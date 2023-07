Así fían dos veinteañeros españoles los ahorros familiares a la inteligencia artificial

Inteligencia artificial y aprendizaje automático para eliminar sesgos a la hora de invertir en activos financieros y generar más beneficios a los clientes es la apuesta que ha hecho la empresa tecnológica Viridis Society, formada por dos veinteañeros vallisoletanos que desarrollaron su proyecto a base de invertir inicialmente sus propios ahorros y los de sus familiares.

Todo empezó casi como un favor entre amigos que se conocen desde el parvulario, Ovidio Gómez y Jaime Valero, y que hoy se ha convertido en una empresa que desarrolla su actividad principalmente desde Dubái y cuyo valor tras su primera ronda de financiación alcanza los 5,8 millones de euros. "Vivía en la República Checa y allí, como no hay euro y la inflación estaba dando muy fuerte, le dije a Jaime, que llevaba muchos años invirtiendo tanto en bolsa, como en criptomonedas y en muchas cosas, ¿por qué no me ayudas e inviertes mi dinero y yo te doy una parte?", recuerda en declaraciones a Efe Gómez, que ejerce de director general de la empresa.

Tras desarrollar un software para controlar su cartera de inversiones de forma segura, estos estudiantes de ADE de la Universidad de Valladolid (UVa) que no llegan a la treintena vieron el potencial para extender este servicio y encontraron entre sus allegados a sus primeros clientes. "Empezamos con familia y amigos, que siguen en la empresa y que nos mantienen con los pies en la tierra. Por eso, intentamos ser muy prudentes, porque también es el dinero de nuestros seres queridos", asegura Gómez, para apuntar que sólo se puede acceder a su programa informático por invitación de un cliente o de la propia dirección de Viridis.

El software de Viridis Society analiza cada cinco segundos 40 variables muy diferentes, como la historia de un activo financiero en los últimas cuatro décadas o el impacto de su reputación en redes sociales, para generar escenarios de compra o venta de activos, que llegan al usuario a través de un enlace único. Aunque la compañía cuente con un equipo de personas, con Valero a la cabeza en calidad de director financiero, buscan que la IA concentre la mayor parte de la toma de decisiones para evitar sesgos derivados de los sentimientos o los impulsos que "pueden jugar una mala pasada a los inversores".

"El ser humano es 100% predecible en cuanto al mercado, porque al final son números, se pueden medir en base a cuántas operaciones la gente está abriendo en compra en un mercado", asegura Gómez, que añade que una ventaja de utilizar su software es que la psicología de masas, que para otras empresas es un "enemigo", para ellos supone "un dato más".

La empresa opera con cuatro activos principalmente: índices, como el SP500; materias primas, el mayoritario por la situación macroeconómica, "que es muy inestable"; pares de divisas y criptomonedas, aunque estas últimas suponen un porcentaje muy pequeño de su cartera por su elevada volatilidad. "No somos creyentes de esos activos como inversiones a medio o a largo plazo, porque la gran mayoría de ellos son bienes completamente especulativos, simplemente nos aprovechamos de su volatilidad de precio para sacar valor para nuestros clientes, pero nada más", señala.

Dubái

En este momento, la empresa la componen cinco socios, después de que tres antiguos clientes provenientes de Bélgica entraran “con un pequeño porcentaje”, y entre 10 y 12 colaboradores en tareas técnicas que van desde la programación, a la asesoría legal o financiera, la mayoría de ellos radicados en Dubái.

Gómez señala que cuando dejó Chequia, donde trabajaba en el sector de los E-Sports, decidieron mover la empresa al país árabe, ya que los servidores en los que se aloja su inteligencia artificial y muchos de sus colaboradores eran dubaitíes. "Es un país que parece muy misterioso, pero pone muchas facilidades al tema de las innovación a empresas que se dediquen, sobre todo, a temas de desarrollo de software y de inteligencia artificial”, reconoce, para destacar la inversión que realiza Emiratos Árabes Unidos y las propias empresas del sector “para convertirlo en un centro industrial de innovación de empresas del futuro”.

Preguntado por si España es un lugar difícil para radicar un negocio como el suyo, responde que es "tan difícil como en cualquier sitio", porque su oficio depende de que la "la gente te confíe su dinero2, pero afirma que tienen la "ventaja" de ser españoles para poder explicarlo mejor "que en ningún sitio" y augura "un cierto crecimiento en el país". "Somos una empresa global: nuestros socios son de Bélgica, nuestros empleados de Dubái, de Argentina y de otros muchos lugares, por lo que no tenemos un foco en ningún sitio, pero queremos ser profetas en nuestra tierra", asegura.