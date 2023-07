El consumo de alimentos disminuye un 13% en los hogares aragoneses

La escalada de los precios de los alimentos se ha hecho evidente en la cesta de la compra de los hogares españoles, que ahora pesa menos que en años anteriores. Así, durante el pasado año, el consumo per cápita dentro del hogar en la Comunidad aragonesa se situó en 569,65 kilos/litros por persona y año, lo que supone un descenso del 13% respecto a los 653,48 kilos/litros contabilizados el año anterior.

La cifra es también inferior a los datos de consumo medio de los hogares españoles, que se situó el pasado año en los 583,48 kilos/litros por persona y año y resulta además especialmente significativa si se tiene en cuenta que un ejercicio antes cada individuo de un hogar aragonés consumía casi 12 kilos/litros más que lo hacía el promedio del conjunto del país.

La inflación también se ha notado en los desembolsos que han tenido que realizar los aragoneses en alimentación. Y el descenso de consumo se ha traducido también en una caída del gasto. De hecho, por la compra de alimentos y bebidas durante el pasado año los hogares aragoneses pagaron 1.608 euros por persona y año, una cifra ligeramente superior a la media nacional, que rondó los 1.597 euros, pero notablemente menor al gasto realizado un año antes, que superó los 1.719 euros per cápita.

Los datos están recogidos en el informe de consumo alimentario realizado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que destaca que el supermercado continúa siendo el lugar preferido para las compras de alimentos y bebidas para el hogar, seguido del hipermercado y la cadenas de descuento, mientras que las compras por internet, insiste el documento, se ha estabilizado tras el impulso que tomó durante la pandemia.

Carne fresca

Por tipos de alimentos, Aragón es una de las comunidades en cuyos hogares se consumo mayor volumen de carnes frescas. La ingesta per cápita se sitúa, según los datos del informe de consumo alimentario, en los 31,1 kilos por persona y año, lo que la sitúa en tercera posición solo superada por Navarra (34,6) y Castilla y León en el que sus habitantes consumen dentro de sus hogares 34,4 kilos de carne fresca por personas y año. Cifras muy superiores a la media nacional que se sitúa en 27,6 kilos.

Sin embargo, cuando se habla de carne fresca de pollo o de ovino y caprino, los hogares aragoneses ocupan lo puestos más altos del podio de las comunidades autonómas. Aragón no solo se sitúa entre las comunidades más intensivas en la compra de carne de pollo, sino que además también se encuentra entre las regiones de cabeza en cuanto al consumo per cápita, con una ingesta de 11,4 kilos por persona y año, solo superado por los 12 kilos que consume anualmente cada navarro. Pero nadie gana a Aragón cuando se analiza el consumo de carne de ovino y caprino. Los datos del documento elaborado por el Ministerio de Agricultura evidencian que el consumo per cápita en los hogares de la Comunidad es mayor para este tipo de carne fresca, ya que cada aragonés consume al año 2 kilos de carne de ovino, una cantidad que supera a la media nacional, que se sitúa en apenas 1,1 kilos por persona. Y, a pesar de que la Comunidad es la principal productora de porcino, los hogares de la región no se sitúan entre aquellos que destacan por sus elevados consumos de este tipo de carne. Según dicho informe, cada aragonés consume unos 9,4 kilos por años y aunque la cifra supera la media nacional (8,6) se encuentra por debajo por comunidades como Galicia, Castilla La Mancha, Castilla y León o Navarra.

El gusto por la carne no impide que en la cesta de la compra de los aragoneses haya sitio también para el pescado. De hecho cada aragonés consume al año unos 19,90 kilos, lo que sitúa a la Comunidad entre los territorios con consumo más elevados y superiores a la media nacional (19,19 kilos por persona y año).

Ocupan también lugar destacado en la cesta de la compra de los aragoneses las hortalizas, tanto frescas como transformadas. En ambos casos la región se sitúa entre aquellas en las que se registra el mayor consumo per cápita.

Menos vino y cerveza

Y aunque Aragón es tierra de vino y una de las destacadas productoras de cerveza del país, los hogares de la región no destacan precisamente por el consumo de estas bebidas. Lo reflejan los datos del informe de consumo alimentario correspondiente a 2022, año en el que la ingesta de vino en los aragoneses fue de 6,2 litros por persona y año, lejos de la media nacional (7,3 litros) y por detrás de casi una docena de comunidades con ingestas per cápita mucho más elevadas.

Situación similar se produce en el consumo de cerveza, cuya media nacional se sitúa en 3,3 litros per capita. En los hogares aragoneses, sin embargo, apenas se alcanza los 1,5 litros por persona y año.