Lambán lamenta que Tata no se instale en Zaragoza y avanza que se negocian 15 proyectos con 2.000 millones de inversión

El presidente del Gobierno de Aragón en función, Javier Lambán, ha lamentado este jueves que Tata Motors haya decidido finalmente instalar su gigafactoría de baterías en el Reino Unido y no en Villanueva de Gállego (Zaragoza), aunque ha insistido que “el que no intenta hacer cosas nunca fracasa” y ha recordado que el Ejecutivo de la Comunidad ha trabajado mucho en estos años para atraer inversiones a la Comunidad y especialmente para la ubicación de una fábrica de baterías para el coche eléctrico. “No pudo ser lo de Volkswagen, ahora no ha podido ser lo de Tata, a pesar de que el Gobierno de Aragón realizó con éxito todos los requerimientos solicitados por la multinacional, pero hay más proyectos de estas características y estos convencido de que alguno de ellos acabará en Zaragoza”, ha explicado.

Y lo que hay son iniciativas industriales cuyas negociaciones están muy avanzadas. Así lo ha avanzado Lambán que ha explicado que “en esos momentos hay 15 iniciativas de inversión con negociaciones muy avanzadas con el Gobierno de Aragón que se irán plasmando en próximas fechas”. Según el presidente su puesta en marcha supondría una inversión de más de 2.000 millones de euros y la creación de 2.000 puestos de trabajo y “que significarían un espaldarazo definitivo para convertir a la comunidad en referencia en economía digital”.

No ha dado más detalles, “por razones de confidencialidad”, ha dicho, pero ha explicado que dos gigantes tecnológicos de dimensión mundial están haciendo ya catas en el PTR con vista a una posible instalación allí, aunque hay también entre estos proyectos industrias relacionadas con la agroalimentacion y de otros sectores estratégicos para la Comunidad.

Aunque ha querido dejar claro que no estará en manos del Ejecutivo regional sino del Gobierno de España, a todos estos proyectos ha añadido “que esa fábrica de microchip que anunció hace poco el Gobierno de España que había optado por venir a España a instalarse es una fábrica contempla entre otros destinos venir a Aragón”. De hecho ha señalado que la consejera de Economía en funciones, Marta Gastón, ya ha tenido conversaciones con la empresa y el Gobierno sabe que la opción aragonesa les resulta muy atractiva. “Ahora bien, esto, como Tata, escapa a nuestra competencia aunque los deberes también los hemos hecho”, ha insistido el presidente que ha asegurado que sería “muy feliz” si Stellantis decidiera construir una fabrica de baterías eléctrica en Aragón. “Pero eso pregúnteselo a ellos”, ha añadido.

El presidente del Gobierno ha hecho estas declaraciones durante una visita a la Cámara de Comercio para conocer los datos provocados por un rayo que generaron un gran incendio en las instalaciones situadas en el centro de la capital aragonesa. Lambán, acompañado por el vicepresidente del Gobierno autonómico, Arturo Aliaga, y la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, ha mantenido una reunión con el presidente de la Cámara, Jorge Villarroya, a quien ha trasladado su compromiso con la rehabilitación de “esta institución fundamental de la que ha dependido en gran medida el buen funcionamiento de la economía aragonesa y la imagen de Aragón en el exterior”.

Para ello, el Ejecutivo tiene previsto reanudar un compromiso adquirido antes de la pandemia para ayudar en las obras de rehabilitación del edificio. “Estamos en funciones y no podemos aprobar subvenciones, pero si podemos incoar expedientes para que el futuro Gobierno, sin prisa pero sin pausa, porque la cámara requiere ayudas de manera inmediata, retome los expedientes ya iniciados y a los que procuraremos con una asignación económica determinada para que la Cámara tenga una una ayuda adicional a la que ya tenía previsto para acometer la rehabilitación”.