de los resultados de 2023 de 0,50 euros por acción. El consejo de administración ha establecido el suelo del dividendo anual para el periodo 2023-2025 en 1,40 euros por título, frente al 1,20 euros por acción anterior.

Naturgy presentó ayer los resultados, como tenía previsto en su calendario financiero, pocos días después de que el consejo de administración mostrara públicamente su apoyo al actual presidente del grupo, Francisco Reynés, tras los enredos accionariales de los últimos días en los que dos de los grandes fondos propietarios de la compañía (CVC y GIP) habrían querido recuperar la figura de un 'número dos' junto al presidente de la empresa.

Aprovechando un hecho relevante de la corporación sobre la actualización del cumplimiento del plan estratégico, "todos los miembros del consejo" -indicaba el texto remitido a la CNMV- "su firme compromiso con el proyecto industrial" de Naturgy y "su total confianza en el equipo directivo". Lo hacen, apuntan, "ante las diversas informaciones aparecidas durante los últimos días", en referencia a la posibilidad de que Ignacio Gutiérrez-Orrantia pudiera ser el nuevo ejecutivo. De hecho, el actual consejo, con Reynés a la cabeza, se ve respaldado por los grandes accionistas del grupo energético.

Tras ese conato de cambio en la cúpula, la compañía prosigue con sus planes de inversión de cara a los próximos años, centrándose fundamentalmente en el negocio de redes y de renovables. Aunque inicialmente descartó el proyecto de segregación de sus dos negocios (redes y liberalizados) a mediados del año pasado -el denominado Proyecto Géminis-, el grupo no ha cerrado la puerta a que en un futuro se lleve a cabo la operación. "Aún no son independientes porque no se han dado las condiciones idóneas", apuntan fuentes ejecutivas de la corporación. Sería una opción para que fondos como CVC o GIP pudieran materializar una salida parcial o total de la firma.

