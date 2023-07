Cara a cara en la presidencia del grupo aragonés Saica

«Nos educaron para no entrar en la empresa familiar», asegura Susana Alejandro Balet, que asumirá la presidencia del grupo papelero zaragozano Saica el 1 de julio de 2024, con la mirada cómplice de su hermano Ramón, que seguirá al frente de la compañía hasta entonces. El aún presidente de la primera multinacional aragonesa, que factura 3.700 millones de euros al año y emplea a más de 10.000 personas en el mundo, corrobora la afirmación de Susana. «Yo nunca pensé que iba a trabajar en la empresa familiar, de hecho fue una sorpresa cuando hace 36 años me dijeron si iba a México unos años. Mi compromiso en aquel momento era estar ahí cuatro años, adquirir experiencia internacional, y entonces decidir si continuaba o no», narra. «Era un camino que empezaba a andar y por supuesto no pensaba ni de lejos que este iba a ser el final de ese camino», recalca. Es decir, presidir Saica durante 14 años hasta 2024.

Después de posar para las fotografías de estas entrevistas, en una de ellas a los mandos de los equipos de los colores corporativos blanco y verde de un futbolín de cartón fabricado en instalaciones de la compañía, los presidentes saliente y entrante de Saica hablan de los planes de la empresa justo antes de salir hacia Italia para cerrar la entrada del grupo en el capital de dos fábricas de cartón en el país transalpino, ubicadas en Annone di Brianza y Pietrasanta.

Cuenta Ramón Alejandro (Comodoro Rivadavia, Argentina, 1961) que Saica decidió en 2000 mantener en la dirección general a alguien que no fuese de las familias accionistas de la empresa (todos descendientes de los fundadores, de apellidos Balet, Aragüés y Rived). «Ese directivo estaría en el día a día de las operaciones, mientras que el presidente o presidenta -siempre de la familia- lo haría también, pero haría de conexión entre la empresa y los accionistas. Para ese trabajo, Susana Alejandro cumplía todos lo requisitos», señala. Cuando Ramón decidió que no agotaría el plazo de llegar hasta los 65 años como presidente, como establece el protocolo familiar de Saica, en diciembre pasado propuso que Susana le sucediera en 2024. El pasado 26 de junio, el relevo se hizo oficial.

Susana Alejandro: «Seguir creciendo al 10% es cada vez más difícil»

Susana Alejandro, presidenta de Saica desde el 1 de julio de 2024. Guillermo Mestre

¿Qué legado recibirá de su antecesor en la presidencia de Saica?

Muchísimo apoyo. En esta empresa el límite te lo pones tú mismo, porque como crecemos a ritmos de un 10% al año lo que nos hace falta es gente para llevar a estos equipos. Asumo el reto de intentar superar lo que ha hecho Ramón, que va a ser difícil, porque han sido unos años de muchísimo crecimiento y expansión.

Es jefa de Estrategia de Saica, un puesto perfecto para dar el salto a la presidencia.

No e staba pensado así, asumí esta posición hace 10 años. Pero la verdad es que es uno de los puestos más bonitos de la compañía, porque te permite meterte en todo y tienes que tener un conocimiento muy profundo de la empresa para poder luego no definir la estrategia, porque no la defino yo, sino orquestar los equipos. Yo siento a la gente que es muy lista de Saica en una mesa, les hago las preguntas correctas, anoto las respuestas y luego preparo un ‘superpowerpoint’ para el Consejo de Administración. Ese es mi trabajo.

¿Qué retos se plantea ahora?

Continuar ese crecimiento que tenemos del 10% anual, pero esto es cada vez más difícil. No es lo mismo crecer sobre 500 millones de euros que sobre 3.500 o 3.700 millones, nuestra facturación consolidada. Por otro lado, es muy importante mantener a la familia unida y ese es mi reto. Las ramas son cada vez más numerosas y hay más puntos de vista. Ramón lo ha hecho muy bien, lograr que los accionistas se mantengan unidos.

¿Y en temas más concretos, como el centro de I+D de El Burgo o acelerar la descarbonización?

Nos gustaría descarbonizarnos antes de que nos obligue la UE. En Francia hemos encontrado una solución porque hay un combustible disponible, que es la madera de fin de vida, y porque hay un apoyo claro del Gobierno francés incentivando económicamente ese tipo de inversiones para que salgan rentables. En España, donde producimos el 54% del papel, no hay una solución clara. El reto es encontrar con qué tecnología y a lo mejor no es una sola, sino varias.

¿Y en cuanto a la expansión, la presencia internacional?

Estados Unidos es muy grande, con una fábrica no somos nadie. Nuestra idea es crear nuestra propia red de cartoneras de manera que podamos lanzar la inversión en una máquina de papel. Ahí, además, los recursos humanos no tienen nada que ver con Europa.

¿Por qué?

Porque hay muchísima más rotación, ahí hay casi pleno empleo y es muy difícil retener al personal. Nos preocupa más los recursos humanos que los clientes. Tendremos un producto muy disruptivo y pensamos que les vamos a ofrecer algo diferenciador. Ese crecimiento será fácil, pero necesitamos un equipo.

Ramón Alejandro: «Nos queda la asignatura pendiente de Alemania»

Ramón Alejandro, presidente de Saica. Guillermo Mestre

¿Qué herencia y hoja de servicios dejará a la nueva presidenta de Saica, su sucesora en la presidencia del grupo?

En una empresa de estas dimensiones esto es un equipo. Nadie puede hacer el trabajo que se ha hecho de manera aislada, aquí todo el equipo ha empujado. En estos 13 o 14 años se materializó toda la expansión en el Reino Unido, se ha dado el salto a Estados Unidos, se compró el grupo francés Emin Leiydier en 2018, que fue un gran paso importante, hemos empezado la descarbonización de nuestras fábricas de papel, de momento en Francia, donde a día de hoy tres de las cuatro están descarbonizadas con calderas de biomasa, lo que nos permite reducir en un 75% las emisiones de CO2. También se ha hecho la transición entre la segunda y la tercera generación de la empresa familiar. Hemos hecho una expansión por Europa y hemos puesto la semilla de Estados Unidos.

Más que una semilla. Una factoría ya en marcha en Ohio.

Digo semilla porque es un proyecto más amplio. La primera fábrica ya está en marcha y estamos buscando localizaciones para la segunda.

¿Y qué se ha quedado en el tintero, que queda aún por hacer?

Nos queda la asignatura pendiente que es Alemania. Es el país más importante en el consumo de cartón ondulado, y aunque tenemos una ‘joint venture’ con una empresa en la que participamos minoritariamente, aunque con un 49%, es verdad que es un mercado de los más grandes de Europa y ahí nuestra presencia es relativamente pequeña. Vendemos algunas toneladas de papel, pero no con grandes volúmenes. Hay que dejar algo a los que vienen.

El futuro a corto plazo entonces es Estados Unidos. Y Alemania.

Nosotros estamos analizando continuamente operaciones y no sabemos cómo pueden terminar. No nos gusta anunciarlas hasta que estén firmadas. Hay proyectos que estamos mirando en Alemania y otros sitios. Antes de que termine mi presidencia se cerrará alguna seguro.

¿Qué hará tras dejar la presidencia de Saica?

Una de las ventajas que tiene una empresa familiar es que la desvinculación no es total. Permaneces en el consejo de familia, en el consejo de Saica, alguna empresa familiar me ha dicho si puedo colaborar, y me gusta hacer actividades deportivas. Me apetece mucho cruzarme el Pirineo desde el cabo de Creus hasta Fuenterrabía, y para eso necesito 35 o 40 días y ahora no podía irme de aquí tantos días. No me voy a desvincular del todo, he hablado con alguna ONG para colaborar. Voy a estar ocupado pero voy a tener más tiempo libre. En un puesto como este, que necesita una dedicación completa, yo no tenía tanto.