El grupo Tata sugiere con una oferta laboral que la fábrica de baterías irá al Reino Unido

El grupo automovilístico indio Tata ha publicado un anuncio de trabajo en la red profesional LinkedIn en el que ofrece un puesto de director de Proyecto para la producción de baterías para vehículos eléctricos en el Reino Unido. La localización del empleo es Coventry, ciudad británica donde Jaguar Land Rover -fabricante de automóviles que pertenece a Tata- tiene una planta, lo que parece sugerir que la multinacional se ha decantado por Inglaterra y no por España para ubicar su nueva factoría de baterías en Europa.

Fuentes del Ministerio de Industria aseguraron ayer a este diario que no les consta que Tata haya elegido ya la candidatura británica y no la española, que compite por la adjudicación con una ubicación en el entorno de Zuera y Villanueva de Gállego, en Zaragoza. «Seguimos en contacto con ellos, no hay ninguna resolución tomada», recalcaron desde el departamento que dirige Héctor Gómez. «Por nuestra parte continúan las conversaciones en marcha», insistieron.

En la misma línea se manifestaron desde el Gobierno de Aragón, actualmente en funciones, que recordó que las negociaciones sobre esta inversión la lleva directamente el Ejecutivo central, que ha puesto sobre la mesa a Tata la posibilidad de optar a fondos europeos de la segunda edición del Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC), cuya convocatoria está a punto de publicarse.

En el anuncio colocado en LinkedIn, el grupo indio señala que está llevando este proyecto de fábrica de baterías en Europa, así como otro que se instalará en la India (en Gujarat), que será de mayor tamaño, a través de una filial especializada denominada Agratas. La planta de baterías europea está destinada a ser proveedora de vehículos de las marcas Jaguar y Land Rover y la de la India para los de Tata Motors Limited (TML), precisa.

El anuncio laboral no recoge expresamente que Tata haya decidido ubicar su nueva factoría de baterías en el Reino Unido en detrimento de la opción española, pero Bloomberg, agencia especializada en noticias económicas, consideraba ayer que su publicación sugiere que así será. En la misma línea se manifestaron en mayo pasado medios como la BBC o el ‘Financial Times’, que han destacado el éxito político que representaría el anuncio para el actual Gobierno británico.